Ми не запускали жодних дронів по Кремлю, - Зеленський

Росія сама атакувала Кремль, щоб "виправдати свої дії в Україні для суспільства".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.

При цьому президент наголосив, що "Кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося".

"Ми не запускали жодних дронів йому по Кремлю. Йому хочеться це показати. Ми повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій, навіть для його суспільства, у нього стає все менше і менше. Мотиваційних кроків для радикальної частини суспільства – все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нас і він завдав, і не один. Це дуже важливий момент", – заявив він.

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Зеленський додав, що президенту РФ Володимиру Путіну завжди потрібен "фундамент", тому "він чи його оточення вигадають якісь речі".

"Я скажу вам відверто, якби ми мали до цього стосунок, то ми б сказали. Чого нам боятися? Він щоденно нас бомбить. Але наша позиція – ми не стріляємо по цивільних і по РФ", – наголосив президент.

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