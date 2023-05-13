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Новини Війна
12 550 78

Навряд чи росіяни цілили "Кинджалом" у Patriot, - Повітряні сили

ігнат

Ракета "Кинджал" летить за заздалегідь заданими координатами і налаштована на ураження стаціонарних цілей, тож навряд чи росіяни намагалися знищити нею комплекс ППО Patriot.

Про це у коментарі Суспільному розповів Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Patriot в даному випадку працював в автономному режимі. Такі цілі, як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат" і все, що летить, - він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", - пояснив речник.

Читайте: Росія намагалася гіперзвуковою ракетою "Кинджал" знищити систему ППО Patriot в Україні , - CNN

При цьому українські військові не мають інформації, куди могла летіти ракета, її збили на великій висоті, зауважив Ігнат.

"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо - це вже десятки кілометрів", - зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, російські військові застосовують "Кинджал" для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами, при цьому не маючи здатність наводитись на випромінювання від радарних систем.

Також читайте: У Пентагоні підтвердили, що Україна збила російський "Кинджал" завдяки ЗРК Patriot

"Балістична ракета летить по координатах. Тобто їй задають чітко координати, супутник все бачить. Вони летять точно. У них 10-20 метрів радіус попадання. Радари бачать інші ракети - протирадіолокаційні ракети, такі як Х-31. Оці ракети наводяться на випромінювання радара: радар світить і вона на нього наводиться. Є інший тип ракет, Х-22 - вони налаштовуються вже на контрастну ціль, на залізо", - пояснив він.

Відтак Юрій Ігнат має сумніви, що ракета могла наводитись на випромінювання від радара комплексу протиповітряної оборони Patriot.

"Вона летить по раніше заданих координатах. Її на землі програмують, ще до вильоту. Як це вона буде вилетіти і на великій швидкості радари шукати? Мені здається, це трішки не так", - зауважив військовий.

Читайте: Україні потрібно більше систем Patriot і SAMP/T, - Ігнат

Він додав, що у США комплекси Patriot розташовуються стаціонарно.

"У США дійсно Patriot стоять стаціонарно і захищають аеродроми та об’єкти. Але на США ніхто не нападає і немає таких умов війни. Нам немає чого жалітися. Маємо різну багаторівневу розгалужену систему: і західне і радянське. Воно потроху адаптоване і інтегровне в єдину систему повітряної оборони держави. Є радар у нього (Patriot. - Ред.), всі системи так працюють, є командний пункт, де відображається бойова обстановка, де сидить бойова обслуга. Бойова обслуга бачить цілі і приймає рішення на їхнє знищення", - розповів Юрій Ігнат.

Автор: 

ракети (4019) Повітряні сили (2616) Ігнат Юрій (788) Patriot (302)


