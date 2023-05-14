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Новини
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Ми не запускали жодних дронів по Кремлю, - Зеленський

кремль

Росія сама атакувала Кремль, щоб "виправдати свої дії в Україні для суспільства".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.

При цьому президент наголосив, що "Кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося".

"Ми не запускали жодних дронів йому по Кремлю. Йому хочеться це показати. Ми повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій, навіть для його суспільства, у нього стає все менше і менше. Мотиваційних кроків для радикальної частини суспільства – все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нас і він завдав, і не один. Це дуже важливий момент", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про "атаку дронів" на Кремль: Внутрішньоросійське протистояння працює на делегітимізацію режиму Путіна

Зеленський додав, що президенту РФ Володимиру Путіну завжди потрібен "фундамент", тому "він чи його оточення вигадають якісь речі".

"Я скажу вам відверто, якби ми мали до цього стосунок, то ми б сказали. Чого нам боятися? Він щоденно нас бомбить. Але наша позиція – ми не стріляємо по цивільних і по РФ", – наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про атаку безпілотників на Кремль: Нічого особливого

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) кремль (521) москва (1244) дрони (4652)


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Топ коментарі
+10
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14.05.2023 03:09
+5
Такі дрони можна купити у будь-якому воєнторгу...
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14.05.2023 01:07
+4
Дуже прикро.
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14.05.2023 00:59
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Дуже прикро.
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14.05.2023 00:59 Відповісти
Вірю. Вірю. Що Україна не запускала дронів по кремлю. Питання не в тому хто запустив. Питання чи ЗСУ може?
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14.05.2023 01:02 Відповісти
Не відповідати. Трохи кагор діє. ЗСУ, зможе.
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14.05.2023 01:08 Відповісти
А кто запускав? Про іран знав? А тут не знав? Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю. У нас є точна інформація, - Зеленський Джерело:
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14.05.2023 01:06 Відповісти
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14.05.2023 01:07 Відповісти
"Смирение воина и смирение нищего - невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним." (c) KK
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14.05.2023 01:26 Відповісти
ДХ
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14.05.2023 12:13 Відповісти
А без хозяїна і висшої раси жити не виходить, чогось не вистачає. )))
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14.05.2023 04:29 Відповісти
Такі дрони можна купити у будь-якому воєнторгу...
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14.05.2023 01:07 Відповісти
Можна. на форекденьгі 10 років тому написав, що то параша і війни будуть за дронами. кацапи сміялись. Вічний бан.
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14.05.2023 01:11 Відповісти
Звісно, що то не ми, тут почерк професійного чекіста. Нажаль, на Заході дуже наївні люди, а підлості чекістів - немає меж.
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14.05.2023 01:36 Відповісти
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14.05.2023 03:09 Відповісти
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14.05.2023 03:35 Відповісти
Це що?
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14.05.2023 03:50 Відповісти
Одна шобла. Але наразі гадив саме зєля
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14.05.2023 09:17 Відповісти
https://t.me/c/1450213869/38157 https://t.me/c/1450213869/38157

відео моменту сьогоднішнього ПРИЛЬОТУ в Хмельницькій
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14.05.2023 07:09 Відповісти
Знаєте чого лідер так наполегливо це повторює знову і знову?

Після атаки кремлівські пропагандони заверещали, що всі гарантії дані зеленому тепер будуть анульовані.

Які до біса гарантії?
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14.05.2023 11:37 Відповісти
 
 