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Росія не хоче миру, всі мають це усвідомити, - Зеленський

зеленський,мелоні

Російська федерація не хоче встановлення миру і відповідає на українську формулу миру черговими ракетними та артилерійськими атаками.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще минулого року Україна запропонувала світу формулу миру, яка здатна покласти край цій агресії, не допустити повторення в цілому агресії в Європі. На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру знову ракетами й артилерією. Їх (росіян – ред.) не цікавить мир, ми всі повинні усвідомлювати – вони не хочуть ніякого миру! Але мир цікавить дуже нас, українців, наших партнерів", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що українська формула складається з 10 конкретних пунктів, які комплексно усувають загрози миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Італії: Є важливі рішення щодо захисту нашого неба

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Італія (1565) перемовини (2861)


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Топ коментарі
+18
шкода що стільки життів було втрачено щоб до тебе це, курва членограйська, дійшло!
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13.05.2023 18:29
+17
Вряд-ли дошло. Такой текст ему подготовили спичрайтеры. Он говорит то, что сегодня от него хотят услышать. Иногда в течение одной недели прямо противоположное.
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13.05.2023 18:34
+15
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13.05.2023 18:28
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отже, нас знову прокинуть.
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13.05.2023 18:23 Відповісти
а как же сойтись посередине и просто перестать стрелять ? Вова - ты разве забыл про эти лозунги 2019 года
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13.05.2023 18:25 Відповісти
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13.05.2023 18:31 Відповісти
Та Трампу норм

Орбан вообще оргазмирует

Сиярта шлифует ****** аж гай шумит
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13.05.2023 18:26 Відповісти
Якии мир -- вони надіються шо ми іх не виб*єм .
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13.05.2023 18:28 Відповісти
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13.05.2023 18:28 Відповісти
шкода що стільки життів було втрачено щоб до тебе це, курва членограйська, дійшло!
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13.05.2023 18:29 Відповісти
Вряд-ли дошло. Такой текст ему подготовили спичрайтеры. Он говорит то, что сегодня от него хотят услышать. Иногда в течение одной недели прямо противоположное.
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13.05.2023 18:34 Відповісти
+100500
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13.05.2023 18:36 Відповісти
Самое интересное, что он даже не утруждается запоминать начитанный текст. Самый дорогой конферансье.
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13.05.2023 18:44 Відповісти
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13.05.2023 18:32 Відповісти
Яке відкриття після півтора року війни. Не рахуючи 300 років до цього.
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13.05.2023 18:35 Відповісти
Ну з кожної дзюрки...це біда таки
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13.05.2023 18:38 Відповісти
Шо, в сраці **** не видно миру? Битий Шмуля лох.
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13.05.2023 18:39 Відповісти
Это двойник.

Настоящий Зеленский - давно закончил вАйну в его голове и на той войне барыжно наживаться.
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13.05.2023 18:40 Відповісти
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13.05.2023 18:44 Відповісти
Теперь мы платим за это сотнями тысяч убитых, разрушенными городами и миллионами разрушенных судеб. Поржали по приколу козлы ...
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13.05.2023 18:48 Відповісти
"дагаварітся па срєдінє", "та старана" - так хто там не хотів 2.5 років усвідомлювати, що парашия не хоче миру?!!!
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13.05.2023 18:49 Відповісти
Знову нашій Бубі всі щось винні.
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13.05.2023 18:50 Відповісти
"всі мають це усвідомити"???!!!

Та крім тебе уже всі давно усвідомили.
Вже років 400 як
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13.05.2023 18:55 Відповісти
А если просто перестать стрелять?
Чи ми такий геніальний янелох, що ми вже усвідомили?
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13.05.2023 19:00 Відповісти
Радио Донбасс.Реалии вспомнило главные цитаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского за пять лет войны на востоке Украины.

Порошенко:

«Будем освобождать нашу землю»,
«Не успокоимся, пока агрессор не уйдет»,
«Деоккупируем Донбасс и Крым»

Зеленский:

«Я могу умолять на коленях»,
«Минск» надо расширять,
«Нужно прекратить стрелять»
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13.05.2023 19:16 Відповісти
"Я хочу обратиться к господину Путину: уважаемый Владимир Владимирович, не допустите , со своей стороны, даже намека на военный конфликт,

потому что Россия и Украина действительно братские народы"

В. Зеленский. 2019
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13.05.2023 19:18 Відповісти
Та тобі ж про це казали всі опозиціонери до "слуг" і "ригів" є а ти вперто звинувачував у війні Порошенка і бажав подивитися в очко пуйлу. Ну то подивився?
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13.05.2023 19:27 Відповісти
Формула мира Зелі : Ми за все гарное, гарну екологію, гарні стосунки між людьми, країнами, проти всього паганого. А Путлер проти всього гарного.
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13.05.2023 19:49 Відповісти
 
 