Понад 70% білорусів проти Росії і підтримують Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що понад 70% населення Білорусі виступають проти Росії і підтримують Україну.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я не вважаю, що Білорусь – це Росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі Росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною Росії… Але люди, більше 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.

Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що Росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним.

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Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?", - розповів Зеленський.