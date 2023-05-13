Міністр оборони Німеччини Пісторіус підтвердив виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро: Берлін серйозно налаштований щодо своєї підтримки

Уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакету військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно налаштована щодо своєї підтримки", - заявив Пісторіус.

Він додав, що "припинення незаконної війни Росії проти українського народу поки не передбачається". Тому Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні.

Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни.

У Німеччині зазначили, що передадуть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них, броньовані машини. Зброя буде надходити з промислових запасів та промислового виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні найбільший пакет військової допомоги, - Spiegel