У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ввечері 13 травня у місті Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відзначається, що моніторингові канали заявляють про те, що в небо піднялося російських 7 літаків Ту-95. Всі злетіли з аеродрома "Оленья" (коло Мурманська).

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Нагадуємо про заборону зйомки та оприлюднення кадрів роботи ППО", - написав він.

Тим часом глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наголосив на необхідності пройти в укриття.

За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Тернополі та області пролунали вибухи.

Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України закликав українців зберігати інформаційну тишу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста залишатись в укриттях.

"Я прошу вас залишатися у безпечному місці до відбою. Не публікуйте фото та відео. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - сказав він.

Крім того, повітряна тривога наразі оголошена також в Херсонській та Харківській областях.