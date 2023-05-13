Російського найманця, який хотів потрапити в Україну, не пропустила Молдова

Прикордонна поліція Молдови не пустила в країну російського найманця, який хотів транзитом дістатись до України.

Про це заявили в поліції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами відомства, загалом за добу 34 іноземці отримали відмову у в'їзді у Молдову. Серед них був і громадянин Росії з інтернаціональної бригади "П’ятнашка". Поліція затримала росіянина в кишинівському аеропорту, йому заборонили в'їзд.

Читайте: Російська змова для повалення влади в Молдові керується з Лондона, - The Times

"Іноземця виявили в потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева і він мав намір дістатися до України транзитом через територію нашої країни. Громадянин не мав права перетинати державний кордон, і після вжитих фільтраційних заходів був повернутий повітряним транспортом до країни походження", - повідомила прикордонна поліція Молдови.

Батальйон "П'ятнашка" - незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазців. За час війни в Україні це з’єднання воювало у лавах російських бойовиків.

Також читайте: Пригожин заявив, що 5 тисяч зеків-"вагнерівців" уже відпустили на свободу