Навряд чи росіяни цілили "Кинджалом" у Patriot, - Повітряні сили
Ракета "Кинджал" летить за заздалегідь заданими координатами і налаштована на ураження стаціонарних цілей, тож навряд чи росіяни намагалися знищити нею комплекс ППО Patriot.
Про це у коментарі Суспільному розповів Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Patriot в даному випадку працював в автономному режимі. Такі цілі, як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат" і все, що летить, - він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", - пояснив речник.
При цьому українські військові не мають інформації, куди могла летіти ракета, її збили на великій висоті, зауважив Ігнат.
"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо - це вже десятки кілометрів", - зазначив він.
За словами речника Повітряних сил, російські військові застосовують "Кинджал" для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами, при цьому не маючи здатність наводитись на випромінювання від радарних систем.
"Балістична ракета летить по координатах. Тобто їй задають чітко координати, супутник все бачить. Вони летять точно. У них 10-20 метрів радіус попадання. Радари бачать інші ракети - протирадіолокаційні ракети, такі як Х-31. Оці ракети наводяться на випромінювання радара: радар світить і вона на нього наводиться. Є інший тип ракет, Х-22 - вони налаштовуються вже на контрастну ціль, на залізо", - пояснив він.
Відтак Юрій Ігнат має сумніви, що ракета могла наводитись на випромінювання від радара комплексу протиповітряної оборони Patriot.
"Вона летить по раніше заданих координатах. Її на землі програмують, ще до вильоту. Як це вона буде вилетіти і на великій швидкості радари шукати? Мені здається, це трішки не так", - зауважив військовий.
Він додав, що у США комплекси Patriot розташовуються стаціонарно.
"У США дійсно Patriot стоять стаціонарно і захищають аеродроми та об’єкти. Але на США ніхто не нападає і немає таких умов війни. Нам немає чого жалітися. Маємо різну багаторівневу розгалужену систему: і західне і радянське. Воно потроху адаптоване і інтегровне в єдину систему повітряної оборони держави. Є радар у нього (Patriot. - Ред.), всі системи так працюють, є командний пункт, де відображається бойова обстановка, де сидить бойова обслуга. Бойова обслуга бачить цілі і приймає рішення на їхнє знищення", - розповів Юрій Ігнат.
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Ігнат пише - маємо різну багаторівневу розгалужену систему: і західне і радянське. Воно потроху адаптоване і інтегровне в єдину систему повітряної оборони держави Джерело:
Якщо так то - це в рази ускладнює виявлення і знищення навіть антени рлс Петріота . Бо одночасно працюють всі радари .
Ми ж сиротами залишимось. Ні гуманітарки, ні військової допомоги, ані фінансових траншів...
ну от, сталініст знайдений!
кнопка автомат ППО ЗсУ
пошукай в нетi якi КУТИ вибрали ППО ЗсУ на тому Patriot iх було 2, 3 чи 5 ?
Patriot замочив кинжала в голову
Может не Бибу или че там, а Байдену слава?
Ермак просто как всегда получил это оружие и отправил солдиков бла-бла-бла, научиться кнопочки нажимать и вот - теперь ермак создал щит ПРО, я просто не вижу никого кто будет голосовать против Ермака то.
Восхищаюсь мужеством данной твари., ну, просто склизкостью этого существа. в каждую дырку это говно лезет, при том шо задача его - тупо менять туалетку в сортире З.... тьху, ну да ладно, у нас к сожалению, демократия, - избрали то шо изрыг, ой, то шо избрали. - Президента.
че там Игнат сказал - типо - я - радар, ты дурак, я ракета - ты ховайсь?
тупо мелет то что и так все знают.
кроме быдла, я то хоть и быдло, но знаю шо по подвижным целям русня точно не запустит свое ракетное говно(кучму кстати пора бы и навестить)
"Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський, а на Україну вже тиждень падають російські бомби".
"Поруч з ним перебуває президент", а не він перебуває поруч з Президентом!
То хто для України більш важливий?
Тобі цього не зрозуміти. Не втручайся...
