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ГУР отримає 105 безпілотників Vector зі штучним інтелектом від Німеччини

vector

Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH

Про повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина.

У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.

Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: "пташка" у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки.

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БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин.

Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловлюють вдячність німецькому народу за черговий важливий внесок, що зміцнює технологічну перевагу української армії та наближає перемогу України над агресивною російською тиранією", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

безпілотник (4127) Німеччина (7336) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+6
Політичні очки набирає. Людину на такій посаді взагалі ніхто не має знати. Крім обмеженого кола надійних осіб.
Ех молодежь.
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14.05.2023 00:13
+3
Приношу вибачення. Розібрався.
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14.05.2023 00:07
+3
ГУР МО проводить успішні диверсії на території РФ. Знає його хтось чи не знає - це все маячня. Головне, це успішні виконання диверсій в глибокому тилу ворога, аж до 600 кілометрів.
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14.05.2023 00:34
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Я не в курсі. Просто читаю.
БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі".
Тривалість одного польоту - 120 хвилин. Джерело:
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14.05.2023 00:06 Відповісти
Приношу вибачення. Розібрався.
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14.05.2023 00:07 Відповісти
це буданов сказав?.... краще б жував щось, а не ляпав язиком ....
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14.05.2023 00:10 Відповісти
Політичні очки набирає. Людину на такій посаді взагалі ніхто не має знати. Крім обмеженого кола надійних осіб.
Ех молодежь.
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14.05.2023 00:13 Відповісти
ГУР МО проводить успішні диверсії на території РФ. Знає його хтось чи не знає - це все маячня. Головне, це успішні виконання диверсій в глибокому тилу ворога, аж до 600 кілометрів.
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14.05.2023 00:34 Відповісти
Я тільки за. Навіть 4-мя руками. Владивосток 2000 ще горіння. Сибір горить тихо тихо, а мати жде до дому сина.
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14.05.2023 00:37 Відповісти
Киця, ГУР МО підриває кацапські гвинтокрили на аеродромах ворога на відстані до 600 км від кордону України. Кращє б ти не ляпав...
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14.05.2023 00:29 Відповісти
Да шо ти кажеш, біг ме?
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14.05.2023 00:35 Відповісти
Ви як травневі коти.
То все куйня. параша має вмерти назавжди. Тоді будете з'ясовувати відношення.
Чого то мені в ночі не спиться. Куй його знає.
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14.05.2023 00:40 Відповісти
не тут киць шукаєш, пошарся на відповідніших тобі ресурсах.
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14.05.2023 00:50 Відповісти
Ти щось про підрив гвинтокрилів у Веретʼєво чув? А може чув щось про сходи потягів з рейок? Чи може про підрив Кримського моста? А може чув про таких фашистів, як Татарського, чи Дугіну? Кажу ж - не ляпав би ти, киця...
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14.05.2023 00:53 Відповісти
Жаль. 240 річниця ЧМ параші без вітання. Є ще надія на сьогодні. Вночі. Після сна рашистів після святкування.
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14.05.2023 00:11 Відповісти
Підозріваю. Атака ЗСУ на рашистів, вивила їх з рівноваги. Почали гатити. Це те, що напевне очікував Залужний. З Богом ЗСУ.
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14.05.2023 00:26 Відповісти
Мова про дуже потрібний і ************* комплекс БЛА для спецоперацій ГУР.

Це справжній "мерседес" в свому класі БЛА.
Може уряду спробувати домовитись про участь українських інженерів у спільному проектуванні, виробництві, технічному обслуговуванні Векторів?
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14.05.2023 02:14 Відповісти
 
 