Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці росіяни атакували Берислав двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"О четвертій ранку ворог атакував місто двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.



Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян.



Дивом обійшлося без постраждалих серед мирних людей", - йдеться в повідомленні.

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