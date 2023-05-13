Зеленський зустрівся із президентом Італії Маттареллою
Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний за послідовну позицію щодо підтримки України. Цінуємо важливу військову допомогу, яка дає нашій державі здатність протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги. Італія була і є на правильному боці, на боці правди у цій війні. Ми рухаємось у напрямку перемоги. Перемога - це і є мир для нашої держави", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+7 Андрей Пушкарчук
показати весь коментар13.05.2023 15:04
+5 Voc Vox
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+3 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.05.2023 15:00
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це добре тепер будуть бздіти плануючі бомби запускати, адже для їх пуску потрібно висоту набрати
Соупаденіє ? не думаву..
Їм подобається наша пунктуальність,чистоплотність,доброзичливе відношення....а також ,як ми смачно готуємо їжу...
А Італія - це на кожному кроці неперевершена архітектура,яка заворожує своєю холодною раціональністю та кам'яною неприступністю.