Окупанти атакують Україну з різних напрямків ракетами та БпЛА, - Повітряні сили
Росіяни атакують Україну різними типами ракет та ударних БПЛА зі всіх напрямків, тому карта тривог нетипова.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Противник атакує різними типами ракет і ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків, от і маємо карту зі всіх напрямків нетипову. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема із півдня - знаємо, що були ракети "Калібр" з моря, так само ракети Х-101, Х-55. Ну і "шахеди" - "шахеди" взагалі можна зараз запускати фактично з тих мобільних пускових установок, які в них є, теж на будь-якому напрямку. Ну зазвичай запускають і з півдня, і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок", - сказав Ігнат.
Коментуючи "невідомі цілі", які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи й молдовську територію.
"Придністров’я - саме собою, саме тому з півдня заходять "Калібри", - сказав Ігнат.
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Те саме, що робив Ізраїль у війні "Судного дня". Мета - знищити армію ворога.
Удари по житловим кварталам русні , щоб "кишки их... на деревьях висели ", не наближають, а віддаляють розв´язання задач ВСУ для досягнення мети війни.
Але це не означає, що ми ненавидимо скрепоносців- рашистів менше, ніж Ізраїль терористів з сектору Газа.
Бандо-терористи з сектору Гази, яких зараз ефективно знищує Ізраїль, небезпечні, але малочисельні, погано озброєні - ресурсно слабий супротивник, у якого немає армії, в порівнянні з армією РФ ("другою армію світу,") яка воює з Україною.
Стратегія і тактика війни з ними очевидно є іншими.
А наличие ядерной бомбы дает возможность посылать всех "обеспокоенных" советчиков *****!
Їб-ла жаба гадюку.....