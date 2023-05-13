Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главами МЗС країн Європейського союзу. Дипломати обговорили постачання боєприпасів Україні.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підняв два ключових питання: артилерійські боєприпаси великої дальності та короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС. Ми досягаємо прогресу в обох", - написав очільник МЗС.

Також темами зустрічі українського та європейських міністрів були постачання літаків F-16, формула миру, створення спецтрибуналу, нові пакети військової допомоги та розмінування.

Читайте: У районі Бахмуту Україна потребує здійснювати приблизно 1 тис. артилерійських пострілів на день для відповіді на вогневу потужність РФ, - Боррель

Окремо Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції, яка наразі головує в ЄС. Глави МЗС обговорили кроки для прискорення безпекової допомоги та європейську інтеграцію України.

Також читайте: Кулеба та Блінкен обговорили підготовку України до контрнаступу