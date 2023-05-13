Навряд чи росіяни цілили "Кинджалом" у Patriot, - Повітряні сили

Ракета "Кинджал" летить за заздалегідь заданими координатами і налаштована на ураження стаціонарних цілей, тож навряд чи росіяни намагалися знищити нею комплекс ППО Patriot.

Про це у коментарі Суспільному розповів Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Patriot в даному випадку працював в автономному режимі. Такі цілі, як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат" і все, що летить, - він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", - пояснив речник.

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При цьому українські військові не мають інформації, куди могла летіти ракета, її збили на великій висоті, зауважив Ігнат.

"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо - це вже десятки кілометрів", - зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, російські військові застосовують "Кинджал" для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами, при цьому не маючи здатність наводитись на випромінювання від радарних систем.

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"Балістична ракета летить по координатах. Тобто їй задають чітко координати, супутник все бачить. Вони летять точно. У них 10-20 метрів радіус попадання. Радари бачать інші ракети - протирадіолокаційні ракети, такі як Х-31. Оці ракети наводяться на випромінювання радара: радар світить і вона на нього наводиться. Є інший тип ракет, Х-22 - вони налаштовуються вже на контрастну ціль, на залізо", - пояснив він.

Відтак Юрій Ігнат має сумніви, що ракета могла наводитись на випромінювання від радара комплексу протиповітряної оборони Patriot.

"Вона летить по раніше заданих координатах. Її на землі програмують, ще до вильоту. Як це вона буде вилетіти і на великій швидкості радари шукати? Мені здається, це трішки не так", - зауважив військовий.

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Він додав, що у США комплекси Patriot розташовуються стаціонарно.

"У США дійсно Patriot стоять стаціонарно і захищають аеродроми та об’єкти. Але на США ніхто не нападає і немає таких умов війни. Нам немає чого жалітися. Маємо різну багаторівневу розгалужену систему: і західне і радянське. Воно потроху адаптоване і інтегровне в єдину систему повітряної оборони держави. Є радар у нього (Patriot. - Ред.), всі системи так працюють, є командний пункт, де відображається бойова обстановка, де сидить бойова обслуга. Бойова обслуга бачить цілі і приймає рішення на їхнє знищення", - розповів Юрій Ігнат.