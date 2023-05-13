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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ввечері 13 травня у місті Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відзначається, що моніторингові канали заявляють про те, що в небо піднялося російських 7 літаків Ту-95. Всі злетіли з аеродрома "Оленья" (коло Мурманська).

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу 01

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Нагадуємо про заборону зйомки та оприлюднення кадрів роботи ППО", - написав він.

Тим часом глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наголосив на необхідності пройти в укриття.

За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Тернополі та області пролунали вибухи.

Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України закликав українців зберігати інформаційну тишу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста залишатись в укриттях.

"Я прошу вас залишатися у безпечному місці до відбою. Не публікуйте фото та відео. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - сказав він.

Крім того, повітряна тривога наразі оголошена також в Херсонській та Харківській областях.

Автор: 

Повітряні сили (2616) повітряна тривога (909)


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Топ коментарі
+15
То приїхав би до сеструхи,а не на Цензорі про сеструху писав.
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13.05.2023 22:24
+14
Ти її з кордону більш за всіх *********,особливо в п'ятницю і суботу🤣🌹
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13.05.2023 22:20
+14
вместо асфальта, надо было свои Шторм Шедоу делать, и не смотреть с умилением на своего выбранного.
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13.05.2023 22:24
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Ох путіну вставлять "Кинжал" - хай не нарікає.
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13.05.2023 22:16 Відповісти
Краще два. Для страхування.
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13.05.2023 22:25 Відповісти
Ти її з кордону більш за всіх *********,особливо в п'ятницю і суботу🤣🌹
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13.05.2023 22:20 Відповісти
Кобсар, видно що гуглом перекладаєш. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна.
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13.05.2023 22:25 Відповісти
Вибачаюсь що вліз, але є новійше) "ніколи більше віскі с шампаньскимь не буду заважати"
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14.05.2023 02:09 Відповісти
Не позор збірку віршів Шевченка, Кобзар.
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13.05.2023 22:29 Відповісти
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13.05.2023 22:17 Відповісти
Вати на Цензорі розвелося?
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13.05.2023 22:30 Відповісти
та він древніший за тебе..
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13.05.2023 22:35 Відповісти
Не скажи.
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13.05.2023 22:38 Відповісти
там вже новина про вибухи в Тернополі, а ти "прикалуєшся"...
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13.05.2023 22:51 Відповісти
Я, на повному серйозі. Дивився. По логістиці намагаються бити. До ворожки не ходи. Хтось в Тернополі здає.
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13.05.2023 22:55 Відповісти
Там і бомбардувальники Ту-95 вилетіли, які будуть на пускових рубежах десь о 2-3-й ночі, і вже є калібри в повітряному просторі України😠
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13.05.2023 22:19 Відповісти
5 годин летіти до України?
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13.05.2023 22:24 Відповісти
Саме так , приблизно , так як вони летітимуть через всю расєю 🙁
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13.05.2023 22:31 Відповісти
Може,дай Боже,на тій території і ляпнуться,не долетять до України.Сьогодні у кацапів падуча на літунів,може й ці гепнуться на расєю
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13.05.2023 22:37 Відповісти
З Мурманська?
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13.05.2023 22:58 Відповісти
Які 2-3 ночі? В Тернополі вже вибухи.
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13.05.2023 22:46 Відповісти
Это калибры, с Ту-95 пусков не было.
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13.05.2023 22:55 Відповісти
вместо асфальта, надо было свои Шторм Шедоу делать, и не смотреть с умилением на своего выбранного.
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13.05.2023 22:24 Відповісти
Зате ж паржалі.
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13.05.2023 22:25 Відповісти
ні...я загалом пишу 73% розумникам.....які спочатку Янека привели до влади а потім Зелю..............
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13.05.2023 22:32 Відповісти
отрабатываешь денежки серебрянные на сайте..ну..ну...
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13.05.2023 22:51 Відповісти
Так. Цар звін.
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13.05.2023 22:36 Відповісти
Сеструха с Днепра пише: Сидимо в хаті. Задовбалися вже бігати до сховища -- за вугол другого кварталу...
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13.05.2023 22:23 Відповісти
То приїхав би до сеструхи,а не на Цензорі про сеструху писав.
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13.05.2023 22:24 Відповісти
Він летить до неї в Ту-95.
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13.05.2023 22:38 Відповісти
пшел нах тролль кацапский
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13.05.2023 22:41 Відповісти
Ця ніч буде тривожною, кремльовська криса, буде мстити цивільним, як завжди. Тримайтесь!
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13.05.2023 22:34 Відповісти
❗️РАКЕТИ зафіксовано в напрямку західних областей України. Можливі нові пуски 🚀

