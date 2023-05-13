Зеленський в Італії: Є важливі рішення щодо захисту нашого неба
Президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що "є важливі рішення щодо захисту нашого неба".
Про це він сказав на спільному з Мелоні брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Зокрема ми обговорили нашу військову співпрацю. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський.
Також сторони обговорили українську формулу миру. Мелоні у своєму виступі висловила підтримку пропозиції українського президента.
Крім того, за словами Зеленського, у розмові з Мелоні він торкнувся питання європейської інтеграції України, "рішень, які ми очікуємо цього року". "Україна реалізує рекомендації Єврокомісії обов'язково, попри війну", – сказав президент. Він додав, що Україна сподівається на схвалення Європейською Радою рішення про початок переговорів щодо вступу вже цього року.
Щодо відносин України з НАТО президент сказав, що реальні політичні рамки співпраці з Альянсом ширші, ніж формальні. Він наголосив, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі "визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нас на час до вступу в НАТО".
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@vinnicanin
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1657256814621216770 8h
Вночі Зеленський підірвав склад озброєння в Хмельницькому. Вибухи тривали усю ніч. Очікую виступ Подоляка з детальним аналізом кількості та вартості знищеної Зеленським зброї.
Как уточняет ресурс, российские пограничники, ФСБ РФ, армейские подразделения в Брянской области брошены на поиски "диверсионно-разведывательных групп" и на данный момент ищут две группы из трех и двух человек. Ресурс уточняет:
"Атаки были проведены в 60-70 км от границы с Украиной. По словам армейского источника, находящегося в Клинцах, в одном из вертолетов находились офицеры двух артиллерийских бригад и проверяющие из штаба группировки, которые летели с инспекцией в расположение артиллерийских частей. Подтверждения этой информации пока нет".
Телеграмм-канал добавил, что произошедшее подтверждает, что российская граница в Брянской области (в Курской и Белгородской ) почти не контролируется. Также паблик цитирует российского армейского офицера, находящегося в районе Клинцов:
«С ними некому бороться. Пограничников мало, ФСБ и менты привыкли по кабинетам сидеть или по микрорайонам ходить и их тоже мало. Армейцы у нас кто, артиллерия, связь, РЭБ, мобики. Карт нет нормальных, системы блок-постов тоже, да она и не поможет нормально. Надо применять тактику с прочесыванием лесов, для этого нужны люди, которых нет. У нас скоро выход за пределы расположения будет считаться боевым выходом».
Всім кацапам, хто незаконно пересік Українську границю оголосити підозру. А в умовах війни, без суду виконувати вирок негайно - знищення.
Як це слід розуміти: 1. Новий маринад для шашлику?
2. Італійський асфальт якісніший українського?
3. Дадуть Термос?
4. 1 000 000 000 садженців дерев лісових порід?
5. ОПі дадуть макарони замість мівіни.
6.
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. Є важливі рішення?
- президент аля-бомж побриється?
- президент аля-бомж змінить імідж ЗЕ-гевара?
Головне - вперше за 30 років "Є важливі рішення...."