В окупованому Луганську пролунав новий вибух. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Луганську відучора лунають вибухи: "прилітає" у скупчення російської техніки та пальне.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер бригади Луганської тероборони ЗСУ Сергій Шакун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора в Луганську вони (окупанти. - Ред.) чекали салюту. А салют зробили їм Збройні Сили України. Мені повідомили о 18.45 майже, що в Луганську прогриміло два вибухи. Потім подзвонили друзі (...) і кажуть, що були вибухи у промисловій зоні у сторону Краснодона. І там, де було скупчення російської техніки, пальне. Вчора ще й по центру Луганська прилетіло. А буквально ось сьогодні подзвонили і сказали, що розігрів у суботу вже почався, ще одне щось прилетіло на Луганськ", - розповів офіцер.

Дивіться: Вибухи в окупованому Луганську: депутат Держдуми Водолацький каже, що дістав поранення. ВIДЕО

Також про суботню "бавовну" в Луганську повідомляють російські ЗМІ. Вони пишуть, що над приміським селом Ювілейним підіймається чорний дим. І повідомляють, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей.