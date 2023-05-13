У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Ввечері 13 травня у місті Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відзначається, що моніторингові канали заявляють про те, що в небо піднялося російських 7 літаків Ту-95. Всі злетіли з аеродрома "Оленья" (коло Мурманська).
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Нагадуємо про заборону зйомки та оприлюднення кадрів роботи ППО", - написав він.
Тим часом глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наголосив на необхідності пройти в укриття.
За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Тернополі та області пролунали вибухи.
Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України закликав українців зберігати інформаційну тишу.
Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста залишатись в укриттях.
"Я прошу вас залишатися у безпечному місці до відбою. Не публікуйте фото та відео. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - сказав він.
Крім того, повітряна тривога наразі оголошена також в Херсонській та Харківській областях.
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На Київщині поки ЧИСТО. Будьте в укритті, ситуація може змінитись будь-якої миті.
почитай що таке ракета калібр і з чого її запускають, то ж не дирчик який з фури стартує.
Сухопутные варианты комплекса при условии использования ракет дальностью свыше 500 км являются наиболее дискуссионными, так как потенциально нарушают договор об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РСМД . По мнению разведки США, такие комплексы с крылатыми ракетами «Калибр» были созданы в РФ не только в варианте прототипа, а приняты на вооружение и пусковые установки и системы управления пуском разработаны на базе ОТРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Искандер »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:1-21 [21] . По мнению ЦРУ, на боевом дежурстве находятся 2 дивизиона таких комплексов из 8 самоходных пусковых установок с большим запасом таких ракет. Другая версия, что ракета, используемая данными комплексами, является наземным вариантом ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101 X-101 , а не «Калибр»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-22 [22] .
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Ви точно дурень, не ображайтесь, немає там нічого крім ржавих *********** на складах та кілька бетерів.
Не знаю Ви мабуть спали дуже довгий час, та кацапи постійно так роблять при атаках.
Працюють сили ППО по цілях ‼️