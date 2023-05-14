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Новини Агресія Росії проти України
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Наслідки ракетного удару по Харкову. ФОТОрепортаж

В ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час нічного ракетного удару по Харкову росіяни цілили в інфраструктурний об’єкт, - Терехов

Наслідки ракетного удару по Харкову 01
Наслідки ракетного удару по Харкову 02
Наслідки ракетного удару по Харкову 03
Наслідки ракетного удару по Харкову 04
Наслідки ракетного удару по Харкову 05

Автор: 

ракети (4019) Харків (5576)


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Топ коментарі
+10
Співчуваю харків'янам... та бажаю захарькакать кров'ю московитам...
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14.05.2023 10:34
+7
На фото сидять розглядають металеву рейку ніби це вона прилетіла і наробила біди
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14.05.2023 10:10
+5
Зеленский уже в Берлине: Германия объявит рекордный пакет помощи Украине. Фото и видео
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14.05.2023 11:05
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На фото сидять розглядають металеву рейку ніби це вона прилетіла і наробила біди
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14.05.2023 10:10 Відповісти
люди протоколюють звідки був удар для пред'явлення репарацій у майбутньому... і не пишіть безглуздя!
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14.05.2023 16:54 Відповісти
Вона таки прилетіла....
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14.05.2023 18:31 Відповісти
Співчуваю харків'янам... та бажаю захарькакать кров'ю московитам...
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14.05.2023 10:34 Відповісти
ага...і захаркать і закакать...
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14.05.2023 10:44 Відповісти
Харків не від слова харкать, а від слова Шамуркань, було тут у давнину шамурканське царство степового народу, бо мене родичи з кацапії вже задовбали своїм "харкать" у свій час
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14.05.2023 11:01 Відповісти
Ракеты, выпущенные по Харькову, взорвались в Белгородской области РФ
14.05.2023, 9:31
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14.05.2023 10:51 Відповісти
Зеленский уже в Берлине: Германия объявит рекордный пакет помощи Украине. Фото и видео
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14.05.2023 11:05 Відповісти
Я це знаю і свідомо вибрав саме цей вираз...
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14.05.2023 11:06 Відповісти
виразку шлунку ?
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14.05.2023 11:07 Відповісти
та, хоть і так...
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14.05.2023 11:13 Відповісти
Козье молоко очень хорошо лечит ,Я себе вылечил
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14.05.2023 11:41 Відповісти
 
 