Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником російського агресора
У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Увечері звідси, з Рима, я говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+5 Voc Vox
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+4 Benjie Lucic #551074
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+4 izzabaru
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Це вже не рушимо.
У ***** тепер два Кирила на побєгушках, - Гундяй і Рамафоса.
Це приблизно те саме, як у СССР комуняки всіх заганяли у колгоспи. Що з того вийшло, ми всі бачили на власні очі. Ледацюги-злидні керували, а працьовитих гнобили і знищували. Така ідеологія довела до повної розрухи.
Біле населення втікає з Південної Африки. Колись процвітаюча держава неухильно занепадає.
До речі, чорні негритянські племена банту прийшли на територію ******** ПАР зовсім нещодавно за історичними мірками. Загалом на південь Африки (Замбія, Зімбабве, Намібія), - 1 500 років тому. А на самий південь континенту (провінція Капштадт-Кейптаун) приблизно 200 років тому. Тобто, вже після прибуття туди білих поселенців-бурів. Так що, аборигенами негри там ніколи не були. Корінних жителів півдня Африки, - бушменів, - негри жорстоко знищували без жодного жалю. Їхні залишки тепер проживають тільки у пустельних місцевостях Намібії, - де найгірші безводні землі. Це був фактичний геноцид койсанської раси (бушменів і готтентотів) з боку негрів банту. Але про це тепер усі мовчать. Бо розповідати про таке зараз вважається "нєтолєрантним".
Після масових виступів чорних ледацюг було відмінено апартеід і всі громадяни урівнені в правах.
Результат: ледацюг побільшало, білі і кольорові (приклад Зімбабве) покидають країну, економіка прискорено деградує, продовольства не вистачає і вже чути заклики про допомогу.
зэ-клоун -это ручная собачка дЕрмака