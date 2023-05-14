Минулої доби окупанти обстріляли Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку Луганської області,- ОВА

Окупанти намагалися посунутися на Сватівщині, але усі намагання завершилися нічим. Протягом доби росіяни обстріляли Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник спробував просунутися на Сватівщині. Але завдяки мужності наших оборонців, усі намагання росіян піти уперед поблизу Новоселівського та у напрямку східних околиць Стельмахівки завершилися нічим. У районах Білогорівки та Кремінної вчора точилися артилерійські дуелі. По Білогорівці ворог завдав авіаудару", - йдеться в повідомленні.

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