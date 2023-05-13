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Новини Війна
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Я переконана у перемозі України, - Мелоні

мелоні

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає", – сказала Мелоні.

Вона зауважила, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні.

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"До миру не можна прийти з поразкою, зі здачею (територій. – Ред.) України, це було б дуже небезпечно для миру в Європі, і було б прецедентом для усіх народів світу. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії і нападати на цивільні цілі. Ми продовжуватимемо звертатися до Москви з вимогою зупинити бойові дії і вивести війська з території України", – додала Мелоні.

Вона запевнила, що Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир з РФ. "Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського", – додала Мелоні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+14
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13.05.2023 17:21
+8
у Пороха багато косяків, але це аж ніяк не "Мінськ". Тільки невігласи не розуміють, навіть кацапи допетрали, що ці домовленості виграли час для України
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13.05.2023 17:34
+7
Цікаво, чому Мінськом істерично незадоволені тільки дві сторони - паРашкінці і зелені? ........
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13.05.2023 17:27
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вас ********** туда уже вмокнули...
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13.05.2023 17:33 Відповісти
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13.05.2023 17:21 Відповісти
Італійські "фашисти" разом з укронацистами проти русскіх асвабадітелей.
Як каже срущій-в-чемодан - субстантівно...
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13.05.2023 17:23 Відповісти
Залиш прєЗєдєнта у себе, і Україна скоріше переможе московію.
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13.05.2023 17:23 Відповісти
Цікаво, чому Мінськом істерично незадоволені тільки дві сторони - паРашкінці і зелені? ........
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13.05.2023 17:27 Відповісти
Тому що, то одні і ті самі.
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13.05.2023 17:35 Відповісти
так они ********* в плохом смысле слова...!
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13.05.2023 17:35 Відповісти
у Пороха багато косяків, але це аж ніяк не "Мінськ". Тільки невігласи не розуміють, навіть кацапи допетрали, що ці домовленості виграли час для України
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13.05.2023 17:34 Відповісти
да это тролль с 1090 аккаунтом...\говно пытается плавать...\
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13.05.2023 17:36 Відповісти
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13.05.2023 17:33 Відповісти
Порох виграв час для України мінськими угодами - йому за це благодарочка!!! ***** ****************** народ бо нема у нас іншого варіанту. в батраки московії ми не підемо!!!
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13.05.2023 17:37 Відповісти
Порох андон. Крапка. Занавєс.
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13.05.2023 20:17 Відповісти
А що там ... за лаштунками.? Кацапи чи вагнеровці з кувалдами ?
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13.05.2023 20:35 Відповісти
Тому жодних літаків ... бо і так гарно
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13.05.2023 17:41 Відповісти
Колись жид адмірал Де-Рібас командував Чорноморськими козаками. Хоча адміралом він і не був, але він не був і зрадником. Тому взяли Очаков і потім Хаджибей. Ми зараз в гірших умовах.
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13.05.2023 17:45 Відповісти
Мелоні класна!
https://www.youtube.com/watch?v=S15khwYZnnk YouTube BBC
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13.05.2023 17:53 Відповісти
я люблю цю пані. ... після її відомог виступу в парламенті)
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13.05.2023 21:26 Відповісти
А раніше Мелоні була в партії друга путлєра берлсконі, потім організувала свою партію і стала прем'єрою, молодець!!!! Останнім часом вона мені подобається, щоб не відбувалося в макаронів вона за Україну!!!
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13.05.2023 18:25 Відповісти
Ti amo, Georgia
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13.05.2023 18:25 Відповісти
Essa e' piu' patriota d`Ucrania che Zelia.
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13.05.2023 20:24 Відповісти
 
 