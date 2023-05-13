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Понад 70% білорусів проти Росії і підтримують Україну, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що понад 70% населення Білорусі виступають проти Росії і підтримують Україну.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я не вважаю, що Білорусь – це Росія. Росія робить все, щоб зробити з білорусі Росію. Навіть не так, щоб зробити її частиною Росії… Але люди, більше 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною, підтримують Україну. І це вже велика різниця. Це означає, що, незважаючи на інформаційну політику й на будь-які наративи, білоруси борються.

Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті й газетах говорять, що Росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним.

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Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави – хто наступний?", - розповів Зеленський.

Автор: 

Білорусь (7926) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+35
Да. И опять и снова те-же грабли. Это за 5 дней до нападения с территории "поддерживающих" белорусов.

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13.05.2023 21:54
+29
З харошіх росіян перейшли на харошіх беларусов.
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13.05.2023 21:47
+19
Тобто бульбаші не є стороною конфлікту і репарацій платити не будуть ? Вовчику - ти точно президент України ?
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13.05.2023 21:52
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З харошіх росіян перейшли на харошіх беларусов.
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13.05.2023 21:47 Відповісти
Да. И опять и снова те-же грабли. Это за 5 дней до нападения с территории "поддерживающих" белорусов.

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13.05.2023 21:54 Відповісти
"Голубой, он всегда врёт." (с) Детектор лжи "Пес"
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13.05.2023 22:35 Відповісти
Падло кого підримуєш ти.Зеленорог непобедімий, четирєжди откошений.Чому громадян хватають на вулицях як рабів, не один чмошник з квартала не захистив неньку !!!
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13.05.2023 22:41 Відповісти
Скажу честно Зеленский либо придурок либо оптимист, но может и то и другое.
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14.05.2023 02:26 Відповісти
Він зрадник. Це гірше.
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14.05.2023 08:00 Відповісти
Ви вже казали, що кацапи не нападуть, суки.
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13.05.2023 21:47 Відповісти
А який процент "нових ліц" в ОПі підтримує Україну?
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13.05.2023 21:48 Відповісти
Нуль.
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13.05.2023 22:00 Відповісти
Хоч раз виишли на мітинг проти віини ?.
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13.05.2023 21:50 Відповісти
Зато смішно,головне щоб не барига,так чи ні?!!!
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13.05.2023 23:03 Відповісти
Виходили в перші дні. всіх розігнали та багатьох посадили
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13.05.2023 23:11 Відповісти
Скажу так,як би тоді,у серпні двадцятого,ви проявили сміливість та мужність,та замість квіточок та пісень були б барикади та шини,ВСЕ можливо,було б зовсім по іншому,та як би не оті ваші шарики!,та " -- не хочемо сваритися з з рАсією (,то можливо б і у нас тоді"не було б",-- Марика,,Бучі Ірпіня,,,,,,,,ви вибачьте--просрали!!!,свй шанс на Волю!,та підставили нас,під удар з вашої теріторії!,(,це ВСЕ!,чого ви "досягли"!,(,
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14.05.2023 07:33 Відповісти
Абсалютна з Вамі згодны, што мы прасралі шанец і падставілі вас пад удар. Толькі абвінавачаваць кагосьці ў тым, што ен не гатовы ці няздольны - цэ таксама як смяяцца з інваліда, які не можа гуляць у футбол. А тое што мой каментар выдалены паказвае узровень гэтага парталу і ягонай палітыкі. Палітыка такая таксама як і большасць каментароў тут - малавыхаваныя, траўмаваныя вайной людзі. Дзякуй за нармальную дыскусію.

