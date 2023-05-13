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На окупованій частині Луганщини росіяни вимкнули мобільний інтернет
Російські окупанти заявили про рішення вимкнути мобільний інтернет в Луганській області. Нібито через удари по регіону.
Про це повідомив голова так званої окупаційної "влади" Луганської області Леонід Пасічник, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з посиленням обстрілів "Луганської Народної Республіки", ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки. Прошу жителів поставитися з розумінням", - написав він у телеграмі.
Нагадаємо, ввечері 12 травн в окупованому Луганську пролунали два вибухи. Ще один вибух стався вранці 13 травня.
Топ коментарі
+11 Ігор Круглій
показати весь коментар13.05.2023 14:34
+6 Герхард
показати весь коментар13.05.2023 14:30
+6 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар13.05.2023 14:51
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А то мост то один,а вас докуя.
И никто ничего не отключал!
Что же єто дєлаєцца!