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Топ коментарі
+7
Не важливо куди цілили,важливий результат-його збили...
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13.05.2023 16:19
+5
та ***** в куда та русня летіла, головне - не долітіла.
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13.05.2023 16:25
+5
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13.05.2023 17:16
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Не важливо куди цілили,важливий результат-його збили...
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13.05.2023 16:19 Відповісти
Важливо тільки з точки зору розуміння - чи засікли кацапи місце розташування Патріоту, чи ні
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13.05.2023 16:31 Відповісти
Останній абзац на біс прочитайте.
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13.05.2023 16:39 Відповісти
Комплекс - это большое количество техники - много машин. И естественно что оно все не находится в одной куче. Те же пусковые установки - если они замаскированы - никак себя не проявляют, но после пуска их переместят на другое место. Проявляет себя радар, но он может находиться на большом удалении - и он 100% по какой то системе часто меняет свое местоположение.
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13.05.2023 16:45 Відповісти
Это все понятно. Вопрос в том, засекли они радар или нет.
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13.05.2023 16:56 Відповісти
Кто "они"? Службы радиотехнической разведки рф? Может и засекли по сигнатуре работы радара. Имеет ли это отношение к пуску кинжала? Вероятность ооочень малая. Во первых мы не знаем, что произошло раньше- включился радар или пуск. Но самое главное- пуск Кинжала, это старт ракеты на уже находящемся в воздухе Су 31.
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13.05.2023 18:42 Відповісти
Вони можуть засікти і знищити лише антену радара , якщо вдасться . Бо саме вона випромінює сигнал радіолокатора . ЗРК Петріот це ціла система , елементи якої знаходяться окремо одна від одної .
Ігнат пише - маємо різну багаторівневу розгалужену систему: і західне і радянське. Воно потроху адаптоване і інтегровне в єдину систему повітряної оборони держави Джерело:
Якщо так то - це в рази ускладнює виявлення і знищення навіть антени рлс Петріота . Бо одночасно працюють всі радари .
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13.05.2023 18:07 Відповісти
Як в анекдоті про сина Рабиновича - це тепер вже нікого не цікавить.
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13.05.2023 16:19 Відповісти
А кажуть - нащо вигадувати велосипед...
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13.05.2023 16:21 Відповісти
Не дай Боже в Єрмака...
Ми ж сиротами залишимось. Ні гуманітарки, ні військової допомоги, ані фінансових траншів...
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13.05.2023 16:24 Відповісти
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13.05.2023 16:31 Відповісти
Включається кнопка "автомат" і все, що летить, - він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", - пояснив речник.Залужному варто б було розібратися з таким речником , який втирає(вішає лапшу) протилежності в двох реченнях ."автоматичний речник" , під контролем "зеленої людини"
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13.05.2023 16:24 Відповісти
Абракадабру несете, неуважаемый...
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13.05.2023 16:29 Відповісти
Коли включається "автомат" ,тоді що Ти "неуважаемий" контролюєш???
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13.05.2023 16:38 Відповісти
"Автомат", Вася, означает автоматическое определение координат цели и дальности до нее, а команду на пуск дает оператор. Вы звездных войн пересмотрели.
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13.05.2023 16:46 Відповісти
Вася знайди різницю між роботою котру виконав "автомат" і роботою оператора???Можливо і не знайдеш х/зн???
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13.05.2023 16:52 Відповісти
Автоматический поиск и определение координат, высоты и дальности для отображения на индикторе с индикацией наиболее опасных (скорость и дальность). И исходя из оперативной обстановки оператор ставит на атаку наиболее опасные цели. Так тебе понятно, Вася?
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13.05.2023 17:21 Відповісти
Чтобы никто не догадался.
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13.05.2023 16:44 Відповісти
жруналісти теж могли допустити помилку з похибками, між іншим думаю шо ви н любиш Сталіна!!!
ну от, сталініст знайдений!
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13.05.2023 16:31 Відповісти
Автоматизовані системи працюють під контролем людини. На відміну від автоматичних систем, які можуть працювати без контролю людини.
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13.05.2023 16:33 Відповісти
Авторежим теж треба контролювати.
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13.05.2023 16:34 Відповісти
Головне призначення ЗРК Patriot - прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу. Комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім із них. А ще випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет
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13.05.2023 16:45 Відповісти
Комплекс автоматизований, а не роботизований. Потребує керування оператором, який пройшов курс керування. Що в цьому незрозумілого?
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14.05.2023 00:02 Відповісти
Як і інші балістичні ракети вона(к) підіймається дуже високо, а потім пікірує на ціль, вражаючи її на величезній швидкості і під кутом 90 градусів. Має власну систему самонаведення і високу точність ураження. Це все суттєво ускладнює її перехоплення будь-якою системою протиповітряної і протиракетної оборони.
кнопка автомат ППО ЗсУ
пошукай в нетi якi КУТИ вибрали ППО ЗсУ на тому Patriot iх було 2, 3 чи 5 ?
Patriot замочив кинжала в голову
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13.05.2023 16:57 Відповісти
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13.05.2023 16:58 Відповісти
Генератор - устройство, преобразующее механическую энергию в виде крутящего момента, передаваемого от двигателя на ротор генератора, в электрическую энергию, впоследствии подаваемую в электросистему машины.
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13.05.2023 19:40 Відповісти
Генератор - устройство, преобразующее механическую энергию в виде крутящего момента, передаваемого от двигателя на ротор генератора, в электрическую энергию, впоследствии подаваемую в электросистему машины-якщо він запущений, то без участі людини виконує перетворення механічної енергії в електричну ...
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13.05.2023 22:18 Відповісти
та ***** в куда та русня летіла, головне - не долітіла.
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13.05.2023 16:25 Відповісти
Раз збили - значить можем збивати -- а куди вона летіла .....
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13.05.2023 16:28 Відповісти
"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправ - це вже десятки кілометрів", - зазначив він. Джерело: \\\\\\\