Пс большась украінцаў, з якімі я сустракаўся пасля вайны - маюць адэкватную спакойную і нават пазітыўную рэакцыю, на беларусаў. Гэта радуе і дадае веры у вас і Вашую краіну.
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25.05.2023 21:01 Відповісти
Абсалютна з Вамі згодны, што мы прасралі шанец і падставілі вас пад удар. --- Далі можно було б не чітати,а вам не напрягатися,в особливості у порівнянні між футболістом та інвалідом,),на справді-Футболіст-колись був!,Але,йому вселили таку собі "ідею",що він повинен грати--Шариком!,,тай ще у свої ворота,!,,,,,,і вн,уявіть собі--став ТАК грати!!,(,,то хіба це інвалід???,(,На мою думку,цей Діагноз---має трохи другу назву!,(,
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25.05.2023 22:30 Відповісти
гэты дыягназ - ПТСД
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26.05.2023 00:42 Відповісти
Виходили і не однаразово. І я виходив... Останнього разу мене врятувало те що забув дещо вдома, тому запізнився і прийшов коли там вже всіх масово пакували оточивши...
Багато відео ширилося тоді по телеграм каналах навесні 22-го року.
Але за понад 70%, тут вже і я, м'яко кажучи, посміхнувся....
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14.05.2023 09:36 Відповісти
Виключіть його хто небудь. ********* хароші, бо бітум у них?
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13.05.2023 21:50 Відповісти
Білоруси (ліцьвіни) не стільки за Україну, як проти війни.
Вони проти війни. І це вже добре. Але їм насрати на Україну. Грубо, але правда. Рожевих окулярів нам не потрібно.
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13.05.2023 21:51 Відповісти
з тим "литвином", шо в погребі на дачі схоронюється - 101% )))
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13.05.2023 22:06 Відповісти
Ага. Дуже ахвігєнна. Полк Кастуся Каліноўскага сам спитає в Мєнску, кого треба.
І без "розумних" обійдеться. З мікрохвонами. Ёласыцег. )))
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14.05.2023 01:08 Відповісти
хлусiць
*****
Мені подобається білоруська мова. І слово "хлусня", зокрема.
По нашому, - це "брехня".
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13.05.2023 21:56 Відповісти
Не зовсім адпаведни переклад.
Тут швидше підходить єврйске - хуцпа.
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14.05.2023 09:44 Відповісти
Ну, можа трохі больш, можа 40%, але дакладна не больш за 50%. Большасці насраць, хаця і "супраць вайны". Але і ў Расеі таксама "супраць вайны", як ня дзіўна. У Польшчы баларусаў сотні тысяч - усе супраць лукі і таму паўцякалі. Але нават сярод іх большасці насраць на Ўкраіну. Тупа чакаюць калі Лука сам здохне, бо "не майданутыя" ж, а кветак і абдымашак Лука чамусці не спужаўся...
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13.05.2023 23:17 Відповісти
З мого оточення тут у Мєнску приблизно десь 15-20% конкретно за Україну. 30-35% - конкретно за росію. Решта - всі ті хто наче як проти війни але їх все це не дуже хвилює з різним ступенем "нєвсьотакоднозначності"....
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14.05.2023 10:05 Відповісти
Так, нажаль.
Білоруси в більшості вважають себе частиною рюского миру з усіма цими пушкіними - наше всьо та іншими толстоєвськими. Зараз менше топлять за росію з однієї причини - це стало соромно та незручно, бо раша відгрібає та зливається. А бути на боці тих, хто програв ганебно. Але їхня суть не змінюється від цього. І найприкріше, що до них ніяк не дійде, що бути проти Лукі, але за росію це як бджоли проти меду.
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14.05.2023 10:45 Відповісти
Хоча зараз напевно відвертих рашистів поменьшало ...
Давно вже ніхто так відверто за росію не топив....
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14.05.2023 10:36 Відповісти
Что он снова принял? Его снова "бомбит? Им в массе своей насрать, они думают только о своей шкуре и чтобы не дай бог не мобилизовали.
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13.05.2023 21:52 Відповісти
А он всегда несет такой бред, когда начинает отвечать на вопросы без заранее заготовленных ответов. Если написанный текст читает то адекватным выглядит, а если отсебятина начинается...
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13.05.2023 21:56 Відповісти
Ой як йому бітум від бульбашів потрібен що вирішив ще їм заглянути ''в очко''. Ще скажи що бульбофюрер все з примусу ракетами лупив!
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13.05.2023 21:52 Відповісти
Тобто бульбаші не є стороною конфлікту і репарацій платити не будуть ? Вовчику - ти точно президент України ?
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13.05.2023 21:52 Відповісти
Схоже наш "величайший" чем-то очень зависим от бульбофюрера. Иначе чем объяснить странные заявления?
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13.05.2023 21:57 Відповісти
Все це квіточки! Ягідки будуть попереду!
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14.05.2023 08:04 Відповісти
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14.05.2023 23:17 Відповісти
Ни о чем. Это та, которая все время отмечала во время протестов какой ***** мудрый руководитель? И которая долго боялась сказать чей Крым? А муж которой - был любитель ***** и блогер-певец "русского мира"?

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14.05.2023 23:37 Відповісти
Это фото было приведено мною в качестве ответа на Ваше предположение:" Схоже наш "величайший" чем-то очень зависим от бульбофюрера".

Три года он её демонстративно игнорировал, продолжая торговать с рэжымам, в то время, когда её принимал весь мир на самом высоком уровне.
А тут встретился, причём с улыбкой, почтением и рукопожатием под камеры.
И встретился не только с ней, но ещё и с Вероникой Цепкало и сестрой Марии Колесниковой.
Кадры, которые вряд ли прибавят здоровья Александру Григорьевичу.
Ой, а што цэ здарылось?

