Сили ППО на Херсонщині знищили 2 ворожі безпілотники
У Херсонській області Сили протиповітряної оборони знищили два російських безпілотних літальних апарати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці.
"13 травня 2023 року на Херсонщині Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет", - ідеться в повідомленні.
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discovery
показати весь коментар13.05.2023 18:40 Відповісти Мені подобається 0
discovery
показати весь коментар13.05.2023 18:45 Відповісти Мені подобається 1
Віталій Баракудець
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