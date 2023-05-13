Росія не хоче миру, всі мають це усвідомити, - Зеленський
Російська федерація не хоче встановлення миру і відповідає на українську формулу миру черговими ракетними та артилерійськими атаками.
Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ще минулого року Україна запропонувала світу формулу миру, яка здатна покласти край цій агресії, не допустити повторення в цілому агресії в Європі. На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру знову ракетами й артилерією. Їх (росіян – ред.) не цікавить мир, ми всі повинні усвідомлювати – вони не хочуть ніякого миру! Але мир цікавить дуже нас, українців, наших партнерів", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що українська формула складається з 10 конкретних пунктів, які комплексно усувають загрози миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орбан вообще оргазмирует
Сиярта шлифует ****** аж гай шумит
Настоящий Зеленский - давно закончил вАйну в его голове и на той войне барыжно наживаться.
Та крім тебе уже всі давно усвідомили.
Вже років 400 як
Чи ми такий геніальний янелох, що ми вже усвідомили?
Порошенко:
«Будем освобождать нашу землю»,
«Не успокоимся, пока агрессор не уйдет»,
«Деоккупируем Донбасс и Крым»
Зеленский:
«Я могу умолять на коленях»,
«Минск» надо расширять,
«Нужно прекратить стрелять»
потому что Россия и Украина действительно братские народы"
В. Зеленский. 2019