На Київщині поки ЧИСТО. Будьте в укритті, ситуація може змінитись будь-якої миті.
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13.05.2023 22:38 Відповісти
Бережіть себе і залишайтесь живими, будь ласка.
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13.05.2023 23:36 Відповісти
КАЦАПЫ ВАМ ***** !!!!! а нам насрать на ваши ракеты , и это радует !!!!! еще 3 дня и дохлых кацапов будет 200 000 тысяч , и это только официал , а сколько вашей ***** валяется и сгнило в посадках ни кто не узнает , а еще ваших пидаров жрали бродячие собаки и волки , .............вас гандонов парашных сдохло уже тысяч 250 как минимум , и это не предел , ******* русню будем столько сколько нужно , если нужно ********* миллтон , значит ******** миллион , через год , два , десять , но вас тварей ********** всех.
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13.05.2023 22:38 Відповісти
Тернопільська обл вибухи на карті
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13.05.2023 22:40 Відповісти
Пора нам уже и етими Тушками заняться. Пока у ***** есть авиация оно нам покоя не даст
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13.05.2023 22:46 Відповісти
Пишуть, що попередньо це калібрі з оккупованої частини Молдови. Найвеличніший і це проковтне чи буде відповідь туди?
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13.05.2023 22:49 Відповісти
там колибров ни когда не было. как же плохо и обидно быть тупым))
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13.05.2023 22:52 Відповісти
Ну давай расскажи мне откуда тогда через 15 минут после начала тревоги ракеты над западной были? Если бы пускали с кораблей тревога была бы и на востоке.
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13.05.2023 22:59 Відповісти
ПМР это крошечный кусочек суши. там есть пару сотен "миротворцев" + ржавое оружие из 90-х. ни чкго современного туда попасть не может
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13.05.2023 23:07 Відповісти
як варік-РБ. час пільоту співпадає.
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14.05.2023 02:16 Відповісти
Тільки ракети зафіксували спочатку на Вінничині. Вони не могли з картполяної області РФ там опинитися.
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14.05.2023 09:57 Відповісти
щоб потрапити в пмр калібри мали пролетіти одеську область, адже доступу до моря молдова Не має.
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13.05.2023 22:59 Відповісти
Воне не залетіли туди, їх звідти запустили. Виявляться калібри не тільки з кораблів пускають але й іскандер-к і ще якасть установка. Питання в іншому, як вони там опинилися. Це звичайно попередня версія. Минулого разу калібри через 15 хливин у Дніпрі опинилися після тривоги, тоді перша версія була що то іскандери, потім з'ясувалося що калібри. Я тоді ще не зрозумів чому так, бо тривоги на той момент не було ні в Миколаївській ні в Одеській областях. Тобто пуски були не з моря.
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13.05.2023 23:08 Відповісти
ти дурак чи просто бот кацапський ?
почитай що таке ракета калібр і з чого її запускають, то ж не дирчик який з фури стартує.
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13.05.2023 23:12 Відповісти
Это ты дурак или бот кацапский. Хотя склоняюсь к первому, ты явный зебил.

Сухопутные варианты комплекса при условии использования ракет дальностью свыше 500 км являются наиболее дискуссионными, так как потенциально нарушают договор об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РСМД . По мнению разведки США, такие комплексы с крылатыми ракетами «Калибр» были созданы в РФ не только в варианте прототипа, а приняты на вооружение и пусковые установки и системы управления пуском разработаны на базе ОТРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Искандер »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:1-21 [21] . По мнению ЦРУ, на боевом дежурстве находятся 2 дивизиона таких комплексов из 8 самоходных пусковых установок с большим запасом таких ракет. Другая версия, что ракета, используемая данными комплексами, является наземным вариантом ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101 X-101 , а не «Калибр»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-22 [22] .
ОТРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Искандер-К »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:1-21 [21] (предположительно)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80-%D0%9A контейнерный ракетный комплекс Club-K . Интегрированный в 20- и 40-футовые https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80 ISO-контейнеры .
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13.05.2023 23:19 Відповісти
не знав що у пмр є комплекси для запуску ракет класу калібр
Ви точно дурень, не ображайтесь, немає там нічого крім ржавих *********** на складах та кілька бетерів.
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14.05.2023 00:00 Відповісти
Все ж таки мабудь це були морські калібри але пускали їх незвично, тому вони полетіли сначала до того гівна, а після до нас. Можливо тому пускі і не змогли зафіксувати, а тривога почалась вже по факту ракет в повітряному просторі України. Минулого року коли центр Вінниці обстріляли такаж історія була, тоді теж перша версія що наземні.
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14.05.2023 14:07 Відповісти
кацапи запускають з моря, потім через нашу територію до пмр(де ми не маємо права збивати) і гоп ракети вже біля вінниці.
Не знаю Ви мабуть спали дуже довгий час, та кацапи постійно так роблять при атаках.
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14.05.2023 14:17 Відповісти
Я в іншій стороні знаходжусь. Коли летить до нас пуски з моря в Миколаїв фіксує завчасно. Тому я і не розумію як воно летіло, що в Одесі не зафіксували.
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14.05.2023 19:16 Відповісти
По западной части Украины давно не стреляли, видать расслабились, сформировали централизованные склады. А теперь по ним начали работать
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13.05.2023 23:15 Відповісти
кончай бредить кацап
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14.05.2023 01:23 Відповісти
❗️ВИБУХИ 💥на Київщині.

Працюють сили ППО по цілях ‼️
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13.05.2023 23:33 Відповісти
Ми молимося за Вас.
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13.05.2023 23:38 Відповісти
І в Тернополі знову вибухи.Приліт ракети
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13.05.2023 23:42 Відповісти
 
 