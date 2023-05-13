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Орбан сумнівається в необхідності існування Євросоюзу

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре розкритикував Європейський Союз і навіть поставив під сумнів необхідність його існування.

Про це він заявив від час виступу в місті Веспрем - одному з міст культури ЄС цього року. Ця ініціатива, покликана сприяти співпраці та єдності на континенті. Під час свого візиту туди в п'ятницю він порушив питання про те, чи потрібен взагалі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?", - сказав Орбан.

Читайте: Переможців у російсько-українській війні не буде, - Орбан

Антиєвропейська риторика угорського прем'єра посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на його країну. Суперечки з союзом з питань верховенства закону і корупції призвели до того, що Брюссель відмовив у допомозі на суму понад 30 мільярдів доларів. Це також породило припущення про те, що Орбан має намір зрештою вивести Угорщину з ЄС, що уряд країни неодноразово заперечував.

Також читайте: Орбан: Якби Трамп був президентом, війни в Україні не було б

Орбан стверджує, що ЄС має скасувати санкції, накладені на Росію, які він звинувачує в поглибленні рецесії в Угорщині. Він також закликав ЄС розглянути можливість припинення допомоги Україні як спосіб припинення війни.

Автор: 

Угорщина (2266) Євросоюз (13360) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+84
Нехай напише заяву про звільнення за власним бажанням, як ото зробили британці. А заодно нехай звільняється і з НАТО
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13.05.2023 15:54
+66
Не нравится Евросоюз - скатертью дорога.
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13.05.2023 15:54
+53
Якщо сумніваєшся, то тікай.
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13.05.2023 15:53
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І чого об ото я так мучився?
Виписуєшся із ЄС за власним бажанням.

Ідеш цілуєш чобіт Пуйлу і отримуєш територію десь там поруч із Єврейською автономною і процвітаєш.

І тобі там добре(можеть быть) и нам тут спокойнее"
Навіщо мучити себе і когось?
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13.05.2023 18:46 Відповісти
РФ заговорила: Крым наш, потому, что воевали
венгры говорят : Закарпатье наше, патамушта
пора европейцам сказать: Паннония наша, потому, что венграми здесь и не пахло
и марш на Урал - с Орбаном во главе!
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13.05.2023 18:48 Відповісти
Всі як непритомні: "орбан, тікай як не подобається" .

Нікуди він не піде з ЄС.

Ключове що він просить (в цій же статі):
> припинення допомоги Україні
> зняття санкцій з параші


Тобто, орбан товсто натякає: навіщо угорщині такий ЄС, який допомагає Україні та накладає санкції на парашу
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13.05.2023 18:55 Відповісти
ця гнида нікуди не тікатиме, вона просить щоб нас віддали параші
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13.05.2023 18:57 Відповісти
ВОЗМОЖНО СКОРО ТОЖЕ БУДЕТ СИДЕТЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ЗА ПОМОЩЬ АГРЕССОРАМ И ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКАМ. НЕ С ПРОСТА ОН ТАК НЕРВНИЧАЕТ.. ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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13.05.2023 18:57 Відповісти
неспроста
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13.05.2023 21:16 Відповісти
Правильно выкиньте его из Евросоюза... пусть в ОДКБ подасться...
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13.05.2023 19:01 Відповісти
Что я могу сказать. В ЕС не без урода. Если не нравится - всегда с распростертыми обьятиями ждёт солнечный Магадан. Потом только не грызите ногти.
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13.05.2023 19:05 Відповісти
? ну так кто вам уродам мешает выйти из ЕС
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13.05.2023 19:05 Відповісти
За то кремлевская шлюха не сомневается в необходимости СССР
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13.05.2023 19:09 Відповісти
То виходь з ЄС і вводь санкції проти кого хочеш, торгуй з ким хочеш, і проводь політику яка тобі подобається, а не розказуй що кому робити, ніби на Угорщині весь ЄС тримається.
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13.05.2023 20:36 Відповісти
За то кремлядь не сомневается в необходимости СССР, путинский холуй, отрабатывает подачки типа газ, расширение АЭС Пакш-5 колонна в ЕС
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13.05.2023 20:49 Відповісти
Вот и повод выкинуть этих свиней из Евросоюза.
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13.05.2023 21:07 Відповісти
Якщо цей угорець щирий в своїх поглядах....гм, то це , панове, таки проблема, але саме євросоюзу. Не можна сказати , що невирішуванна проблема, скоріше навпаки- людей , які толерують різноманіття гендерів і т.п. цей телепень таки дістане(зуміє, зможе, явно все для цього зробить). То так діє на людей , мабуть, занадто довге перебування у владі, бо влада п"янить, і починають ляпать язиком дурню. А те , що він озвучує маячню, керівництву ЄС ще очевидніше ніж нам в Україні.
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13.05.2023 21:16 Відповісти
Підтримую попередніх дописувачів, якщо цьому ******* не подобається ЄС, то нехай іде курсом руського корабля.
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13.05.2023 21:33 Відповісти
Здається цей ************ добазарився
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13.05.2023 22:26 Відповісти
Если мадьярам не нравится в ЕС, то мы можем их легко заменить. Нет проблем!
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13.05.2023 23:29 Відповісти
Дурне, як сумніваєшся то виходь! Приєднуйся до Московії як Лукашенко!
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13.05.2023 23:49 Відповісти
"Орбан намерен в конечном итоге вывести Венгрию из ЕС"
Попутного ветра, дружище Орбан!
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14.05.2023 10:28 Відповісти
Мадьярський гомосексуаліст.
Ні,просто пітарас.
Нехай мене вибачать мадьяри,які воюють за Україну.
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14.05.2023 11:24 Відповісти
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