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Італія сприятиме наданню Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, - Мелоні

мелоні

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

"Ми визнаємо справедливі побажання України вступити в ЄС, ми підтримуємо це", – сказала Мелоні на спільному брифінгу з Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС", – пообіцяла Мелоні.

Вона зауважила, що Україна, звичайно, повинна втілювати реформи на шляху до ЄС.

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"І також в рамках реформ ми готові надавати допомогу", – сказала Мелоні.

"Правда полягає в тому, що Україна є жертвою агресії, і, захищаючи свою цілісність та суверенність, вона віддаляє війну від решти Європи. Для нас це надзвичайно важливо. Те, що роблять українці, вони роблять і для нас", – констатувала також глава уряду Італії.

Автор: 

членство в ЄС (1240) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+6
Ох і журналісти)) По -перше в України ВЖЕ є статус кандидата у ЄС)
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13.05.2023 17:51
+2
Смішний пицик у того космічного)) Не вразив панянку))
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13.05.2023 17:58
+1
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13.05.2023 17:48
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13.05.2023 17:48 Відповісти
Смішний пицик у того космічного)) Не вразив панянку))
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13.05.2023 17:58 Відповісти
Ох і журналісти)) По -перше в України ВЖЕ є статус кандидата у ЄС)
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13.05.2023 17:51 Відповісти
Тут же головне першому прокукарьєкать, а із змістом потім роберемось
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13.05.2023 21:08 Відповісти
А НАТО?????????
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13.05.2023 17:56 Відповісти
Кода Мелоні дізнається хто такий Зеля, вона його порве як Полкан ганчірку. Вже не довго чекати.
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13.05.2023 17:58 Відповісти
вступати ж не зеля буде а Україна
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13.05.2023 17:59 Відповісти
А коли вона дізнається, хто фактично їх призначав через свої зомбоящики і у чиїх інтересах реально працювали три десятиліття усі шестеро від Кравчука до Зеленського, то кого вона рватиме?
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13.05.2023 18:30 Відповісти
Так в нас реформи идуть на повну катушку -- міністерство закупівель не дасть збрехати .
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13.05.2023 18:20 Відповісти
Я нічого не розумію.
Україна - вже кандидат на вступ до Євросоюзу.
Це в минулому році було рішення.
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13.05.2023 18:29 Відповісти
Опешив от заголовка, даже посмотрела, когда: 23.06.22.
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13.05.2023 18:48 Відповісти
Чего чего?
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13.05.2023 18:43 Відповісти
Не при зелених де зрадник на зраднику та д'єрмак їх поганяє.
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13.05.2023 18:44 Відповісти
мамачки, счас получу инфаркт- вчера в нату брали сигодни в ес
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13.05.2023 19:27 Відповісти
 
 