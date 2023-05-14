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Новини Агресія Росії проти України
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481 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії РФ

діти

Станом на ранок 14 травня 2023 року більш ніж 1452 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 481 дитина загинула та понад 971 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 458, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 97, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 69, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Так, стало відомо, що 13 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області загинула 15-річна дівчина. Двоє дітей віком 15 та 16 років зазнали поранень.

Також 13 травня через обстріл с. Хатнє Харківської області травмовано 16-річного хлопця.

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Автор: 

діти (5054) Офіс Генпрокурора (3245)


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Щаз вам н6апишут за ватауполь. ващета какждая жизнь важна. не понимаю чо так топят за мелких звиздюков
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14.05.2023 09:55 Відповісти
какое то чмо работу себе нашло - точнее - имитация работы.
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14.05.2023 09:59 Відповісти
А написати це українською не здатен?
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14.05.2023 09:59 Відповісти
по дітях втрати в рази більші..
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14.05.2023 10:52 Відповісти
Царство Небесне Дітям та Вічна Пам'ять!,,,, оркі ви Прокляті!!!,,(,, і немає вам прощення,ні в цьому житті, ані в наступних!,((,,
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14.05.2023 10:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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14.05.2023 11:41 Відповісти
 
 