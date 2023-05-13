Кулеба та Блінкен обговорили підготовку України до контрнаступу

Очільники зовнішньополітичних відомств України та США Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на голову українського МЗС.

"Я мав розмову з паном Блікеном для координації наступних поставок зброї, нашої співпраці з Глобальним Півднем і створення Спеціального Трибуналу", - нписав він у твіттері.

Кулеба зазначив, що звернув особливу увагу на важливість надання Україні F-16 і кроки, необхідні для початку підготовки українських пілотів.

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У Держдепартаменті США своєю чергою заявили, що Блінкен і Кулеба обговорили поточну підготовку України до контрнаступу та питання, як внесок міжнародних партнерів може посприяти його успішності.

Держсекретар зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру та безпеки в Європі, і підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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