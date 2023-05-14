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Новини
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Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником російського агресора

зеленський

У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Увечері звідси, з Рима, я говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд ПАР заявляє, що не погоджував експорт зброї до РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) зброя (7446) ПАР (157)


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Топ коментарі
+5
дЕрмак это правая рука Папы?
зэ-клоун -это ручная собачка дЕрмака
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14.05.2023 03:07
+4
Ось кому заважав апартеїд? ПАР була процвітаюча країна. Частина західного світу у Африці. А зараз постачає нелюдам зброю.
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14.05.2023 02:28
+4
"Апартхейд" у перекладі з бурської (староголландської) мови означає "роздільне проживання". І що в цьому поганого? Не розумію.

Це приблизно те саме, як у СССР комуняки всіх заганяли у колгоспи. Що з того вийшло, ми всі бачили на власні очі. Ледацюги-злидні керували, а працьовитих гнобили і знищували. Така ідеологія довела до повної розрухи.
Біле населення втікає з Південної Африки. Колись процвітаюча держава неухильно занепадає.

До речі, чорні негритянські племена банту прийшли на територію ******** ПАР зовсім нещодавно за історичними мірками. Загалом на південь Африки (Замбія, Зімбабве, Намібія), - 1 500 років тому. А на самий південь континенту (провінція Капштадт-Кейптаун) приблизно 200 років тому. Тобто, вже після прибуття туди білих поселенців-бурів. Так що, аборигенами негри там ніколи не були. Корінних жителів півдня Африки, - бушменів, - негри жорстоко знищували без жодного жалю. Їхні залишки тепер проживають тільки у пустельних місцевостях Намібії, - де найгірші безводні землі. Це був фактичний геноцид койсанської раси (бушменів і готтентотів) з боку негрів банту. Але про це тепер усі мовчать. Бо розповідати про таке зараз вважається "нєтолєрантним".
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14.05.2023 03:05
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Це правильно. Хто не стукає, тому не відкривають. Ключове слово, ти його переконав? Він запевнив? Чи ні? Кого я сам собі брешу. Ні. Мало працює твоя опа. На що орієнтована? ОП? На Перемогу? Так. Далі знову в злиднях при відбудові? Пенсії і зарплати? Так як в ЕС?
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14.05.2023 02:01 Відповісти
Зяма не стукає в ті двері куди його не запрошують.
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14.05.2023 07:19 Відповісти
Він що, ніколи не "стучав".
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14.05.2023 07:25 Відповісти
Це його слова, а взагалі він брехун і наклепник. На Федину настукав? Настукав.
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14.05.2023 07:34 Відповісти
То же мены найшов бабу грім. І коня на ходу зупинить і в палаючу хату зайде. Зірку хероя.
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14.05.2023 07:37 Відповісти
Їй пальця до рота не клади. Відкусить всю руку.
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14.05.2023 07:50 Відповісти
В нормальному цивілізованому світі сила слова важніше ніж контракта. Договорились? Так. Юристи потім все підпишуть.
Це вже не рушимо.
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14.05.2023 02:06 Відповісти
Дядька звать Кирило (англійською - Сіріл) Рамафоса.
У ***** тепер два Кирила на побєгушках, - Гундяй і Рамафоса.

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14.05.2023 02:16 Відповісти
Карлик скаже, що ми воювали з НАТО. І не дали захватити територію дальше чим кордонів 1991 року України.
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14.05.2023 02:19 Відповісти
Ось кому заважав апартеїд? ПАР була процвітаюча країна. Частина західного світу у Африці. А зараз постачає нелюдам зброю.
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14.05.2023 02:28 Відповісти
"Апартхейд" у перекладі з бурської (староголландської) мови означає "роздільне проживання". І що в цьому поганого? Не розумію.

Це приблизно те саме, як у СССР комуняки всіх заганяли у колгоспи. Що з того вийшло, ми всі бачили на власні очі. Ледацюги-злидні керували, а працьовитих гнобили і знищували. Така ідеологія довела до повної розрухи.
Біле населення втікає з Південної Африки. Колись процвітаюча держава неухильно занепадає.

До речі, чорні негритянські племена банту прийшли на територію ******** ПАР зовсім нещодавно за історичними мірками. Загалом на південь Африки (Замбія, Зімбабве, Намібія), - 1 500 років тому. А на самий південь континенту (провінція Капштадт-Кейптаун) приблизно 200 років тому. Тобто, вже після прибуття туди білих поселенців-бурів. Так що, аборигенами негри там ніколи не були. Корінних жителів півдня Африки, - бушменів, - негри жорстоко знищували без жодного жалю. Їхні залишки тепер проживають тільки у пустельних місцевостях Намібії, - де найгірші безводні землі. Це був фактичний геноцид койсанської раси (бушменів і готтентотів) з боку негрів банту. Але про це тепер усі мовчать. Бо розповідати про таке зараз вважається "нєтолєрантним".
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14.05.2023 03:05 Відповісти
В ПАР окрім режиму апартеіду реально працювало правило: "Хто не працює, той не їсть" Біла меншість, емігранти з Азії ( т.н. кольорові) і невилика кількість чорних працювали і непогано жили.
Після масових виступів чорних ледацюг було відмінено апартеід і всі громадяни урівнені в правах.
Результат: ледацюг побільшало, білі і кольорові (приклад Зімбабве) покидають країну, економіка прискорено деградує, продовольства не вистачає і вже чути заклики про допомогу.
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14.05.2023 06:01 Відповісти
Ба більше. Лише за рік після відміни апартеїду, загинуло більше чорних, ніж за всі попередні роки. Почалася війна банд за владу. Тобто навіть для чорних апартеїд був за щастя
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14.05.2023 10:42 Відповісти
дЕрмак это правая рука Папы?
зэ-клоун -это ручная собачка дЕрмака
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14.05.2023 03:07 Відповісти
Мда(
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14.05.2023 03:16 Відповісти
И что же : такой охеренно самолюбивый , великий режиссёр и продюсер янелох не понимает, что слева от героя - это "место у параши" ?
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14.05.2023 06:12 Відповісти
Коли дивишся на це, то розумієш, що в Україні нічого доброго вже не буде.
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14.05.2023 07:58 Відповісти
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14.05.2023 09:06 Відповісти
Откуда у мокак зброя?
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14.05.2023 05:18 Відповісти
Совсем недавно это была армия , ненамного слабее армии Германии
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14.05.2023 05:26 Відповісти
Ненамного слабее армии Германии. Сомнительный комплимент.
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14.05.2023 07:20 Відповісти
Мандели вони такі , вони не можуть не допомагати кремлю
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14.05.2023 05:55 Відповісти
ВашаЮ б** , "формула мира" была сдать кИев за три дня...потом вы в марте хотели "границы 23 февраля... Засуньте в свои ФСБшные сраки такие формулы...
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14.05.2023 06:10 Відповісти
Поехать непонятно зачем в Италию чтобы оттуда позвонить в ЮАР... Многоодовочка, однако...
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14.05.2023 06:36 Відповісти
"Блискуча дипломатія" - обхезати всіх ,з кім розмовляєшь.Наслідки не забаряться.
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14.05.2023 07:43 Відповісти
Один співучасник прохає їншого не бути співучасником.
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14.05.2023 08:07 Відповісти
 
 