Кулеба та Блінкен обговорили підготовку України до контрнаступу
Очільники зовнішньополітичних відомств України та США Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на голову українського МЗС.
"Я мав розмову з паном Блікеном для координації наступних поставок зброї, нашої співпраці з Глобальним Півднем і створення Спеціального Трибуналу", - нписав він у твіттері.
Кулеба зазначив, що звернув особливу увагу на важливість надання Україні F-16 і кроки, необхідні для початку підготовки українських пілотів.
У Держдепартаменті США своєю чергою заявили, що Блінкен і Кулеба обговорили поточну підготовку України до контрнаступу та питання, як внесок міжнародних партнерів може посприяти його успішності.
Держсекретар зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру та безпеки в Європі, і підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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