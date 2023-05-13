Зеленський зустрівся із президентом Італії Маттареллою

Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за послідовну позицію щодо підтримки України. Цінуємо важливу військову допомогу, яка дає нашій державі здатність протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги. Італія була і є на правильному боці, на боці правди у цій війні. Ми рухаємось у напрямку перемоги. Перемога - це і є мир для нашої держави", - додав Зеленський.

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