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Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главами МЗС країн Європейського союзу. Дипломати обговорили постачання боєприпасів Україні.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підняв два ключових питання: артилерійські боєприпаси великої дальності та короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС. Ми досягаємо прогресу в обох", - написав очільник МЗС.

Також темами зустрічі українського та європейських міністрів були постачання літаків F-16, формула миру, створення спецтрибуналу, нові пакети військової допомоги та розмінування.

Читайте: У районі Бахмуту Україна потребує здійснювати приблизно 1 тис. артилерійських пострілів на день для відповіді на вогневу потужність РФ, - Боррель

Окремо Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції, яка наразі головує в ЄС. Глави МЗС обговорили кроки для прискорення безпекової допомоги та європейську інтеграцію України.

Також читайте: Кулеба та Блінкен обговорили підготовку України до контрнаступу

Автор: 

боєприпаси (2265) допомога (8322) Євросоюз (13360) Кулеба Дмитро (3604)


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13.05.2023 14:39 Відповісти
Які розводняки.. Готові вони. А жити за правилами ЄС Ви готові ? Не на словах, а по справам ??? Досить"аристовщини".. До речі пише на сторінці балабола :

"Душой я с вами, в окопах Бахмута, а телом, к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. Месяца 2-3 , максимум восемь."

13.05.23
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13.05.2023 14:45 Відповісти
Машини їдуть повільно. В порівнянні з кацапськими кобилами, яких ще й досі не запрягли. Чи вже розпрягли ? Це знає лише один мерин. В кремлі.
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13.05.2023 14:57 Відповісти
А мацьковський воєнторг обговорив з китайцями про збільшення постачання білих простирадл у кілька разів. Легка промисловість Китаю сумнівається у своїх потужностях, щоб забезпечити кацапський попит ! В'єтнам рятуй !
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13.05.2023 14:50 Відповісти
 
 