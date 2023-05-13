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Сили ППО на Херсонщині знищили 2 ворожі безпілотники

орлан

У Херсонській області Сили протиповітряної оборони знищили два російських безпілотних літальних апарати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці.

"13 травня 2023 року на Херсонщині Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет", - ідеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4127) ППО (3166) Повітряні сили (2616) Херсонська область (5721)


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пітухі кацапські, чешить яйця бо скоро не буде кому чесати і що...
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13.05.2023 18:40 Відповісти
як вас лапотних "свадібні" дрони в полон беруть? то ви точна друга армія світу...
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13.05.2023 18:45 Відповісти
Цок у влобок - та й в торбу! Місця ще й рештам політним унітазам із болоних летовищ вистачить. Усіх у чорні пакьєти душевно та гостинно втрамбуємо!
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13.05.2023 19:42 Відповісти
 
 