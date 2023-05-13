Орбан сумнівається в необхідності існування Євросоюзу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре розкритикував Європейський Союз і навіть поставив під сумнів необхідність його існування.

Про це він заявив від час виступу в місті Веспрем - одному з міст культури ЄС цього року. Ця ініціатива, покликана сприяти співпраці та єдності на континенті. Під час свого візиту туди в п'ятницю він порушив питання про те, чи потрібен взагалі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?", - сказав Орбан.

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Антиєвропейська риторика угорського прем'єра посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на його країну. Суперечки з союзом з питань верховенства закону і корупції призвели до того, що Брюссель відмовив у допомозі на суму понад 30 мільярдів доларів. Це також породило припущення про те, що Орбан має намір зрештою вивести Угорщину з ЄС, що уряд країни неодноразово заперечував.

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Орбан стверджує, що ЄС має скасувати санкції, накладені на Росію, які він звинувачує в поглибленні рецесії в Угорщині. Він також закликав ЄС розглянути можливість припинення допомоги Україні як спосіб припинення війни.