Может не Бибу или че там, а Байдену слава?
Ермак просто как всегда получил это оружие и отправил солдиков бла-бла-бла, научиться кнопочки нажимать и вот - теперь ермак создал щит ПРО, я просто не вижу никого кто будет голосовать против Ермака то.
Восхищаюсь мужеством данной твари., ну, просто склизкостью этого существа. в каждую дырку это говно лезет, при том шо задача его - тупо менять туалетку в сортире З.... тьху, ну да ладно, у нас к сожалению, демократия, - избрали то шо изрыг, ой, то шо избрали. - Президента.
че там Игнат сказал - типо - я - радар, ты дурак, я ракета - ты ховайсь?
тупо мелет то что и так все знают.
кроме быдла, я то хоть и быдло, но знаю шо по подвижным целям русня точно не запустит свое ракетное говно(кучму кстати пора бы и навестить)
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13.05.2023 16:28 Відповісти
А де ви в тексті знайшли згадку про Єрмака чи навіть натяк на Єрмака?
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13.05.2023 16:34 Відповісти
Чувак, уважно прочитай це речення:

"Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський, а на Україну вже тиждень падають російські бомби".

"Поруч з ним перебуває президент", а не він перебуває поруч з Президентом!
То хто для України більш важливий?
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13.05.2023 16:48 Відповісти
Де ви знайшли це речення??? У тексті статті його немає! Я навіть пошуком шукав "Єрмак" - знаходить тільки у коментарях!
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13.05.2023 16:50 Відповісти
Це речення - з березня 2022. Ми тоді стояли на березі р.Ірпінь з АКСУ та 3 магазинами трасерів (бо таке видали, іншого не було) проти кацапських бтрів та градів. А це жирне падло сиділо у бункері і готувало стамбульський злив.
Тобі цього не зрозуміти. Не втручайся...
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13.05.2023 17:02 Відповісти
Не зрозуміло тільки як воно стосується теми даної статті.
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13.05.2023 17:32 Відповісти
Ну як це "як стосується"? Уяви собі: лежиш ти на березі річки Ірпінь, і в тебе є лише аксу із трасерами. А від тресерів ствол перегрівається через 3 хвилини стрільби. А на тому березі - кацапська броня. А в тебе ані джевелинів, ані нлавів. Нікуя.
А хто в нас відповідає за іноземну військову допомогу? Правильно - Жирне Падло. Це у всьому інтернеті написано: Жирне Падло провело телефонну розмову..., Жирне Падло домовилось...
Я ж кажу - не втручайся!
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13.05.2023 17:53 Відповісти
Ну і як - багато бтрів з аксу уразив?
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13.05.2023 23:59 Відповісти
вы прямо из порток выскакиваете при воспоминании о дЕрмаке...!
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13.05.2023 16:50 Відповісти
Навпаки - я прочитав статтю, там ніякого єрмака не бачив, а у коментах - купа коментарів про єрмака - от у мене і питання - до чого тут єрмак?
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13.05.2023 16:55 Відповісти
так ты и выскачил из порток при этом упоминании - это что не так...?
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13.05.2023 16:56 Відповісти
По себе судишь? Был бы в комментах не Ермак, а, например, Вакарчук, или Шольц - я бы задавал точно такие же вопросы - причем тут они к статье, если ни в самой статье о них не упоминается, ни тема статьи их не касается.
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13.05.2023 16:59 Відповісти
я уважаю твоё Зебуинство - уважай наше Украинство...
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13.05.2023 17:07 Відповісти
Ты- брехло и манипулятор, обсирающий людей на ровном месте.
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13.05.2023 17:09 Відповісти
то серія "ннн, джамала і ахмета" - мусора'зи по френчю....
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13.05.2023 17:16 Відповісти
даже нет возражений...!!!
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13.05.2023 17:18 Відповісти
мабуть їх визволили як вони клюви повідкривали - рік на попід "матушкою" мовчали як і не рождались на цей грішний світ...
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13.05.2023 17:28 Відповісти
шановна Пані Марися, а ми шо посварилися вже навсегда навсегда?
перекур....
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13.05.2023 17:47 Відповісти
пани Марыся не сварилася ні зі мною ні з вами...\просто её нужно понимать - там ей не мёд...(((\
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13.05.2023 17:52 Відповісти
та ми і з кацапами начебто не сварилися, милувалися по зеленому!
просто вони прийшли нас повбивати, а нам чомусь це не сподобалось...
і полетіла відповідь...
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13.05.2023 17:59 Відповісти
word salad from troll Smith
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13.05.2023 19:10 Відповісти
nu-nu
a from why - who?
rloun transliternyi, ne pe pishy suda
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13.05.2023 20:31 Відповісти
як показали Петріот - хінжал летів невнятно.
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13.05.2023 16:32 Відповісти
крівізну землі невдало обминав
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13.05.2023 16:35 Відповісти
Минулого тижня Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні гіперзвуковою ракетою, повідомили CNN два американські чиновники.

