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Новини Агресія Росії проти України
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До авіакатастроф у Брянській області причетна російська ППО, - Ігнат

вертоліт

До авіакатастроф у Брянській області, що сталися напередодні, причетна російська ППО.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони", - сказав Ігнат.

Він додав, що загалом зазнали аварії 5 повітряних суден РФ. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.

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"Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - зазначив Ігнат.

Автор: 

авіація (4116) армія рф (17277) Повітряні сили (2616) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+33
Ялюблю Брянське ПВО
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14.05.2023 12:01
+31
Припиніть вже тиражувати ці байки про "причини", "удари мєсті" та іншу чухню. Кацапам вже давно ніяких причин не потрібно, навіть формальних.
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14.05.2023 12:09
+30
А тут розказують - у кацапів ППО немає....
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14.05.2023 12:02
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14.05.2023 11:59 Відповісти
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14.05.2023 12:10 Відповісти
Цей членоглист ще і розмовляти може. Пора в кульок.
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14.05.2023 12:13 Відповісти
Ялюблю Брянське ПВО
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14.05.2023 12:01 Відповісти
А тут розказують - у кацапів ППО немає....
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14.05.2023 12:02 Відповісти
Вміють же рашисти збивати повітряні цілі. Проффессіонали.
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14.05.2023 12:09 Відповісти
Та, ніфіга... завжди англосакси все за них роблять...
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14.05.2023 12:12 Відповісти
Дружеский билет в Ад... всегда поражался словосочетанию "дружественный огонь"... нелепость дикость--а прижилось то как-- убийство по дружбе..
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14.05.2023 12:30 Відповісти
Якщо на секундочку помріяти що комусь невідомому вдалось отримати доступ до Брянської ПєВєО і цуцуть регульнути "свій-чужий"
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14.05.2023 12:02 Відповісти
В рашистском ПВО цифровое только в названии комплексов...
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14.05.2023 12:06 Відповісти
Сменил "розу"? А может и "квартиру" поменял?
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14.05.2023 12:09 Відповісти
ДРГ могла заглушити канал упізнавання "свій-чужий"…
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14.05.2023 12:50 Відповісти
Так і було. Понапивалися і давай шмаляти по своїх!
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14.05.2023 12:03 Відповісти
У страха очі великі. Надивилися, що нові ракети SS під'їхали, от і шмаляли у все, що бачили. Стопудово, тепер їм спустять згори установку "бєз пріказа вишестоящєво командованія огонь нє откривать" - тоді ще веселіше стане.
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14.05.2023 12:07 Відповісти
Може й так. ще не відійшли після бояри на "дєнь пабєди".
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14.05.2023 13:22 Відповісти
Брянская Народная Республика щодо ПВО крутіша за Маасковскую НР
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14.05.2023 12:06 Відповісти
кремльовський ублюдок приземлив 5 своїх кукурузників, щоб мати причину по Тернопільських хатах стріляти? Так він ********, в термінальній стадії
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14.05.2023 12:06 Відповісти
Припиніть вже тиражувати ці байки про "причини", "удари мєсті" та іншу чухню. Кацапам вже давно ніяких причин не потрібно, навіть формальних.
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14.05.2023 12:09 Відповісти
Так,причини пуйлу не потрібні.Але для своєї аудиторії потрібні,типу «ярость благородная». Він хоче розпалити ще більшу ненависть до українців.А ті чотири літаючі корита і кермувальники це для його ніщо
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14.05.2023 12:36 Відповісти
Йому було б дешевше ******* по Воронєжу...
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14.05.2023 17:07 Відповісти
він по тернопільських хатах без всяких кукурузників пуляв. йому для цього причин не треба.
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14.05.2023 12:10 Відповісти
або єрмак злив координати складів, а орки не можуть попасти
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14.05.2023 12:17 Відповісти
ТО при чім тут БНР і причини?
"то ти Міша, то ти не Міша"... - визначись.
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14.05.2023 12:54 Відповісти
Етоніми. Просто нещасні випадки.
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14.05.2023 12:07 Відповісти
Система "свой-чужой"?
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14.05.2023 12:07 Відповісти
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14.05.2023 12:10 Відповісти
Від наших речників ніколи не чув достовірної інформації.
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14.05.2023 12:09 Відповісти
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14.05.2023 12:10 Відповісти
Мы в окопах все скопом сидим,
Артиллерия бьет по своим,
Это наша разведка, наверное,
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14.05.2023 12:10 Відповісти
песенка хоть и на изыке, но нравится еще с службы.
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14.05.2023 12:14 Відповісти
Александр Межиров

***
Мы под Колпином скопом стоим.
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.

Недолёт, перелёт, недолёт.
По своим артиллерия бьёт.

