Ворог обстріляв Очаків, горів будинок, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквудували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Також вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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