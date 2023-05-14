Ворог обстріляв Очаків, горів будинок, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквудували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
Також вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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