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Новини Окуповані території
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На окупованій частині Луганщини росіяни вимкнули мобільний інтернет

мобільний

Російські окупанти заявили про рішення вимкнути мобільний інтернет в Луганській області. Нібито через удари по регіону.

Про це повідомив голова так званої окупаційної "влади" Луганської області Леонід Пасічник, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з посиленням обстрілів "Луганської Народної Республіки", ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки. Прошу жителів поставитися з розумінням", - написав він у телеграмі.

Дивіться: Вибухи в окупованому Луганську: депутат Держдуми Водолацький каже, що дістав поранення. ВIДЕО

Нагадаємо, ввечері 12 травн в окупованому Луганську пролунали два вибухи. Ще один вибух стався вранці 13 травня.

Автор: 

інтернет (1987) мобільний зв’язок (1021) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+11
Крымчане,я бы на вашем месте потихоньку списки составлял в в очередь на выезд.

А то мост то один,а вас докуя.
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13.05.2023 14:34
+6
А шапочки з фольги кацапам роздали?
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13.05.2023 14:30
+6
Так 8 лет Киевская хунта обстреливала бімбас!
И никто ничего не отключал!
Что же єто дєлаєцца!
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13.05.2023 14:51
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Все под контролем, спецабасрация идет ч0тка па плану!1!
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13.05.2023 14:28 Відповісти
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13.05.2023 14:29 Відповісти
А шапочки з фольги кацапам роздали?
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13.05.2023 14:30 Відповісти
Крымчане,я бы на вашем месте потихоньку списки составлял в в очередь на выезд.

А то мост то один,а вас докуя.
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13.05.2023 14:34 Відповісти
найкраще ,це паніка
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13.05.2023 14:47 Відповісти
Якщо у крані закінчилась вода, то кацапи звалять це на ..... А от якщо у дроті закінчився Інтернет, то це на Ілона Маска й залишилось ... списати.
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13.05.2023 14:36 Відповісти
На херсонщине московиты тоже отключали интернет, когда драпали.
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13.05.2023 14:38 Відповісти
луганда
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13.05.2023 14:47 Відповісти
Так 8 лет Киевская хунта обстреливала бімбас!
И никто ничего не отключал!
Что же єто дєлаєцца!
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13.05.2023 14:51 Відповісти
Дурнет подключен,связь норм...
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13.05.2023 14:52 Відповісти
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13.05.2023 14:57 Відповісти
Інтернет це американські забаганки, кінопересувки з ************ єдиним, він вам всю "правду" розповість.
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13.05.2023 15:00 Відповісти
По парашинських новинах кацапня вже ус...ась.
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13.05.2023 15:15 Відповісти
Ну у мене погані новини для русачків, я впевнений що координати війкових обєктів на території тимчасово окупуваної Луганщини вже є, трішечки ви запізнились.
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13.05.2023 16:52 Відповісти
 
 