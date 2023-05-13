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Ватикан надіслав сигнал підтримки української формули миру, - Зеленський

папа,франциск,зеленський

Президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української формули миру від Ватикану.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з італійськими ЗМІ в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами глави держави, Папа Франциск знає позицію України щодо "формули миру", і, сказав Зеленський, під час розмови понтифік надіслав "сигнал підтримки" цієї ініціативи.

"Формула миру", яку я запропонував ще в час індонезійського засідання "Великої двадцятки", саме вона базується на вирішенні 10 криз. Вона дуже практична. Мені здається, що я отримав сигнал щодо підтримки від Ватикану. Це важливо, і нас підтримує також уряд Італії, багато різних держав", – сказав президент.

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"Сьогодні саме таке завдання – залучити якомога більше країн на наш майданчик. Тому що пропозицій щодо миру ще буде багато з різних країн. Треба базуватись на чомусь фундаментальному", – додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+7
Могу быть неправ, но мне кажется, шо Папа Римский это такой католический Киса Воробьянинов, "отец русской демократии и особа, приближенная к ымператору", задача которого - иметь значительный вид и важно надувать щеки.
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13.05.2023 20:24
+6
піаністе, як там Оман-2 пройшов, вдало?
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13.05.2023 20:11
+6
Сигнал підтримки....зеленого кольору.
"

‎13.‎05.‎2023

Зеленського в Італію тягне бажання припинити війну. Юридичну. І Україна тут ні до чого.

Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL

25.‎09.‎2021https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

02.07.2020 г. 09.07.2020 г. 18.08.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze-inform-20082019-29072021.html

В Вовиному світі вже не залишилось того, чого ми залишили без висвітлення

Зеленський, "нічого не знаючий" про миротворчі пропозиції Папи римського Франциска, вже помчав до Риму "домовлятись про мир"."
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13.05.2023 20:12
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Папа пернув?
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13.05.2023 20:09 Відповісти
То того ж особливо так...
Значуще...
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13.05.2023 20:11 Відповісти
белый или чёрный дым...?
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13.05.2023 20:39 Відповісти
піаністе, як там Оман-2 пройшов, вдало?
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13.05.2023 20:11 Відповісти
Це ти себе охарактеризував, долбодятел. Про круги Аду, якщо можна детальніше. А точно не порохобот так, що можеш про них відверто, як в Данте починаючи з першого.
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13.05.2023 22:43 Відповісти
Не звертайте уваги; це каломойша прислав на "Цензор" адвоката буратінку захищати.
she, набери у рота лайна та плюнь на мене.
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13.05.2023 23:04 Відповісти
Сигнал підтримки....зеленого кольору.
"

‎13.‎05.‎2023

Зеленського в Італію тягне бажання припинити війну. Юридичну. І Україна тут ні до чого.

Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL

25.‎09.‎2021https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

02.07.2020 г. 09.07.2020 г. 18.08.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze-inform-20082019-29072021.html

В Вовиному світі вже не залишилось того, чого ми залишили без висвітлення

Зеленський, "нічого не знаючий" про миротворчі пропозиції Папи римського Франциска, вже помчав до Риму "домовлятись про мир"."
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13.05.2023 20:12 Відповісти
*****,зепапа...
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13.05.2023 20:14 Відповісти
Прием.
Дуб, как слышно, как слышишь меня? Лопух не догадался?
Диктую ответ.
Профессор - лопух, а при нем аппаратура приема, как слышно меня?
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13.05.2023 20:15 Відповісти
Марення формули має поширення !
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13.05.2023 20:16 Відповісти
ґолову вмикати не пробували, ні?
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13.05.2023 20:18 Відповісти
папу прозріло
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13.05.2023 20:21 Відповісти
Могу быть неправ, но мне кажется, шо Папа Римский это такой католический Киса Воробьянинов, "отец русской демократии и особа, приближенная к ымператору", задача которого - иметь значительный вид и важно надувать щеки.
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13.05.2023 20:24 Відповісти
ти правий на 95%, це я як католик кажу.
назуя мені папа як я маю змогу напряму Господа просити за Перемогу України?
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13.05.2023 20:30 Відповісти
А цей Папа з Латинської Америки. Там традиційно ставляться не дуже приязно до США, а тому більш дружно до Кацапії. От такий ось "нейтральний" Папа Римський.
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13.05.2023 21:06 Відповісти
Сигнал?
Папаша собственноручно сделал аригами в виде журавлика?
Я в захватi панове, я в захватi!
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13.05.2023 20:25 Відповісти
ніколи не ведіться на зелені поцілунки - горе будете мати...
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13.05.2023 20:25 Відповісти
Папа не прогнав ще хто й з ким воює. Чув про спецоперацію, і не більше. Знову хлопчиків та дівчаток кайданками з'єднувати будуть у Ватикані ?
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13.05.2023 20:29 Відповісти
Папа вступив в "Слугу народа"🤣
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13.05.2023 20:35 Відповісти
"зрєліщє" не для людей зі слабкою нервовою системою. Але палалЬяковські п'ятирубльовки та антоніни дристовіча - в захваті від мужності найвеличнішого шашличника **********.
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13.05.2023 20:37 Відповісти
''Морзянкою'' просигналив, чи ''засемафорив''?
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13.05.2023 20:40 Відповісти
Так то боневтіку лише ''здається''. Мир в очах *уйла він теж бачив. Хреститися треба коли здається(чи що там євреї роблять)
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13.05.2023 20:44 Відповісти
чешуть ніс!
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13.05.2023 21:33 Відповісти
І часто Найвідосніший приймає надіслані сигнали?
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13.05.2023 20:57 Відповісти
Что-то этот "мирный план" как минимум настораживает, зная позицию Папы и его одобрение.....
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13.05.2023 21:10 Відповісти
Так скоро і з космосу сигнали буде ловити не тільки від баті, тобто папи.
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13.05.2023 22:45 Відповісти
нехай ще пошлють грошовий переказ на озброєння для контрнаступу
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14.05.2023 00:20 Відповісти
На мій хлопський розум ось ця позиція "для миру треба розмовляти з Києвом та формулою миру Зеленського" дуже слабка, тому що позиція Києва дуже слабка, непостійна, неавторитетна та обмежена, а формула миру Зеленського це як похабний анекдот)

Невже наші західні партнери не спромоглися розробити якийсь поліморфний, гнучкий та всеосяжний підхід для того, щоб донести нейтральним країнам, що той "мир", що пропонує рфія чи китай, не несуть довгострокового блага та процвітання ані Бразилії, ані ПАР та іншім, і їм краще було б засудити агресію рфії, ніж займати нейтральну позицію.

Замість цього вся допомога від наших багатошановних західних партнерів Україні базується на впевненості Зеленського в перемозі - це ж якесь божевілля так зав'язувати все на Зеленського, та на перемогу - на заході не шанують перемогу у 2ій світовій війні, там день скорбі за мільонами загиблих.. Навіть відомий блогер-про-все-що-завгодно-Фурса виправдовує будь що в Зеленському, в ось цій політиці, банально відвертаючи критично мислячих людей від такого підходу.

Невже ЗАХIДНИЙ СВIТ нічого кращого не має в якості аргументів для боротьби зі слабкою силою рфії ніж 5хв-брейнштормовий "справедливий мир" Блінкена"?)
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14.05.2023 00:28 Відповісти
 
 