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Зеленський в Італії: Є важливі рішення щодо захисту нашого неба

зеленський

Президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що "є важливі рішення щодо захисту нашого неба".

Про це він сказав на спільному з Мелоні брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зокрема ми обговорили нашу військову співпрацю. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили українську формулу миру. Мелоні у своєму виступі висловила підтримку пропозиції українського президента.

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Крім того, за словами Зеленського, у розмові з Мелоні він торкнувся питання європейської інтеграції України, "рішень, які ми очікуємо цього року". "Україна реалізує рекомендації Єврокомісії обов'язково, попри війну", – сказав президент. Він додав, що Україна сподівається на схвалення Європейською Радою рішення про початок переговорів щодо вступу вже цього року.

Щодо відносин України з НАТО президент сказав, що реальні політичні рамки співпраці з Альянсом ширші, ніж формальні. Він наголосив, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі "визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нас на час до вступу в НАТО".

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Італія (1565)


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Топ коментарі
+5
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1657256814621216770 8h

Вночі Зеленський підірвав склад озброєння в Хмельницькому. Вибухи тривали усю ніч. Очікую виступ Подоляка з детальним аналізом кількості та вартості знищеної Зеленським зброї.
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13.05.2023 17:35
+4
По предварительной информации, в Брянской области России в районе города Клинцы были сбиты российский вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34 и еще один вертолет Ми-8 был сбит в районе города Стародуб якобы выстрелами из ручных зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает российский паблик "Воля".

Как уточняет ресурс, российские пограничники, ФСБ РФ, армейские подразделения в Брянской области брошены на поиски "диверсионно-разведывательных групп" и на данный момент ищут две группы из трех и двух человек. Ресурс уточняет:

"Атаки были проведены в 60-70 км от границы с Украиной. По словам армейского источника, находящегося в Клинцах, в одном из вертолетов находились офицеры двух артиллерийских бригад и проверяющие из штаба группировки, которые летели с инспекцией в расположение артиллерийских частей. Подтверждения этой информации пока нет".

Телеграмм-канал добавил, что произошедшее подтверждает, что российская граница в Брянской области (в Курской и Белгородской ) почти не контролируется. Также паблик цитирует российского армейского офицера, находящегося в районе Клинцов:

«С ними некому бороться. Пограничников мало, ФСБ и менты привыкли по кабинетам сидеть или по микрорайонам ходить и их тоже мало. Армейцы у нас кто, артиллерия, связь, РЭБ, мобики. Карт нет нормальных, системы блок-постов тоже, да она и не поможет нормально. Надо применять тактику с прочесыванием лесов, для этого нужны люди, которых нет. У нас скоро выход за пределы расположения будет считаться боевым выходом».
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13.05.2023 17:39
+4
Важливі рішення, це принципово не прикривати Хмельницький, аби туди гарантовано прилітало? Що ще має знищити рашистська мерзота, аби місто та околиці отримали хоч якийсь захист?
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13.05.2023 17:44
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Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1657256814621216770 8h

Вночі Зеленський підірвав склад озброєння в Хмельницькому. Вибухи тривали усю ніч. Очікую виступ Подоляка з детальним аналізом кількості та вартості знищеної Зеленським зброї.
показати весь коментар
13.05.2023 17:35 Відповісти
У Хмельницькому внаслідок ранкових вибухів ледь не пів міста залишилося без вікон
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13.05.2023 18:56 Відповісти
Над собою в Києві вже давно закрив небо, а частини країни так і є незахищеними, от сьогодні Хмельницький вщент розбомбили і це кажуть не шахеди.
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13.05.2023 17:35 Відповісти
По предварительной информации, в Брянской области России в районе города Клинцы были сбиты российский вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34 и еще один вертолет Ми-8 был сбит в районе города Стародуб якобы выстрелами из ручных зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает российский паблик "Воля".

Как уточняет ресурс, российские пограничники, ФСБ РФ, армейские подразделения в Брянской области брошены на поиски "диверсионно-разведывательных групп" и на данный момент ищут две группы из трех и двух человек. Ресурс уточняет:

"Атаки были проведены в 60-70 км от границы с Украиной. По словам армейского источника, находящегося в Клинцах, в одном из вертолетов находились офицеры двух артиллерийских бригад и проверяющие из штаба группировки, которые летели с инспекцией в расположение артиллерийских частей. Подтверждения этой информации пока нет".

Телеграмм-канал добавил, что произошедшее подтверждает, что российская граница в Брянской области (в Курской и Белгородской ) почти не контролируется. Также паблик цитирует российского армейского офицера, находящегося в районе Клинцов:

«С ними некому бороться. Пограничников мало, ФСБ и менты привыкли по кабинетам сидеть или по микрорайонам ходить и их тоже мало. Армейцы у нас кто, артиллерия, связь, РЭБ, мобики. Карт нет нормальных, системы блок-постов тоже, да она и не поможет нормально. Надо применять тактику с прочесыванием лесов, для этого нужны люди, которых нет. У нас скоро выход за пределы расположения будет считаться боевым выходом».
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13.05.2023 17:39 Відповісти
Есть видео попадания ракетой в вертолет. Там что то намного больше прилитело по вертолету чем ракета с ПЗРК
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13.05.2023 17:43 Відповісти
Боневтік поїхав -наші почали збивати кацапські лайнольоти. Співпадіння?
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13.05.2023 17:59 Відповісти
Зеля як завжди займається піаром.
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13.05.2023 17:40 Відповісти
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13.05.2023 19:02 Відповісти
Важливі рішення, це принципово не прикривати Хмельницький, аби туди гарантовано прилітало? Що ще має знищити рашистська мерзота, аби місто та околиці отримали хоч якийсь захист?
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13.05.2023 17:44 Відповісти
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13.05.2023 17:45 Відповісти
"находились офицеры двух артиллерийских бригад и проверяющие из штаба группировки, которые летели с инспекцией в расположение артиллерийских частей".
Всім кацапам, хто незаконно пересік Українську границю оголосити підозру. А в умовах війни, без суду виконувати вирок негайно - знищення.
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13.05.2023 17:53 Відповісти
"є важливі рішення щодо захисту нашого неба". Джерело:

Як це слід розуміти: 1. Новий маринад для шашлику?
2. Італійський асфальт якісніший українського?
3. Дадуть Термос?
4. 1 000 000 000 садженців дерев лісових порід?
5. ОПі дадуть макарони замість мівіни.
6.
7.
.
.
. Є важливі рішення?
- президент аля-бомж побриється?
- президент аля-бомж змінить імідж ЗЕ-гевара?

Головне - вперше за 30 років "Є важливі рішення...."
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13.05.2023 17:54 Відповісти
Все-таки є інфа ще про один літак! Хто й як, коли ... Поки невідомо.

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13.05.2023 17:59 Відповісти
через 10 хв буде вiдомо
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13.05.2023 18:06 Відповісти
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13.05.2023 18:00 Відповісти
Ф-16 ?
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13.05.2023 18:04 Відповісти
https://24tv.ua/ru/vertolet-mi-8-samolet-su-34-rossijane-obvinili-padenii-apparatov_n2312976 Попали в "засаду": россияне издали новую версию своего позора
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13.05.2023 18:11 Відповісти
Писец нечаяно нагрянул , когда его совсем не ждали
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13.05.2023 18:14 Відповісти
Z-лох поїхав у Італію переписувати свою віллу на якогось фунта аби і далі можна було її здавати кацапам. А також на випадок, якщо проти нього порушать кримінальну справу, щоб не відібрали накористь України
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13.05.2023 18:38 Відповісти
Погибли все члены экипажей четырех российских воздушных судов

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13.05.2023 18:46 Відповісти
Авиапад в Брянской области... Папа Римский передал Зеленскому тексты секретных молитв о защите неба...
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13.05.2023 18:50 Відповісти
уже действуют
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13.05.2023 18:53 Відповісти
Сектор газа запустив по Ізраілю за раз більше 1000 ракет Україна космічні ракети виробляла другий рік війни на кожен ракетний удар росії необхідно напевно відповідати ракетами
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13.05.2023 20:17 Відповісти
 
 