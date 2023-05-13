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Кулеба закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону приєднатися до реалізації української формули миру

кулеба,карибські,країни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів і представників 17 держав Індо-тихоокеанського регіону на спільній зустрічі з європейськими колегами.

"Головний меседж: напад Росії на Україну - це також напад на принципи Статуту OOH. Закликав індо-тихоокеанські держави приєднатися до реалізації Формули миру президента Зеленського", - написав він в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Кулеба 13 травня перебуває у Стокгольмі (Швеція), де бере участь у заходах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та Індо-Тихоокеанського міністерського форуму.

У рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей міністра з колегами з країн Індо-Тихоокеанського регіону.

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Автор: 

Азія (81) Кулеба Дмитро (3604)


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