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Зеленський зустрівся із президентом Італії Маттареллою

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за послідовну позицію щодо підтримки України. Цінуємо важливу військову допомогу, яка дає нашій державі здатність протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги. Італія була і є на правильному боці, на боці правди у цій війні. Ми рухаємось у напрямку перемоги. Перемога - це і є мир для нашої держави", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський повідомив про важливий для перемоги візит у Рим: Зустрічі з Маттареллою, Мелоні та Папою Римським

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Італія (1565)


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Топ коментарі
+7
Біда, коли він в державі. А коли його нема в Україні, ти бач як вертоліти і літаки у кацапів почали падати з неба.
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13.05.2023 15:04
+5
на рояле ему сыграл?
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13.05.2023 14:54
+3
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13.05.2023 15:00
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13.05.2023 14:53 Відповісти
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13.05.2023 14:54 Відповісти
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13.05.2023 14:56 Відповісти
на рояле ему сыграл?
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13.05.2023 14:54 Відповісти
Они с Маттареллой поели моцареллу и помянули Моторолу
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13.05.2023 20:57 Відповісти
В Італії багато наших біженців і діаспора досить величенька..Чи зустрінеться Зе з ними ?
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13.05.2023 14:57 Відповісти
На фіг воно їм здалося? Хіба що плюнути в морду.
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13.05.2023 17:57 Відповісти
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13.05.2023 15:00 Відповісти
Зачем его выпустили? Беда,не дай Бог..
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13.05.2023 15:02 Відповісти
Біда, коли він в державі. А коли його нема в Україні, ти бач як вертоліти і літаки у кацапів почали падати з неба.
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13.05.2023 15:04 Відповісти
Беда там, где зеледент есть. Неоднократно подтверждено. Бедоносец в мамином свитере...
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13.05.2023 15:08 Відповісти
Я зараз за Італію меньше переживаю, ніж за Україну.
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13.05.2023 15:09 Відповісти
А и не надо за Италию переживать? Зеля там не президент, пусть только посидит в Италии подольше и этим поможет нашему контрнаступлению.
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13.05.2023 15:20 Відповісти
Та в тому то і річ, що Італія може трохи постраждати, пам'ятаю куди воно не їздило, то пожежа там, по повінь, то шейхи помирали. Бідосік. Те що в Україні він натворив, то ми бачимо.
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13.05.2023 15:39 Відповісти
Что поделать... Италия справится, а нам свою Украину освобождать надо.
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13.05.2023 15:46 Відповісти
Та і я ж про те, Україна зараз понад усе.
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13.05.2023 15:50 Відповісти
Чем дальше зеледент от Украины, тем легче п..здить москалей.
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13.05.2023 15:52 Відповісти
100 %!
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13.05.2023 16:29 Відповісти
Тодi нехай сидить там десь в дупi )...
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13.05.2023 15:09 Відповісти
Підтримую.
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13.05.2023 15:10 Відповісти
І тут Остапа понєсло.
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13.05.2023 15:03 Відповісти
Кацапське ПВО
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13.05.2023 15:06 Відповісти
Выложили фотки обломков вертолета москали, он весь в крупных дырах, как решето. Это явно не ПЗРК диверсантов.
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13.05.2023 15:07 Відповісти
або підігнали 1 пускову патріота до кордонів або новими ракетами класу повітря-повітря розжились у львівському воєнторзі.
це добре тепер будуть бздіти плануючі бомби запускати, адже для їх пуску потрібно висоту набрати
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13.05.2023 16:06 Відповісти
Той іспанський сором знову у бомжприкиді?? Коли це позорисько вже нормасом вдягнуть й поголять...
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13.05.2023 15:29 Відповісти
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13.05.2023 15:45 Відповісти
Термос, термос проси у папи.
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13.05.2023 16:30 Відповісти
Заодно хату свою проверит купленную непосильным трудом и которую сдает ватноголовые за 50 шт. в месяц....
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13.05.2023 15:53 Відповісти
як я і писав як тільки куротар відправив мавпочку в турне по Європі на Україну полетіли ракети та шахеди.
Соупаденіє ? не думаву..
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13.05.2023 16:03 Відповісти
Італійці дуже тепло відносяться до українців.
Їм подобається наша пунктуальність,чистоплотність,доброзичливе відношення....а також ,як ми смачно готуємо їжу...
А Італія - це на кожному кроці неперевершена архітектура,яка заворожує своєю холодною раціональністю та кам'яною неприступністю.
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13.05.2023 16:15 Відповісти
Після того, як "зеленому" власнику нерухомості в Італії було повідомлено про бардак,котрий вчиняють "фатіросьомщікі вагарящие "язічеством" в "алкогольному щоденному стані" "зе лідор України" поїхав навідатися .до фатірантів забрати квартплату і за одно з Папою прорашистським агентом зустрітися.
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13.05.2023 16:32 Відповісти
 
 