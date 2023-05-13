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Кулеба та Блінкен обговорили підготовку України до контрнаступу

кулеба,блінкен

Очільники зовнішньополітичних відомств України та США Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на голову українського МЗС.

"Я мав розмову з паном Блікеном для координації наступних поставок зброї, нашої співпраці з Глобальним Півднем і створення Спеціального Трибуналу", - нписав він у твіттері.

Кулеба зазначив, що звернув особливу увагу на важливість надання Україні F-16 і кроки, необхідні для початку підготовки українських пілотів.

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У Держдепартаменті США своєю чергою заявили, що Блінкен і Кулеба обговорили поточну підготовку України до контрнаступу та питання, як внесок міжнародних партнерів може посприяти його успішності.

Держсекретар зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру та безпеки в Європі, і підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Автор: 

США (22643) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Скока мона?
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13.05.2023 10:22 Відповісти
А яких там відповідей чекають від наших? Га? Тиша навкруги?
tZE inform про щось натякає.
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13.05.2023 10:24 Відповісти
кулєба вже став воєначальником?
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13.05.2023 10:28 Відповісти
як де колись якась ракета по кацапячому збіговиську?
очі прикрийте і дяка - маємо право!
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13.05.2023 10:29 Відповісти
Треба читати оманьки домовленності. Там хіба щось є про контрнаступ ?
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13.05.2023 10:42 Відповісти
А єрмак дозволив? Дозволу питався?
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13.05.2023 11:14 Відповісти
поки немає саме те. Залужний навіть на саміт не поїхав....
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13.05.2023 12:01 Відповісти
 
 