УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4349 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 799 1

Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці росіяни атакували Берислав двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"О четвертій ранку ворог атакував місто двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.

Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян.

Дивом обійшлося без постраждалих серед мирних людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 людини загинули, 4 зазнали поранень: військові РФ за добу 15 разів обстріляли Херсон, по області випустили 445 снарядів, - ОВА

Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА 01
Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА 02
Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА 03
Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28472) Берислав (186) Херсонська область (5750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московітськи нелюди , як вас земля ще носить...
показати весь коментар
13.05.2023 16:12 Відповісти
 
 