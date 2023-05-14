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Новини Агресія Росії проти України
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Далекобійні ракети, які передали Україні, дозволять вражати аеродроми та місця дислокації армії РФ, що раніше вважалися безпечними, - ISW

ракета,storm,shadow

За допомогою зброї більшої дальності українські військові зможуть вражати тили росіян на окупованій території, яка раніше вважалася безпечною.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Американські аналітики звертають увагу, що російські джерела та міноборони РФ стверджують, що 12 та 13 травня ЗСУ завдали ударів по тилу росіян на тимчасово окупованій території Луганщини британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Це викликало занепокоєння росіян щодо потенційних можливостей України вражати цілі у тилу РФ.

Водночас один з російський військових блогерів стверджував, що крилата ракета Storm Shadow завдала б більшої шкоди, а окупаційна влада Луганщини заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами "Грім-2".

В ISW наголосили, що не мають візуального підтвердження, що українські сили використовували саме крилаті ракети Storm Shadow.

Загалом останні удари далекобійною зброєю свідчать про те, що ЗСУ відтепер здатні вражати аеродроми й центри дислокації та матеріально-технічного забезпечення в районах, які раніше вважалися абсолютно безпечними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили поки не підтверджують прибуття ракет Storm Shadow в Україну

Ефект від цього порівнюваний з літом 2022 року, коли українські військові почали використовувати РСЗВ HIMARS для ураження російських позицій в Херсонській області. Схожим чином діє й пропаганда РФ, яка й цього разу намагається применшити вплив, який можуть мати далекобійна зброя на перебіг подій на полі бою.

Автор: 

ракети (4019) ISW (653)


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Топ коментарі
+17
Я просто нагадаю, що у лютому 2020-го клоунські пітори вигнали на вулицю персонал і закрили Павлоградський хімічний завод - те саме єдине підприємство в країні яке виготовляло паливо для вітчизняних ракет (грім-2, вільха, нептун). На світовому ринку ракетне паливо ніхто Україні не продасть. Тобто вся ракетна програма України була знищена ще тоді.
Шах і мат парахаботіки, бубачка сдєлал вас по полной.
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14.05.2023 09:59
+10
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14.05.2023 10:05
+8
Бриты всегда помагают первыми , NLAW, танки челенджер, теперь вот ракеты шторм шадоу , приятный подарок для русни).
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14.05.2023 10:19
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Привіт, ми з України.
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14.05.2023 09:55 Відповісти
І оце треба було стільки часу зволікати? Дали б ще минулого року і нам було б набагато легше на фронті.
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14.05.2023 09:58 Відповісти
Так, було б набагато краще на фронті якби ми зробили свої "Грім 2", "Вільха М. м1,м2,м3", чи хтось нам заважав 4 роки робити свої ракети з дільністю враження до 500 км, а можна було зробити і більше і не чекати ракет з Англії? То хто винен в відсутності таких ракет? Що, знову винні західні країни, а ми такі білі і пухнасті?
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14.05.2023 10:33 Відповісти
Я просто нагадаю, що у лютому 2020-го клоунські пітори вигнали на вулицю персонал і закрили Павлоградський хімічний завод - те саме єдине підприємство в країні яке виготовляло паливо для вітчизняних ракет (грім-2, вільха, нептун). На світовому ринку ракетне паливо ніхто Україні не продасть. Тобто вся ракетна програма України була знищена ще тоді.
Шах і мат парахаботіки, бубачка сдєлал вас по полной.
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14.05.2023 09:59 Відповісти
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14.05.2023 10:05 Відповісти
поки що рашисти вражають українські тили ,які не прикриває ППО (клістронові зелено- рашистські діячі працюють )
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14.05.2023 10:00 Відповісти
Невже ?? Який напрочуд - глибокий і мудрий висновок .
Самому було б важко здогадатись .
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14.05.2023 10:02 Відповісти
Щиро дякуємо нашим друзям, британцям, за їх сміливість, рішучість, за їх розуміння та допомогу.
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14.05.2023 10:07 Відповісти
ні, не зможуть.

тільки летовища підскоку та кримські летовища.

бо ракети дали за умови що НІЗЗЯ стріляти по ісконним кацапським територіям.

думаєте чого придумали засідку з дрг+пзрк на брянщині, то не від хорошого життя.
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14.05.2023 10:08 Відповісти
В Криму повинно заштормити .
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14.05.2023 10:12 Відповісти
Бриты всегда помагают первыми , NLAW, танки челенджер, теперь вот ракеты шторм шадоу , приятный подарок для русни).
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14.05.2023 10:19 Відповісти
Було б вельми... Слава Союзникам !!!
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14.05.2023 10:19 Відповісти
Самое время перекрашивать новые ракеты и клеить шильдик "Made in Ukraine".
И гатить на максимальную дальность украинскими ракетами.
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14.05.2023 12:24 Відповісти
 
 