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Новини
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Окупанти продовжують поповнювати свої підрозділи в’язнями, - Генштаб

рф,вагнер,зеки,пвк

Росіяни і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб .

Також в районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер". Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Армія РФ зосереджує основні зусилля на 4 напрямках, протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) в’язні (334)


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Виконавчу службу в параші пора ліквідувати. Тобто відправляти на фронт разом з зеками.
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14.05.2023 07:16 Відповісти
Раєянці всі зеки, патамушта запаребрік одна велика тюрма.
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14.05.2023 07:24 Відповісти
Зек, що поважає себе, ніколи в армію не піде - все це або опущенці, або козлятина, або щось біля того
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14.05.2023 09:45 Відповісти
 
 