В окупованому Маріуполі російські слідчі проводять принизливі допити містян, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо принизливих допитів мешканців окупованого Маріуполя представниками Слідчого комітету РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням".
Топ коментарі
+4 Andrew Kotozhekov #537759
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+2 Andrew Kotozhekov #537759
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+2 Oleg Mamont
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А Мариуполь стоял. И не было там внутреннего бунта как в Донецке.
Не путайте Мариуполь и бамбас.
И куча родичей.
И я снова хочу сказать. Не делайте поспешных выводов.
А Мариуполь себя показал. Обороной.
Мариуполцы искупили вину той ваты своими страданиями и смертями.
И в заключение. Мариуполь еще себя покажет.
Много парней из Мариуполя в ЗСУ. "Азов".