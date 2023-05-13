Росія не хоче миру, всі мають це усвідомити, - Зеленський

Російська федерація не хоче встановлення миру і відповідає на українську формулу миру черговими ракетними та артилерійськими атаками.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще минулого року Україна запропонувала світу формулу миру, яка здатна покласти край цій агресії, не допустити повторення в цілому агресії в Європі. На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру знову ракетами й артилерією. Їх (росіян – ред.) не цікавить мир, ми всі повинні усвідомлювати – вони не хочуть ніякого миру! Але мир цікавить дуже нас, українців, наших партнерів", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що українська формула складається з 10 конкретних пунктів, які комплексно усувають загрози миру.

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