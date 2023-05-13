Орбан сумнівається в необхідності існування Євросоюзу
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре розкритикував Європейський Союз і навіть поставив під сумнів необхідність його існування.
Про це він заявив від час виступу в місті Веспрем - одному з міст культури ЄС цього року. Ця ініціатива, покликана сприяти співпраці та єдності на континенті. Під час свого візиту туди в п'ятницю він порушив питання про те, чи потрібен взагалі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?", - сказав Орбан.
Антиєвропейська риторика угорського прем'єра посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на його країну. Суперечки з союзом з питань верховенства закону і корупції призвели до того, що Брюссель відмовив у допомозі на суму понад 30 мільярдів доларів. Це також породило припущення про те, що Орбан має намір зрештою вивести Угорщину з ЄС, що уряд країни неодноразово заперечував.
Орбан стверджує, що ЄС має скасувати санкції, накладені на Росію, які він звинувачує в поглибленні рецесії в Угорщині. Він також закликав ЄС розглянути можливість припинення допомоги Україні як спосіб припинення війни.
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Виписуєшся із ЄС за власним бажанням.
Ідеш цілуєш чобіт Пуйлу і отримуєш територію десь там поруч із Єврейською автономною і процвітаєш.
І тобі там добре(можеть быть) и нам тут спокойнее"
Навіщо мучити себе і когось?
венгры говорят : Закарпатье наше, патамушта
пора европейцам сказать: Паннония наша, потому, что венграми здесь и не пахло
и марш на Урал - с Орбаном во главе!
Нікуди він не піде з ЄС.
Ключове що він просить (в цій же статі):
> припинення допомоги Україні
> зняття санкцій з параші
Тобто, орбан товсто натякає: навіщо угорщині такий ЄС, який допомагає Україні та накладає санкції на парашу
Попутного ветра, дружище Орбан!
Ні,просто пітарас.
Нехай мене вибачать мадьяри,які воюють за Україну.