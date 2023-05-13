Російського найманця, який хотів потрапити в Україну, не пропустила Молдова
Прикордонна поліція Молдови не пустила в країну російського найманця, який хотів транзитом дістатись до України.
Про це заявили в поліції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами відомства, загалом за добу 34 іноземці отримали відмову у в'їзді у Молдову. Серед них був і громадянин Росії з інтернаціональної бригади "П’ятнашка". Поліція затримала росіянина в кишинівському аеропорту, йому заборонили в'їзд.
"Іноземця виявили в потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева і він мав намір дістатися до України транзитом через територію нашої країни. Громадянин не мав права перетинати державний кордон, і після вжитих фільтраційних заходів був повернутий повітряним транспортом до країни походження", - повідомила прикордонна поліція Молдови.
Батальйон "П'ятнашка" - незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазців. За час війни в Україні це з’єднання воювало у лавах російських бойовиків.
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