Ватикан надіслав сигнал підтримки української формули миру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української формули миру від Ватикану.
Про це Зеленський сказав під час спілкування з італійськими ЗМІ в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами глави держави, Папа Франциск знає позицію України щодо "формули миру", і, сказав Зеленський, під час розмови понтифік надіслав "сигнал підтримки" цієї ініціативи.
"Формула миру", яку я запропонував ще в час індонезійського засідання "Великої двадцятки", саме вона базується на вирішенні 10 криз. Вона дуже практична. Мені здається, що я отримав сигнал щодо підтримки від Ватикану. Це важливо, і нас підтримує також уряд Італії, багато різних держав", – сказав президент.
"Сьогодні саме таке завдання – залучити якомога більше країн на наш майданчик. Тому що пропозицій щодо миру ще буде багато з різних країн. Треба базуватись на чомусь фундаментальному", – додав Зеленський.
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she, набери у рота лайна та плюнь на мене.
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13.05.2023
Зеленського в Італію тягне бажання припинити війну. Юридичну. І Україна тут ні до чого.
Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL
25.09.2021https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
02.07.2020 г. 09.07.2020 г. 18.08.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze-inform-20082019-29072021.html
В Вовиному світі вже не залишилось того, чого ми залишили без висвітлення
Зеленський, "нічого не знаючий" про миротворчі пропозиції Папи римського Франциска, вже помчав до Риму "домовлятись про мир"."
Дуб, как слышно, как слышишь меня? Лопух не догадался?
Диктую ответ.
Профессор - лопух, а при нем аппаратура приема, как слышно меня?
назуя мені папа як я маю змогу напряму Господа просити за Перемогу України?
Папаша собственноручно сделал аригами в виде журавлика?
Я в захватi панове, я в захватi!
Невже наші західні партнери не спромоглися розробити якийсь поліморфний, гнучкий та всеосяжний підхід для того, щоб донести нейтральним країнам, що той "мир", що пропонує рфія чи китай, не несуть довгострокового блага та процвітання ані Бразилії, ані ПАР та іншім, і їм краще було б засудити агресію рфії, ніж займати нейтральну позицію.
Замість цього вся допомога від наших багатошановних західних партнерів Україні базується на впевненості Зеленського в перемозі - це ж якесь божевілля так зав'язувати все на Зеленського, та на перемогу - на заході не шанують перемогу у 2ій світовій війні, там день скорбі за мільонами загиблих.. Навіть відомий блогер-про-все-що-завгодно-Фурса виправдовує будь що в Зеленському, в ось цій політиці, банально відвертаючи критично мислячих людей від такого підходу.
Невже ЗАХIДНИЙ СВIТ нічого кращого не має в якості аргументів для боротьби зі слабкою силою рфії ніж 5хв-брейнштормовий "справедливий мир" Блінкена"?)