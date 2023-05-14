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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти атакують Україну з різних напрямків ракетами та БпЛА, - Повітряні сили

ракети

Росіяни атакують Україну різними типами ракет та ударних БПЛА зі всіх напрямків, тому карта тривог нетипова.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Противник атакує різними типами ракет і ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків, от і маємо карту зі всіх напрямків нетипову. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема із півдня - знаємо, що були ракети "Калібр" з моря, так само ракети Х-101, Х-55. Ну і "шахеди" - "шахеди" взагалі можна зараз запускати фактично з тих мобільних пускових установок, які в них є, теж на будь-якому напрямку. Ну зазвичай запускають і з півдня, і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок", - сказав Ігнат.

Коментуючи "невідомі цілі", які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи й молдовську територію.

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"Придністров’я - саме собою, саме тому з півдня заходять "Калібри", - сказав Ігнат.

Автор: 

ракети (4019) дрони (4652) Повітряні сили (2616) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+8
Объясните, может я *******. Прожил 4 года в Израиле в свое время, у евреев есть такой же ******** обоссаный сосед как Палестина, по началу, живя в городе ашкелон, меня пугало, что постоянно Израиль бомбят, и главное, суки бомбят жилые кварталы. Так вот, когда ****** по житловому сектору Израиля, Израиль в ответ ****** бо жилым кварталам сектора Газы, что б ******* не повадно было. Какого же ***, когда русня ****** бомбит мирных жителей, наши в ответ не ***** по мирняку вонючей русни, что б кишки их ********* на деревьях висели, какого *** наши бьют только по военных объектах, если ****** стреляют исключительно в мирных жителей, почему игра в одни ворота, ******
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14.05.2023 11:49
+5
Після історії з Кинжалом речника могли б змінити
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14.05.2023 11:52
+5
А може б варто нарешті ******* ті калібри прямо над Придністров'ям?
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14.05.2023 11:59
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Мабуть касапи якусь книжку "осилили"..
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14.05.2023 11:43 Відповісти
Буквар напевне.
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14.05.2023 11:45 Відповісти
Орки тоже учатся. У них есть чем, несмотря на заявления всяких наших "оракулов", и у них работает разведка.
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14.05.2023 11:48 Відповісти
Объясните, может я *******. Прожил 4 года в Израиле в свое время, у евреев есть такой же ******** обоссаный сосед как Палестина, по началу, живя в городе ашкелон, меня пугало, что постоянно Израиль бомбят, и главное, суки бомбят жилые кварталы. Так вот, когда ****** по житловому сектору Израиля, Израиль в ответ ****** бо жилым кварталам сектора Газы, что б ******* не повадно было. Какого же ***, когда русня ****** бомбит мирных жителей, наши в ответ не ***** по мирняку вонючей русни, что б кишки их ********* на деревьях висели, какого *** наши бьют только по военных объектах, если ****** стреляют исключительно в мирных жителей, почему игра в одни ворота, ******
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14.05.2023 11:49 Відповісти
Ніззя ато путлєр нападьот і весь світ скаже що ми терористи!
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14.05.2023 11:55 Відповісти
Запитайте це толерантний захід, який не дає далекобійні ракети. А якщо дає то забороняє лупити ними по кацапії даже по військових об'єктах.
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14.05.2023 12:05 Відповісти
У нас есть свои "Вильха" или свои САУ. И тут разрешение Запада не нужно.
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14.05.2023 14:41 Відповісти
Кожен *********, а *********ів не вистачає, ЗСУ намагаються витрачати для ураження найбільш небезпечних цілей: озброєну живу силу та військову техніку ворога, центри бойового управління, логістику , зв'язок...
Те саме, що робив Ізраїль у війні "Судного дня". Мета - знищити армію ворога.
Удари по житловим кварталам русні , щоб "кишки их... на деревьях висели ", не наближають, а віддаляють розв´язання задач ВСУ для досягнення мети війни.
Але це не означає, що ми ненавидимо скрепоносців- рашистів менше, ніж Ізраїль терористів з сектору Газа.
Бандо-терористи з сектору Гази, яких зараз ефективно знищує Ізраїль, небезпечні, але малочисельні, погано озброєні - ресурсно слабий супротивник, у якого немає армії, в порівнянні з армією РФ ("другою армію світу,") яка воює з Україною.
Стратегія і тактика війни з ними очевидно є іншими.
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14.05.2023 13:00 Відповісти
один раз можно было бы
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14.05.2023 18:10 Відповісти
Израиль воюет своим оружием...

А наличие ядерной бомбы дает возможность посылать всех "обеспокоенных" советчиков *****!
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14.05.2023 14:54 Відповісти
Як ця вся шелупонь у вигляді шахедів потрапляє на територію придністров'я ???
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14.05.2023 11:52 Відповісти
Ніяк. То калібри залітають через Дністровський лиман і далі по Дністру летять.
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14.05.2023 12:02 Відповісти
Дністер і не такий широкий. Можна і декілька сіток натягнути в різних місцях.
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14.05.2023 12:19 Відповісти
Так Ігнат розповідає що з придністров'я летять???
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14.05.2023 13:11 Відповісти
Игнат иногда и не такое рассказывает
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14.05.2023 14:43 Відповісти
Понад Дніпром теж літали, поки їм "сітки" не встановили.
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14.05.2023 13:16 Відповісти
Після історії з Кинжалом речника могли б змінити
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14.05.2023 11:52 Відповісти
На кого? Чергову корабельну сосну? Ігнат хоть вводить рашистів в оману. Хоча сам того не знає.
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14.05.2023 12:21 Відповісти
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14.05.2023 12:21 Відповісти
Це й так найкращі кадри зеленої сволоти. А ну, поставлять Марфу Безумну??
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14.05.2023 15:01 Відповісти
Так. Я, хотів би.
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14.05.2023 15:02 Відповісти
А може б варто нарешті ******* ті калібри прямо над Придністров'ям?
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14.05.2023 11:59 Відповісти
Краще вже Придністров'я.
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14.05.2023 12:22 Відповісти
Спасибі вам, рузьге! Саме ви прискорюєте процеси державного самоусвідомлення українського народу.
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14.05.2023 12:05 Відповісти
Дністер, Руминія, стоять війська НАТО і обсираються збити москальські ракети, які являються потенційно небезпечні для них.
Їб-ла жаба гадюку.....
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14.05.2023 17:56 Відповісти
 
 