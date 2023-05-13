Ватикан надіслав сигнал підтримки української формули миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української формули миру від Ватикану.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з італійськими ЗМІ в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами глави держави, Папа Франциск знає позицію України щодо "формули миру", і, сказав Зеленський, під час розмови понтифік надіслав "сигнал підтримки" цієї ініціативи.

"Формула миру", яку я запропонував ще в час індонезійського засідання "Великої двадцятки", саме вона базується на вирішенні 10 криз. Вона дуже практична. Мені здається, що я отримав сигнал щодо підтримки від Ватикану. Це важливо, і нас підтримує також уряд Італії, багато різних держав", – сказав президент.

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"Сьогодні саме таке завдання – залучити якомога більше країн на наш майданчик. Тому що пропозицій щодо миру ще буде багато з різних країн. Треба базуватись на чомусь фундаментальному", – додав Зеленський.