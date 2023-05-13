Виробництво пшениці в Україні цьогоріч зменшиться на 21%, - американське мінсільгосп
Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік (МР) на 21%.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.
Загалом передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 МР, кукурудзи натомість становитиме 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.
Міністерство пояснює, що причиною спаду стане менший урожай і скорочення експортних запасів.
USDA поліпшив оцінку експорту пшениці на цей рік на 0,5 млн тонн - до 15 млн тонн, пояснивши це кращою, ніж очікувалося, роботою "зернового коридору" і "ліній солідарності".
Однак міністерство очікує падіння виробництва на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн порівняно з минулим роком. Збір інших зернових знизиться до 28,67 млн тонн із 34,06 млн тонн торік і 53,51 у 2021/2022 МР.
Так, кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн порівняно з 27 млн тонн минулого, ячменю - 5,9 млн тонн проти 6,18 млн тонн, вівса - 350 тис. тонн проти 390 тис. тонн і 478 тис. тонн.
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То я пишу до того, що весь перерозподіл матеріальних коштовностей в Україні треба міняти і чим скоріше тим ліпше. Бо питань багато .
Відновити ліси, степ, луги.
За Совєтщини розорали навіть непригодні для вирощування сільскогосподарських культур площі.
Хотілось би почути думки з цього приводу чітачів Цензора.
Нещасних ховрашків винищували, типове заняття совєтскіх дітлахів в період літніх канікулів. В Сполученних Штатах олені заходять на подвірря, не лякані, інші тварини по сусідству мешкають. Доволі багато гинуть на шляхах, на жаль
В Германії знайшли вихід - сітчаті загорожі.
Україна мусить поділитися з нашими чудовими дикими тваринами, ми заборгували. В країнах де поважаються права людей, поважають права і інших мешканців Планети.
До речі, я в Києві бачив зайців, лисиць, кажанів, білок, сов і тд - і це не в зоопарку.