Атака провалилася, і українські військові замість цього перехопили ракету за допомогою системи Patriot, заявили чиновники, що стало їх першим відомим успішним використанням передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну.
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13.05.2023 16:43 Відповісти
гіпер супер аналовнетну кацапську залізяку взяли хлопці і паламали і навіть не помітили...
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13.05.2023 16:55 Відповісти
Рашисти могли сказати, що це перемога, що їх кінчжал зміг збити ракету від Patriot, так вони і планували, і збили за раз аж декілька) а одна ракета mse коштує десь 3 млн, кінчжал один коштує як 3 ракети mse ніби.
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13.05.2023 17:03 Відповісти
у кацапні нема відповіді на удари ЗСУ крім як по цивільних,
тож не нехтуйте тривогами і ховайте дітей.
все буде Україна!
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13.05.2023 17:04 Відповісти
ох ті сукі лапотні розбудили лють українську.
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13.05.2023 17:10 Відповісти
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13.05.2023 17:16 Відповісти
Так воно і є. Якщо рашистам сталі відомі координати Петріот, то вони дійсно мали можливість запрограмувати Кинжал на знищення цілі з відомими їм координатами Петріот.
Гарна новина, що нові ЗРК/ПРК Петріот на системному рівні ПРО обізнані краще, ніж інші ЗРК .
Для підвищення імовірності знищення балістичних ракет, які класифікуються, як небезпечні , Петріот останніх модифікацій має підсистему оперативного попередження про координати та елементи траєкторії балістичних ракет, які наближаються до зони ураження Петріот, від розвідувальних супутників та інших джерел.
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13.05.2023 17:16 Відповісти
тут дело не в сателлитах спутниках. Наши для приманки поставили Патриот на крышу ВР и ловушка сработала
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13.05.2023 17:53 Відповісти
Пропаганда каців перетворила кинджал на якийсь фетіш, але заліссю властиво перманентно брехати. Незрозуміло навіщо українці підхопили і підтримують міф про непереможну вундервафе, кинджал це ж звичайна балістична ракета іскандер, яка адаптована для запуску не з наземної пускової установки а з літака.
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13.05.2023 18:04 Відповісти
кожна не вбита і не викрадена маскалотою дитина, це саме те за що Україна бьется.
не за шашликі не і не за асфальт ні...
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13.05.2023 18:24 Відповісти
сміливий вуйко, не заглядає в рота арестовичам.
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13.05.2023 18:24 Відповісти
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13.05.2023 19:12 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUDz29_-RE9Km8P8vLY68EAHy42F4DDE7CYl9b2easeBFyEOKrXR32BDhbbmDuHOHqZ8bmfGBY2uL5P1qsKsZilhJVX76GZAI1m_teEwp7Gn_5NeDtj-luU3tj7t2EYel6FfXDLli9S1stqYukrYnw5nRUwcsl-xnsrmFqKGz62XQ&__tn__=*NK-R #СвободуРомановіЧервінському

Розвідник від Бога Роман Червінський заявив, що його звільнили на вимогу путіна.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».

Чому Порошенко не здійснив теракту в Криму і хто його від цього відмовив? Як аґенти впливу росії формують розвідсередовище в Україні. Як тупо організоване викрадення корупціонерів посварило нас із країною - членом Евросоюзу. Скільки зусиль було витрачено для доставки свідка Цемаха і чому він був в інвалідному візку. Як закохали в українського аґента героїню російського пропаґандистського фільму з позивним «Вєтєрок», котра не мала навіть грошей на хліб. Через чий дзвінок насправді зірвалась операція «ваґнерґейт». Таємниці та інтриґи шпигунської кухні від розвідника Червінського, котрий зараз сидить за надуманим звинуваченням, хоча був тільки гвинтиком в нашій розвідопераціі. Найцікавіше, що це інтерв'ю він дав ще ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО вторгнення росії, але передбачив в ньому розвиток подій.

Щиро раджу уважно ПРОСЛУХАТИ ЦЕ ІНТЕРВЮ УСІМ ДУМАЮЧИМ. Повірте - не пошкодуєте!

(с) Микола Савельєв

00:00 - Інтерв'ю із Романом Червінським.

01:08 - Чи бувають українські Джеймси Бонди?

02:00 - Ексклюзивна історія від екс-розвідника.

03:50 - Жінка - головне лихо для розвідника?

04:37 - Як відбувається вербування?

08:45 - На вас іде полювання?

11:13 - Зеленський особисто займається усіма розвідувальними органами?

12:55 - Про ситуацію навколо спецоперації щодо ваґнерівців.

14:40 - Чи мав право Єрмак роздавати такі вказівки?

20:07 - Єрмак думав, що вагнерівців віддадуть?

21:56 - Чи перевіряла Єрмака контррозвідка перед вступом на посаду?

23:44 - Чи маєте ви конкретні докази, що Єрмак - аґент Кремля?

25:20 - Ситуація з ваґнерівцями - це ганьба?

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30:57 - Чому вас зробили винним у ситуації з Цемахом?

33:03 - Спецоперація із вибухом газопроводу. Її організували росіяни?

35:47 - Аґентурна сітка росіян розростається у спецслужбах України?

38:10 - На кого вішатимуть держпереворот, анонсований Зеленським?

40:48 - Чи була неприязнь між Бурбою, Єрмаком і вами?

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56:56 - Про замах на Бурбу.

58:00 - Ви би погодилися пройти детектор брехні?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtp-7qGbAWqo%26t%3D1s%26fbclid%3DIwAR0Orfx2ZADT-**********************************************&h=AT1MwPE2ghTt6MOfcRS1b7-Js9_fG178hmpwr2L72ny9JXAVFMIc4S2NTficOglasOlGWlO8zWlkTAHcmBfCSIM04lEYcOnY6Vlcns0AjxN-stRh_1CDHMg0xPMiVXGtItOfm_A6JA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Pl0w2az8cZT0YpEYMsaHYijVTBfcCTYlendZA-mfkEXFoGM0o1LIBXY2CAW5M6dyDnaNFkqP54EVdndLtv3G92K4-KoO_WLDdJpZHz-8uxapq0OZ0xQBxH7xLX3617uGFtfOIVK3cxJAUmadxMpxMONdYDUm-tUQbxrYeSpgdMHEBrbTVBVPliFGsW1G- https://www.youtube.com/watch?v=tp-7qGbAWqo&t=1s
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13.05.2023 19:13 Відповісти
Спочатку орки вдарили по своєму куполу,а потім типу *в отместку*запустили Кинжал по куполу ВР.
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13.05.2023 19:16 Відповісти
Так вот, знающие люди говорят, что этот "кинжал" был нацелен на купол Верховной Рады.
Как бы месть за беспилотник, взорвавшийся над куполом в Кремле.
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14.05.2023 10:26 Відповісти
 
 