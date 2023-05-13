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Міністр оборони Німеччини Пісторіус підтвердив виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро: Берлін серйозно налаштований щодо своєї підтримки

борис,пісторіус

Уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакету військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно налаштована щодо своєї підтримки", - заявив Пісторіус.

Він додав, що "припинення незаконної війни Росії проти українського народу поки не передбачається". Тому Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні.

Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни.

У Німеччині зазначили, що передадуть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них, броньовані машини. Зброя буде надходити з промислових запасів та промислового виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні найбільший пакет військової допомоги, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7336) допомога (8322) Пісторіус Борис (253)


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Топ коментарі
+38
Дякуємо Німеччині!
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13.05.2023 13:09
+15
Спасибі Союзникам ! Вони наше все !!! Але вони мають контролювати використання цих млрд євро.. Слава Союзникам, Слава ЗСУ ! Ганьба і покарання казнокрадам
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13.05.2023 13:10
+13
В смысле контролировать? Они уже приедут в виде материальных благ, а не кэша.
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13.05.2023 13:11
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Дякуємо Німеччині!
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13.05.2023 13:09 Відповісти
"Міністр оборони Німеччини Пісторіус підтвердив виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро..."-- зає...мєчатєльно...
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13.05.2023 19:29 Відповісти
Спасибі Союзникам ! Вони наше все !!! Але вони мають контролювати використання цих млрд євро.. Слава Союзникам, Слава ЗСУ ! Ганьба і покарання казнокрадам
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13.05.2023 13:10 Відповісти
В смысле контролировать? Они уже приедут в виде материальных благ, а не кэша.
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13.05.2023 13:11 Відповісти
Ніхто гроші не дає, дають зброю. На заході не дебіли і гарно знають, що представляє з себе, наша так звана "еліта".
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13.05.2023 13:15 Відповісти
Ви обманюєте, вже майже 50 мільярдів долларів фінансової допомоги виділили союзники з 22 року.
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13.05.2023 13:28 Відповісти
Когда министр обороны оперирует сумами денег, а не количеством вооружений это… странно.
Министра финансов можно понять, но не Мистра обороны.

Военный должен четко сказать о военной номенклатуре ( без раскрытия секретов): что передано и сколько еще надо передать для Победы.

Но Писториус есть старый друг Шредера…
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13.05.2023 20:24 Відповісти
Коли зелена влада хоча б міни почне виготовляти?
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13.05.2023 13:15 Відповісти
Зелена - ніколи, там кацап на кацапі сидить і кацапом поганяє. Поки йде війна, зеленим нічого не загрожує при владі. От і думайТе.
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13.05.2023 13:25 Відповісти
Ми вже давно виготовляємо свої міни більше того ними вже користуються наші
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14.05.2023 21:03 Відповісти
По-перше їх досі виготовляють дуже малими партіями і не вистачає. По-друге це не серьозно для того науково-промислового потенціалу, що ми маємо.
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14.05.2023 21:24 Відповісти
Але вони є в мене знайомий з них стріляє і до речі використовує вітчизняний міномет
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14.05.2023 22:39 Відповісти
Ну, так це ж інша справа! Українці допомагають німцям звільнитися від тіні гітлера, німці виявляють вдячність. Тільки не давайте ърмакам живих грошей.
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13.05.2023 13:16 Відповісти
👍👍👍
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13.05.2023 13:16 Відповісти
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13.05.2023 13:23 Відповісти
Поки ці гниди при владі, поки українців і будуть вбивати.
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13.05.2023 13:26 Відповісти
Шо то в последнее время каждый день в приятном шоке,пассивная ,нейтральная германия ,со своими "друг Владимир",с такой помощью скоро и США переплюнет
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13.05.2023 13:23 Відповісти
Штати за океаном, а німцям чутно гуркіт фронту. Правда в тому, що німецький електорат починає ремствувати через велику кількість біженців. Уряд діє логічно: що швидше розіб'ють кацапів, то швидше біженці повернуться в Україну.
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13.05.2023 13:32 Відповісти
В последнее время? Германия уже почти год как крупнейший донор военной помощи. Больше вооружения передали только США.
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13.05.2023 13:33 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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13.05.2023 13:29 Відповісти
Немцы похоже решили всё-таки выйти на второе место после США по военной помощи Украине. Теснят поляков, а тут еще англичане в гонку вооружений включились...
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13.05.2023 13:30 Відповісти
Уже год как на втором месте.
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13.05.2023 13:38 Відповісти
***** не городіть! Беріть відношення допомоги до національного ВВП
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14.05.2023 00:44 Відповісти
Потужненько так умивають какцапську наволоч. Що з мордяками русня? І щира подяка німцям.
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13.05.2023 14:14 Відповісти
Пісторіус ти молодчинка ,,ти найкращий !!я бажаю щоб Німмечина поквиталася з московитами нарешті !!! іх цих німців всі пригнічували за Гітлера ,досить німці каятись, допоможить краще нам і нашому президенту!Бог вас простив вже давно!!!Слава ЗСУ!!!Молимось за контрнаступ!!!!
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13.05.2023 15:33 Відповісти
 
 