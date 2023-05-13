На окупованій частині Луганщини росіяни вимкнули мобільний інтернет

Російські окупанти заявили про рішення вимкнути мобільний інтернет в Луганській області. Нібито через удари по регіону.

Про це повідомив голова так званої окупаційної "влади" Луганської області Леонід Пасічник, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з посиленням обстрілів "Луганської Народної Республіки", ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки. Прошу жителів поставитися з розумінням", - написав він у телеграмі.

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Нагадаємо, ввечері 12 травн в окупованому Луганську пролунали два вибухи. Ще один вибух стався вранці 13 травня.