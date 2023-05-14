До авіакатастроф у Брянській області причетна російська ППО, - Ігнат
До авіакатастроф у Брянській області, що сталися напередодні, причетна російська ППО.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони", - сказав Ігнат.
Він додав, що загалом зазнали аварії 5 повітряних суден РФ. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.
"Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - зазначив Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"то ти Міша, то ти не Міша"... - визначись.
Артиллерия бьет по своим,
Это наша разведка, наверное,
***
Мы под Колпином скопом стоим.
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолёт, перелёт, недолёт.
По своим артиллерия бьёт.
Мы недаром присягу давали,
За собою мосты подрывали.
Из окопов никто не уйдёт.
По своим артиллерия бьёт.
Мы под Колпином скопом лежим,
Мы дрожим, прокопчённые дымом.
Надо всё-таки бить по чужим,
А она - по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Говорят, что нас Родина любит.
По своим артиллерия лупит.
Лес не рубят, а щепки летят.
1956
Всё.
Ігнат у даному випадку тролить Кокошенкова і всю пропагандонську ***********
Якщо ми сбили то ми сбили
Якщо вони своїх збили то вони це добре знають
Якщо росія надумає застосувать атомну зброю
вона її використає.
Наші відмовки не допоможуть .
Їм можна зі своєї. Території нас обстрілювать --нам не можно
Ми це проходили сім років дозаіл на обстріл давав Київ
Потріно щоб знали завжди одержать --'' гарну '''відповідь