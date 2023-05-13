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В окупованому Маріуполі російські слідчі проводять принизливі допити містян, - Генштаб

маріуполь

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо принизливих допитів мешканців окупованого Маріуполя представниками Слідчого комітету РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6533) допит (696) Маріуполь (3226) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+4
Ты - наслышан. А я - оттуда.

И куча родичей.

И я снова хочу сказать. Не делайте поспешных выводов.

А Мариуполь себя показал. Обороной.

Мариуполцы искупили вину той ваты своими страданиями и смертями.

И в заключение. Мариуполь еще себя покажет.

Много парней из Мариуполя в ЗСУ. "Азов".
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13.05.2023 21:28
+2
Нехорошо сказал. Отвратительно. Весь Мариуполь грязью полил.

А Мариуполь стоял. И не было там внутреннего бунта как в Донецке.

Не путайте Мариуполь и бамбас.
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13.05.2023 20:59
+2
ну так, 8 лет бимбили бамбас как то не качественно. пора теперь нормально.
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13.05.2023 21:04
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ждунам бутылка в жопе не нравится что ли ?
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13.05.2023 20:54 Відповісти
Нехорошо сказал. Отвратительно. Весь Мариуполь грязью полил.

А Мариуполь стоял. И не было там внутреннего бунта как в Донецке.

Не путайте Мариуполь и бамбас.
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13.05.2023 20:59 Відповісти
а вот щас там кто остался ? не ждуны ? не фанаты руского мира ? все нормальные оттуда точно уехали давно
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13.05.2023 21:00 Відповісти
кто там ***** щас ключи от наскоро построеных бараков получает ? не ждуны ?
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13.05.2023 21:02 Відповісти
все что я знаю про мариуполь, это то что проукраиских граждан там сейчас НЕТ, их убили или они выехали. так что завали ***** ушлепок.
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13.05.2023 21:06 Відповісти
у меня два сотрудника оттуда, с которыми я работаю. так что я наслышан про местную вату.
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13.05.2023 21:13 Відповісти
Багато де є значна кількість "вати" в Україні, але Ваш допис не стає від того менш огидним, а реакція на зауваження менш потворною.
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13.05.2023 21:27 Відповісти
Ты - наслышан. А я - оттуда.

И куча родичей.

И я снова хочу сказать. Не делайте поспешных выводов.

А Мариуполь себя показал. Обороной.

Мариуполцы искупили вину той ваты своими страданиями и смертями.

И в заключение. Мариуполь еще себя покажет.

Много парней из Мариуполя в ЗСУ. "Азов".
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13.05.2023 21:28 Відповісти
Що кацапам треба дізнатись? Коли московії капєць? Та вам, кацапи, і без слідчих кожен белгородєць скаже, що .... завтра. Буде повний *******. Добровольчий Легіон вже біля Курську. Ціль - мер Курська та обласна адміністрація. А потім і до Бєлгорода рукою подати.
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13.05.2023 20:59 Відповісти
Парашинські новини. лугандонія в шоці. Бавовни не було з 2014 року.
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13.05.2023 21:02 Відповісти
ну так, 8 лет бимбили бамбас как то не качественно. пора теперь нормально.
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13.05.2023 21:04 Відповісти
 
 