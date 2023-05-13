В окупованому Маріуполі російські слідчі проводять принизливі допити містян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо принизливих допитів мешканців окупованого Маріуполя представниками Слідчого комітету РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням".

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