А хто в нас відповідає за іноземну військову допомогу? Правильно - Жирне Падло. Це у всьому інтернеті написано: Жирне Падло провело телефонну розмову..., Жирне Падло домовилось...
Я ж кажу - не втручайся!
перекур....
просто вони прийшли нас повбивати, а нам чомусь це не сподобалось...
і полетіла відповідь...
a from why - who?
rloun transliternyi, ne pe pishy suda
Атака провалилася, і українські військові замість цього перехопили ракету за допомогою системи Patriot, заявили чиновники, що стало їх першим відомим успішним використанням передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну.
тож не нехтуйте тривогами і ховайте дітей.
все буде Україна!
Гарна новина, що нові ЗРК/ПРК Петріот на системному рівні ПРО обізнані краще, ніж інші ЗРК .
Для підвищення імовірності знищення балістичних ракет, які класифікуються, як небезпечні , Петріот останніх модифікацій має підсистему оперативного попередження про координати та елементи траєкторії балістичних ракет, які наближаються до зони ураження Петріот, від розвідувальних супутників та інших джерел.
не за шашликі не і не за асфальт ні...
Розвідник від Бога Роман Червінський заявив, що його звільнили на вимогу путіна.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».
Чому Порошенко не здійснив теракту в Криму і хто його від цього відмовив? Як аґенти впливу росії формують розвідсередовище в Україні. Як тупо організоване викрадення корупціонерів посварило нас із країною - членом Евросоюзу. Скільки зусиль було витрачено для доставки свідка Цемаха і чому він був в інвалідному візку. Як закохали в українського аґента героїню російського пропаґандистського фільму з позивним «Вєтєрок», котра не мала навіть грошей на хліб. Через чий дзвінок насправді зірвалась операція «ваґнерґейт». Таємниці та інтриґи шпигунської кухні від розвідника Червінського, котрий зараз сидить за надуманим звинуваченням, хоча був тільки гвинтиком в нашій розвідопераціі. Найцікавіше, що це інтерв'ю він дав ще ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО вторгнення росії, але передбачив в ньому розвиток подій.
Щиро раджу уважно ПРОСЛУХАТИ ЦЕ ІНТЕРВЮ УСІМ ДУМАЮЧИМ. Повірте - не пошкодуєте!
(с) Микола Савельєв
00:00 - Інтерв'ю із Романом Червінським.
01:08 - Чи бувають українські Джеймси Бонди?
02:00 - Ексклюзивна історія від екс-розвідника.
03:50 - Жінка - головне лихо для розвідника?
04:37 - Як відбувається вербування?
08:45 - На вас іде полювання?
11:13 - Зеленський особисто займається усіма розвідувальними органами?
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14:40 - Чи мав право Єрмак роздавати такі вказівки?
20:07 - Єрмак думав, що вагнерівців віддадуть?
21:56 - Чи перевіряла Єрмака контррозвідка перед вступом на посаду?
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45:50 - Зеленський особисто просив вивезти Чауса із Молдови?
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54:33 - Як перевезти вибухівку?
56:56 - Про замах на Бурбу.
58:00 - Ви би погодилися пройти детектор брехні?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtp-7qGbAWqo%26t%3D1s%26fbclid%3DIwAR0Orfx2ZADT-**********************************************&h=AT1MwPE2ghTt6MOfcRS1b7-Js9_fG178hmpwr2L72ny9JXAVFMIc4S2NTficOglasOlGWlO8zWlkTAHcmBfCSIM04lEYcOnY6Vlcns0AjxN-stRh_1CDHMg0xPMiVXGtItOfm_A6JA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Pl0w2az8cZT0YpEYMsaHYijVTBfcCTYlendZA-mfkEXFoGM0o1LIBXY2CAW5M6dyDnaNFkqP54EVdndLtv3G92K4-KoO_WLDdJpZHz-8uxapq0OZ0xQBxH7xLX3617uGFtfOIVK3cxJAUmadxMpxMONdYDUm-tUQbxrYeSpgdMHEBrbTVBVPliFGsW1G- https://www.youtube.com/watch?v=tp-7qGbAWqo&t=1s
Как бы месть за беспилотник, взорвавшийся над куполом в Кремле.