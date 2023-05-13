Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главами МЗС країн Європейського союзу. Дипломати обговорили постачання боєприпасів Україні.
Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я підняв два ключових питання: артилерійські боєприпаси великої дальності та короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС. Ми досягаємо прогресу в обох", - написав очільник МЗС.
Також темами зустрічі українського та європейських міністрів були постачання літаків F-16, формула миру, створення спецтрибуналу, нові пакети військової допомоги та розмінування.
Окремо Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції, яка наразі головує в ЄС. Глави МЗС обговорили кроки для прискорення безпекової допомоги та європейську інтеграцію України.
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