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Російського найманця, який хотів потрапити в Україну, не пропустила Молдова

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Прикордонна поліція Молдови не пустила в країну російського найманця, який хотів транзитом дістатись до України.

Про це заявили в поліції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами відомства, загалом за добу 34 іноземці отримали відмову у в'їзді у Молдову. Серед них був і громадянин Росії з інтернаціональної бригади "П’ятнашка". Поліція затримала росіянина в кишинівському аеропорту, йому заборонили в'їзд.

Читайте: Російська змова для повалення влади в Молдові керується з Лондона, - The Times

"Іноземця виявили в потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева і він мав намір дістатися до України транзитом через територію нашої країни. Громадянин не мав права перетинати державний кордон, і після вжитих фільтраційних заходів був повернутий повітряним транспортом до країни походження", - повідомила прикордонна поліція Молдови.

Батальйон "П'ятнашка" - незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазців. За час війни в Україні це з’єднання воювало у лавах російських бойовиків.

Також читайте: Пригожин заявив, що 5 тисяч зеків-"вагнерівців" уже відпустили на свободу

Автор: 

кордон (4756) Молдова (2066) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+8
Два Мі-8 які було збито сьогодні,вірогідно були у модифікації МТПР.

Це гелікоптери радіоелектронних завад із комплексом «Рычаг-АВ», які створювали проблеми для наших РЛС вздовж кордону.
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13.05.2023 16:04
+7
Виявляється кацапи створювали завади для своїх РЛС. "Партизани" кругом, як і вороги московитів. Вже й плюнути нікуди. Ворог одразу дасть піздю.... НЄ ВИСОВИВАЙСЯ, кацап, з телеящика !
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13.05.2023 16:09
+6
Кацапня починає зливатись:

Бійці одного з підрозділів Збройних сил України взяли в полон щонайменше тринадцять російських окупантів. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив активіст і волонтер Володимир Золкін, оприлюднивши відповідне відео.
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13.05.2023 16:13
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Два Мі-8 які було збито сьогодні,вірогідно були у модифікації МТПР.

Це гелікоптери радіоелектронних завад із комплексом «Рычаг-АВ», які створювали проблеми для наших РЛС вздовж кордону.
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13.05.2023 16:04 Відповісти
Виявляється кацапи створювали завади для своїх РЛС. "Партизани" кругом, як і вороги московитів. Вже й плюнути нікуди. Ворог одразу дасть піздю.... НЄ ВИСОВИВАЙСЯ, кацап, з телеящика !
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13.05.2023 16:09 Відповісти
Кацапня починає зливатись:

Бійці одного з підрозділів Збройних сил України взяли в полон щонайменше тринадцять російських окупантів. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив активіст і волонтер Володимир Золкін, оприлюднивши відповідне відео.
показати весь коментар
13.05.2023 16:13 Відповісти

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13.05.2023 16:14 Відповісти
Чесно - не зрозумів маршруту зовсім....
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13.05.2023 16:15 Відповісти
Тоже обалдел... Через Молдову, когда на востоке Украины проходной двор. Пытался пробраться в Приднестровье?
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13.05.2023 16:23 Відповісти
Многоходовка
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13.05.2023 16:59 Відповісти
А як він мав потрапити в Україну? Мав коридор?
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13.05.2023 16:18 Відповісти
Був упевнений, що "парєшаєт".
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13.05.2023 16:28 Відповісти
А ви думаєте вони мають лізти через якусь одну щілину? Це ж логічно перевантажувать всі напрями цим ходячим сміттям, а там навіть якщо 5-10% пролізе, то русня вже радітеме успіху.
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13.05.2023 16:39 Відповісти
Скоріш за все , кацапу поставлене завдання дістатисяидо Одеси !
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13.05.2023 17:23 Відповісти
Тю, хай би пропустили, перед тим повдомивши українців. В Україні йому б дали кизди, а потім поміняли б на когось.
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13.05.2023 16:58 Відповісти
А чому не пустили? СБУ їх би прийняло!
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13.05.2023 17:45 Відповісти
у нього український паспорт,офіційно би переїхав і був би переселенцем
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13.05.2023 18:25 Відповісти
А могли і пропустити але перед цим попередити.
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13.05.2023 18:46 Відповісти
А міг і залишитися, бо в Молдові зараз неспокійно, а такі бойовики для так званої опозиції саме то.
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13.05.2023 20:27 Відповісти
Нужно бьіло нашим вьідать преступника
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07.08.2023 12:48 Відповісти
 
 