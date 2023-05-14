УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8563 відвідувача онлайн
Новини Війна
531 0

Ворог обстріляв Очаків, горів будинок, - ОВА

очаків

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквудували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Також вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Удар дронами по Миколаєву: пошкоджено 5-поверхівку, зруйновано будівлю на підприємстві. Пожежі ліквідовано, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2265) обстріл (28339) Очаків (204)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 