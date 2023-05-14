До авіакатастроф у Брянській області причетна російська ППО, - Ігнат

До авіакатастроф у Брянській області, що сталися напередодні, причетна російська ППО.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони", - сказав Ігнат.

Він додав, що загалом зазнали аварії 5 повітряних суден РФ. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.

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"Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - зазначив Ігнат.