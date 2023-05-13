Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці росіяни атакували Берислав двома керованими авіабомбами.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"О четвертій ранку ворог атакував місто двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.
Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян.
Дивом обійшлося без постраждалих серед мирних людей", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Павел Иващенко #550891
показати весь коментар13.05.2023 16:12 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль