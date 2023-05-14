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Наслідки ракетного удару по Харкову. ФОТОрепортаж
В ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури.
Топ коментарі
+10 Олег Каз
показати весь коментар14.05.2023 10:34
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар14.05.2023 10:10
+5 Ilon #569546
показати весь коментар14.05.2023 11:05
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