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Новини
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Виробництво пшениці в Україні цьогоріч зменшиться на 21%, - американське мінсільгосп

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік (МР) на 21%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Загалом передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 МР, кукурудзи натомість становитиме 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.

Міністерство пояснює, що причиною спаду стане менший урожай і скорочення експортних запасів.

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USDA поліпшив оцінку експорту пшениці на цей рік на 0,5 млн тонн - до 15 млн тонн, пояснивши це кращою, ніж очікувалося, роботою "зернового коридору" і "ліній солідарності".

Однак міністерство очікує падіння виробництва на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн порівняно з минулим роком. Збір інших зернових знизиться до 28,67 млн тонн із 34,06 млн тонн торік і 53,51 у 2021/2022 МР.

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Так, кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн порівняно з 27 млн тонн минулого, ячменю - 5,9 млн тонн проти 6,18 млн тонн, вівса - 350 тис. тонн проти 390 тис. тонн і 478 тис. тонн.

Автор: 

зерно (3118) пшениця (223) зернові (1235)


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Топ коментарі
+4
Та нічого. Головне все повивозили й розпродали. Офшори Зе жерти ж просють..
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13.05.2023 14:42
+4
А що мав чи матиме звичайний українець з пшениці чи інших культур що ростуть в Україні? Розподіл добавочної вартості в Україні такий самий як в Росії. Тільки там нафта і газ які належать декільком особам амв Україні зернові культури які теж належать декільком особам, БО! Якщо врахувати що Україна годує 1/5 хай навіть 1/10 людства, то чому такі маленькі пенсії ??? І чию взагалі землю захищає українець зараз?
То я пишу до того, що весь перерозподіл матеріальних коштовностей в Україні треба міняти і чим скоріше тим ліпше. Бо питань багато .
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13.05.2023 14:53
+3
З урахуванням війни ще дуже непогано, могло бути гірше. Дякувати ЗСУ і союзникам.
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13.05.2023 14:42
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Та нічого. Головне все повивозили й розпродали. Офшори Зе жерти ж просють..
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13.05.2023 14:42 Відповісти
Очередное дерьмовтирательство... Были одни сплошные дожди.. и как всегда - неурожай...
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13.05.2023 14:54 Відповісти
Врожаї залежать не тільки від кількості вологи в ґрунті, але і від агротехнічних заходів. Значно зменшилася кількість внесення добрив усіх видів. Економлять на ЗЗР, відповідно хвороби знищують врожай. І ще багато що не роблять, і на чому економлять. Це як сказати, що вам води давали в два рази ж більше, чому ви схудли? Те, що їжі стали давати в 2 рази менше, можна ж не приймати до уваги, згідно вашої логіки.
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13.05.2023 15:20 Відповісти
З урахуванням війни ще дуже непогано, могло бути гірше. Дякувати ЗСУ і союзникам.
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13.05.2023 14:42 Відповісти
А що мав чи матиме звичайний українець з пшениці чи інших культур що ростуть в Україні? Розподіл добавочної вартості в Україні такий самий як в Росії. Тільки там нафта і газ які належать декільком особам амв Україні зернові культури які теж належать декільком особам, БО! Якщо врахувати що Україна годує 1/5 хай навіть 1/10 людства, то чому такі маленькі пенсії ??? І чию взагалі землю захищає українець зараз?
То я пишу до того, що весь перерозподіл матеріальних коштовностей в Україні треба міняти і чим скоріше тим ліпше. Бо питань багато .
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13.05.2023 14:53 Відповісти
Ти типове совкове бидло, яке хоче все нашару. Не платить подаки, а хоче великі пенсії, не інвестує гроші у власний бізнес, а хоче прибуток з чужої праці і інвестицій.
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13.05.2023 15:37 Відповісти
Взагалі, то є шанс для України повернути частину орної землі в природу.
Відновити ліси, степ, луги.
За Совєтщини розорали навіть непригодні для вирощування сільскогосподарських культур площі.
Хотілось би почути думки з цього приводу чітачів Цензора.
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13.05.2023 14:53 Відповісти
Не той зараз для цього час. Навпаки, треба збільшувати посівні площі, враховуючи окуповані, тобто загублені (тимчасово) землі.
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13.05.2023 15:08 Відповісти
Нахєра ліси на золотій землі??? Україна до епохи совка була житницею Європи, з урахуванням глобального потепління, сотні мільйонів людей у всьому світі скоро будуть без с/г земель - це наш шанс стати світовою житницею і годувати ці сотні мільйонів і заробляти мільярди на цьому.
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13.05.2023 15:42 Відповісти
Давно пора, враховуючи те, що стільки пшениці, як бачимо, нікому не потрібно. Натомість треба розширювати посіви чогось більш востребуваного.
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13.05.2023 15:05 Відповісти
А конкретніше?
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13.05.2023 15:21 Відповісти
Треба створювати переробку сільськогосподарської продукції в Україні, а не бути просто сированним придатком. Готова продукція - це х2 у доходах від звичайної сировини.
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13.05.2023 15:46 Відповісти
А ОПа с лакеем ахметова всё о зерновом коридоре и голодающих африканцах и арабах, голосующих синхронно с россией, переживает.
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13.05.2023 15:17 Відповісти
Ми не залишили місця для інших мешканців Землі.
Нещасних ховрашків винищували, типове заняття совєтскіх дітлахів в період літніх канікулів. В Сполученних Штатах олені заходять на подвірря, не лякані, інші тварини по сусідству мешкають. Доволі багато гинуть на шляхах, на жаль
В Германії знайшли вихід - сітчаті загорожі.
Україна мусить поділитися з нашими чудовими дикими тваринами, ми заборгували. В країнах де поважаються права людей, поважають права і інших мешканців Планети.
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13.05.2023 15:44 Відповісти
Тобі чорнобильської зони мало? Після перемоги, більша частина Донбасу буде безлюдною - хай там ховрашки плодяться. Ти ще не забувай, що в Україні трохи інша флора і фауна, а ніж в півн Америці плюс значно вища густота населення.
До речі, я в Києві бачив зайців, лисиць, кажанів, білок, сов і тд - і це не в зоопарку.
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13.05.2023 15:58 Відповісти
Ви є якась невихована и агресивна людина, прошу більше не коментувати.
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13.05.2023 16:07 Відповісти
Це ви з США нам такі мудрі поради даєте?
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13.05.2023 17:25 Відповісти
Странное совпадение. В каждой области до 20% земель относятся к малому и семейному фермерству.
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13.05.2023 18:40 Відповісти
 
 