Это фото и заявление про 70% - скорее похожи не на сегодняшнюю зависимость от бульбофюрера, а на попытку выйти перед Западом из положения "чем-то очень зависим от бульбофюрера".
Так что, очень даже "о чём".
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15.05.2023 09:40 Відповісти
Видимо, кто-то, отправляясь в турне по Западным странам для последнего согласования более действенной помощи от Запада в преддверии большого наступления, получил предварительный совет от этого самого Запада либо крестик снять, либо трусы надеть, ни прислушаться к которому у него не было никаких шансов.
Отсюда и неожиданные заявления с резким переобуванием в прыжке, и демонстрация на камеры рукопожатий с теми, кого беларуский режим объявил террористами, экстремистами и всяческими предателями родины, то есть, попытка дистанцирования от положения "чем-то очень зависим от бульбофюрера".
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15.05.2023 12:10 Відповісти
Он с ними встретился только потому, что они присутствовали там-же как прошлогодние награжденные и не встретить их было физически невозможно. И это совсем не о чем.
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15.05.2023 13:20 Відповісти
Ну-ну... Хай так... И про 70% белорусов против России тоже физически было невозможно не заявить? Ведь даже Вам почему-то показалось это заявление странным?
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15.05.2023 15:55 Відповісти
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13.05.2023 21:54 Відповісти
Після Папи вдарився в віру? Слава Ісусу Хресту. Переконаний?
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13.05.2023 21:56 Відповісти
Заберіть хто небуть в нього мікрофона-дістав вже за цілий день!
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13.05.2023 21:57 Відповісти
І коли ж це він устиг у бульбашів опитування провести? Чи то арахамія на картах розкинув...
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13.05.2023 21:57 Відповісти
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13.05.2023 21:58 Відповісти
73% беларусов врождённые и необучаемые дебилы. Или не беларусов?
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13.05.2023 21:59 Відповісти
какой процент украинцев дебилы?

Полицейские, которые подстрелили мальца или мама, которая дочку маленькую порностудии сдавала?

Оглянитесь по сторонам.

И, когда зубы чистите, тоже обратите внимание.
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25.05.2023 21:06 Відповісти
Надо понимать, что у меня подчёркнуто, если вы не относите себя к 73%.
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25.05.2023 21:14 Відповісти
Білорусь => країна агресор, це каже міжнародне право.
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13.05.2023 22:01 Відповісти
Шари запускають. Провокують поляків і НАТО. То рашисти, бульбараша не додумалась би до такого.
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13.05.2023 22:04 Відповісти
что сказать хочешь свинорыл...?
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13.05.2023 22:30 Відповісти
"Істінний арієц. Бєспощадєн к врагам Рєйха. Связєй, порочащіх єво, нє імєєт...". (с)

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13.05.2023 22:45 Відповісти
А ще, Зе на початку війни казав, що россіяни проти війни і закликав їх виходит на вулиці. Ох і насміялися тоді вони з нього! А щодо білорусів... у мене давній знайомий з Бобруйська. Так він каже,що майже всі його знайомі за підоРашу, а іншим всеодно.
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13.05.2023 22:14 Відповісти
що робить бітум від бульбенфюрера із жадним до грошей "зе поцріотом -лідором" ???Єлей з Єрусалиму на голові "зе лідора" такого ефекту б ніколи не справив...
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13.05.2023 22:25 Відповісти
......... в общєм "дістав" цей "холуп міру"....
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13.05.2023 22:34 Відповісти
Так, Зе клоуну можна вірити, особливо після запевнень що росія не нападе
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13.05.2023 22:50 Відповісти
То виходить що Пюрерт сам обслуговує рашистів? А хто ж тоді рашистів годуєю,лікує,обслуговує?
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13.05.2023 23:17 Відповісти
Что бы кто не говорил, а он тут прав. Ну, судите сами. Из 10 млн населения РБ 1 млн - этнические россияки. В основном живут они в восточных областях: Гомельская и Могилевская обл (вторые Даунбас и Луганда соответственно). Плюс ко всемуи россияки на ком то женаты и политика в их семьях понятно какая...есть конечно и белорусы дурковатые, но их совсем меньшинство...поэтому статистика внушает доверие с моими наблюдериями.
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13.05.2023 23:38 Відповісти
Це вавє дєрмак нашептав, він і озвучив
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14.05.2023 00:14 Відповісти
зєлєнський це дєгєнєрат і ми коден день в цьому находимо підтвердження 2019 українці показали скільки дєгєнєратів є в суспільстві ,73 відсотки, в білорусів також, значить притомних там 25 відсотків ,з них жо України нейтрально відносятся десь 12,5 відсотка от така математика малята.Ї не треба ілюзій Білорусь це ворог який з кацапами і зєлєнським намагається знищити Україну
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14.05.2023 01:07 Відповісти
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14.05.2023 06:46 Відповісти
это был опрос в белорусии или от фонаря?
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14.05.2023 06:48 Відповісти
Це брехня! Зеля, Резніков, та Данілов відмазують Белорусь с самого початку вторгнення в Україну з боку Белорусі. Під Запорожжям були військови частини Беларусі. А з теріторіі Белорусі рекетами обстрілювали міста України.
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14.05.2023 07:58 Відповісти
 
 