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В окупованому Луганську пролунав новий вибух. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Луганську відучора лунають вибухи: "прилітає" у скупчення російської техніки та пальне.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер бригади Луганської тероборони ЗСУ Сергій Шакун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора в Луганську вони (окупанти. - Ред.) чекали салюту. А салют зробили їм Збройні Сили України. Мені повідомили о 18.45 майже, що в Луганську прогриміло два вибухи. Потім подзвонили друзі (...) і кажуть, що були вибухи у промисловій зоні у сторону Краснодона. І там, де було скупчення російської техніки, пальне. Вчора ще й по центру Луганська прилетіло. А буквально ось сьогодні подзвонили і сказали, що розігрів у суботу вже почався, ще одне щось прилетіло на Луганськ", - розповів офіцер.

Дивіться: Вибухи в окупованому Луганську: депутат Держдуми Водолацький каже, що дістав поранення. ВIДЕО

Також про суботню "бавовну" в Луганську повідомляють російські ЗМІ. Вони пишуть, що над приміським селом Ювілейним підіймається чорний дим. І повідомляють, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Автор: 

вибух (4455) Луганськ (576) обстріл (28472)


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Топ коментарі
+27
Курять і курять. Скільки можна?
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13.05.2023 12:35
+18
бімба долетіла через 8 років.....наврочили собі самі
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13.05.2023 12:42
+17
"Жить стало лучше, жить стало веселее".
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13.05.2023 12:36
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Курять і курять. Скільки можна?
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13.05.2023 12:35 Відповісти
з язика зняв
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13.05.2023 12:38 Відповісти
Може з мови зняв?
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13.05.2023 13:27 Відповісти
Ты у гугла спрашивал перевод, Дмитрий Мальченков?
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13.05.2023 13:37 Відповісти
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13.05.2023 13:56 Відповісти
Ти довбойоб?
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13.05.2023 22:00 Відповісти
Нехай тебе не сварять.
Тут слово "язик" - у буквальному біологічному розумінні.
А сам вислів означає, що я вже відкрив рота сказати, а вислів прозвучав на мить раніше.
Зрозумів?
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13.05.2023 13:50 Відповісти
може в школу не треба прогулювати?
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13.05.2023 13:53 Відповісти
"Жить стало лучше, жить стало веселее".
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13.05.2023 12:36 Відповісти
Что же проізошо ?
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13.05.2023 12:36 Відповісти
давайте разбираться в студии)
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13.05.2023 12:38 Відповісти
бімба долетіла через 8 років.....наврочили собі самі
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13.05.2023 12:42 Відповісти
Амінь.....
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13.05.2023 12:38 Відповісти
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13.05.2023 12:38 Відповісти
Хворий (больной) на голову "будєт болєть". Хотіли "рускаво міра" - маєте його по дірки в носі.
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13.05.2023 12:45 Відповісти
так и должно быть...
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13.05.2023 12:39 Відповісти
Точнісінько в располагу. Слава еленеровському певео
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13.05.2023 12:46 Відповісти
Опять что то орки снимают на Мосфильме. Мы же знаем что укры восимлет дамбили бомбас и ниодного целого здания в маладих республиках не осталось
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13.05.2023 12:48 Відповісти
йой, як файно горить, наче ватра ...
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13.05.2023 12:52 Відповісти
Норм Луганск окучивают....шота наши задумали на том направлении
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13.05.2023 12:54 Відповісти
Не обязательно. Просто это крупный логистический цент.
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13.05.2023 13:13 Відповісти
Трєвожна...
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13.05.2023 13:06 Відповісти
А была так па дамашнєму...
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13.05.2023 13:38 Відповісти
Писта мирним руским военним.
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13.05.2023 13:09 Відповісти
Ой, а шо случілось? Дамбят Бімбас?
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13.05.2023 13:59 Відповісти
Луганським кацапоїдам саме час панічно валити на істарічєскую родіну. ******* лапті.
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13.05.2023 14:03 Відповісти
Невже кинули дамбіть бамбас і взялися за лугандон???? От хвашизди)
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13.05.2023 14:52 Відповісти
Просили "путін, ввєді вайска!"?
Ввів. Аж по самісінькі гланди. Отримайте, не забруднитеся!
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13.05.2023 15:38 Відповісти
 
 