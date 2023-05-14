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Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, - глава МЗС Японії Хаясі

хаясі

Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема йдеться про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі.

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європи та Індо-Тихоокеанського регіону у Швеції, Хаясі сказав, що війна Росії в Україні похитнула саму основу міжнародного порядку і має зіткнутися з єдиною відповіддю міжнародної спільноти.

"Інакше аналогічні проблеми виникнуть в інших регіонах, і існуючий порядок, що лежить в основі нашого світу і процвітання, може бути докорінно підірваний. Після агресії РФ проти України ситуація з безпекою тут, у Європі, і ситуація з безпекою в Тихому океані нероздільні", - додав він.

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Глава МЗС Японії також звинуватив Пекін у продовженні та активізації своїх односторонніх спроб змінити статус-кво у Східному та Південно-Китайському морях силою та нарощування воєнних дій навколо Тайваню.

"Крім того, Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема спільні польоти своїх бомбардувальників та спільні військово-морські навчання на околицях Японії", - зазначив Хаясі.

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Автор: 

Китай (4555) росія (65010) Японія (1199)


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Хаясі не с..и. Все ж краще чим той ****. Давай скоріше в НАТО. Тоді параша обісци..ся.
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14.05.2023 07:06 Відповісти
В СССР теж до деякого часу були істинно віруючі в то, що "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

Європа бздлива, корумпована, продажна і любить комфорт за чужий рахунок і сам механізм голосування за прийняття в НАТО лукавий... Ніби всі будуть ЗА, але якийсь Орбан, чи вічний Ердоган буде проти. Як і США ...на словах "ЗА", а насправді ... включать кран Казанцева ...
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14.05.2023 07:31 Відповісти
Китай великий "миротворець" Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю,
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14.05.2023 07:25 Відповісти
Одні спостерігачі -- а шоб самим поборотись за Куріли .
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14.05.2023 07:45 Відповісти
Китайози ще пожалкують що якшаються з неадекватами.
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14.05.2023 07:56 Відповісти
 
 