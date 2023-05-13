Понад 70% білорусів проти Росії і підтримують Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що понад 70% населення Білорусі виступають проти Росії і підтримують Україну.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Я не вважаю, що Білорусь – це Росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі Росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною Росії… Але люди, більше 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.
Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що Росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним.
Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пс большась украінцаў, з якімі я сустракаўся пасля вайны - маюць адэкватную спакойную і нават пазітыўную рэакцыю, на беларусаў. Гэта радуе і дадае веры у вас і Вашую краіну.
Багато відео ширилося тоді по телеграм каналах навесні 22-го року.
Але за понад 70%, тут вже і я, м'яко кажучи, посміхнувся....
Вони проти війни. І це вже добре. Але їм насрати на Україну. Грубо, але правда. Рожевих окулярів нам не потрібно.
І без "розумних" обійдеться. З мікрохвонами. Ёласыцег. )))
*****
Мені подобається білоруська мова. І слово "хлусня", зокрема.
По нашому, - це "брехня".
Тут швидше підходить єврйске - хуцпа.
Білоруси в більшості вважають себе частиною рюского миру з усіма цими пушкіними - наше всьо та іншими толстоєвськими. Зараз менше топлять за росію з однієї причини - це стало соромно та незручно, бо раша відгрібає та зливається. А бути на боці тих, хто програв ганебно. Але їхня суть не змінюється від цього. І найприкріше, що до них ніяк не дійде, що бути проти Лукі, але за росію це як бджоли проти меду.
Давно вже ніхто так відверто за росію не топив....
Три года он её демонстративно игнорировал, продолжая торговать с рэжымам, в то время, когда её принимал весь мир на самом высоком уровне.
А тут встретился, причём с улыбкой, почтением и рукопожатием под камеры.
И встретился не только с ней, но ещё и с Вероникой Цепкало и сестрой Марии Колесниковой.
Кадры, которые вряд ли прибавят здоровья Александру Григорьевичу.
Ой, а што цэ здарылось?
Это фото и заявление про 70% - скорее похожи не на сегодняшнюю зависимость от бульбофюрера, а на попытку выйти перед Западом из положения "чем-то очень зависим от бульбофюрера".
Так что, очень даже "о чём".
Отсюда и неожиданные заявления с резким переобуванием в прыжке, и демонстрация на камеры рукопожатий с теми, кого беларуский режим объявил террористами, экстремистами и всяческими предателями родины, то есть, попытка дистанцирования от положения "чем-то очень зависим от бульбофюрера".
Полицейские, которые подстрелили мальца или мама, которая дочку маленькую порностудии сдавала?
Оглянитесь по сторонам.
И, когда зубы чистите, тоже обратите внимание.