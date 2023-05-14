481 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 14 травня 2023 року більш ніж 1452 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 481 дитина загинула та понад 971 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 458, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 97, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 69, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.



Так, стало відомо, що 13 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області загинула 15-річна дівчина. Двоє дітей віком 15 та 16 років зазнали поранень.



Також 13 травня через обстріл с. Хатнє Харківської області травмовано 16-річного хлопця.

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