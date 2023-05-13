Сили ППО на Херсонщині знищили 2 ворожі безпілотники

У Херсонській області Сили протиповітряної оборони знищили два російських безпілотних літальних апарати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці.

"13 травня 2023 року на Херсонщині Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет", - ідеться в повідомленні.

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