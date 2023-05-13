Зеленський в Італії: Є важливі рішення щодо захисту нашого неба

Президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що "є важливі рішення щодо захисту нашого неба".

Про це він сказав на спільному з Мелоні брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зокрема ми обговорили нашу військову співпрацю. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили українську формулу миру. Мелоні у своєму виступі висловила підтримку пропозиції українського президента.

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Крім того, за словами Зеленського, у розмові з Мелоні він торкнувся питання європейської інтеграції України, "рішень, які ми очікуємо цього року". "Україна реалізує рекомендації Єврокомісії обов'язково, попри війну", – сказав президент. Він додав, що Україна сподівається на схвалення Європейською Радою рішення про початок переговорів щодо вступу вже цього року.

Щодо відносин України з НАТО президент сказав, що реальні політичні рамки співпраці з Альянсом ширші, ніж формальні. Він наголосив, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі "визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нас на час до вступу в НАТО".