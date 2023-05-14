Наслідки ракетного удару по Харкову. ФОТОрепортаж

В ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури.

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