Мы недаром присягу давали,
За собою мосты подрывали.
Из окопов никто не уйдёт.
По своим артиллерия бьёт.

Мы под Колпином скопом лежим,
Мы дрожим, прокопчённые дымом.
Надо всё-таки бить по чужим,
А она - по своим, по родимым.

Нас комбаты утешить хотят,
Говорят, что нас Родина любит.
По своим артиллерия лупит.
Лес не рубят, а щепки летят.

1956
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14.05.2023 16:28 Відповісти
П' ять балiв з п'яти Iгнату!
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14.05.2023 12:11 Відповісти
За саму ідею хай буде п'ять . Але риторика , що він меле - авіакатастрофа , зазнали аварії . Яка катастрофа , ще б співчуття виразив .
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14.05.2023 12:17 Відповісти
Що б хто не говорив, але ПВО у рашистів все таки ефективне...
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14.05.2023 12:13 Відповісти
Короче дело было так..... Вначале русская ракета, выпущенная из русского самолёта сбивает русский вертолёт, потом русское ПВО сбивает русский самолёт,сбивший русский вертолёт, а потом сбивает второй вертолёт, который прилетел на помощь русскому самолёту.
Всё.
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14.05.2023 12:15 Відповісти
и все это одной ракетой
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14.05.2023 18:07 Відповісти
шЮмел сурово брянскій лєсЪ,,,,,,,)),,
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14.05.2023 12:16 Відповісти
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14.05.2023 12:16 Відповісти
Используя рузкую смикалку росрідоточілісь по полям, посадкам и центрам населенних пунктов с целью ввести в заблуждение укропское контрнаступление.
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14.05.2023 12:45 Відповісти
Рашисты даже сами готовы признать что они криворукие дебилы лишь бы не признавать что укры могут их уничтожать
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14.05.2023 12:18 Відповісти
Если это правда, то хреновенько. Значит, мы как и прежде, не можем доставать кацов на их территории. Но, имхо, Игнат звездит, как и ранее было неоднократно.
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14.05.2023 12:21 Відповісти
чиста правда, у кацапському війску спілкування між підрозділами відбувається за допомогою голубів, ну щоб хахли не перехопили
Ігнат у даному випадку тролить Кокошенкова і всю пропагандонську ***********
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Во-во. Кацапи проіпали - йдуть покарання винних, а в нас після Хмельницького все добре ...ля, всі дерьмаки при посадах і далі рулять...
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14.05.2023 12:21 Відповісти
Сльози горя мєшают мне пісать
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14.05.2023 12:22 Відповісти
Шанований мноб пан Ігнат виглядає значно краще, коли тролить кацапів, ніж коли йде у глухе абсурдне заперечення. 😊
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14.05.2023 12:22 Відповісти
гарний тролінг русні, кацапопідари у глухому куті
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14.05.2023 12:22 Відповісти
Навіщо оправдуваться
Якщо ми сбили то ми сбили
Якщо вони своїх збили то вони це добре знають
Якщо росія надумає застосувать атомну зброю
вона її використає.
Наші відмовки не допоможуть .
Їм можна зі своєї. Території нас обстрілювать --нам не можно
Ми це проходили сім років дозаіл на обстріл давав Київ
Потріно щоб знали завжди одержать --'' гарну '''відповідь
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Самоліквідувалось 5 стервятників + ще під Джанкоем коптер, який орки пояснили технічною несправністю, але свідки кажуть, що було попадання. У всіх випадках без виключення ніхто з авіаубивць живим не залишився. Брянське і кримське ППО нарешті запрацювали.
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14.05.2023 12:28 Відповісти
Заголовок новини не той-во....Повідомляють про приємні , добрі та , не посоромлюсь сказати, щасливі випадки, а обзивають все словом "катастрофа". "Майстри" заголовків, як не крути.
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14.05.2023 12:30 Відповісти
От молодці. Можуть же, коли хочуть
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14.05.2023 12:30 Відповісти
тролінг
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14.05.2023 12:31 Відповісти
Чому?🤣🌹
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14.05.2023 12:42 Відповісти
так свинорыл почему...?\ты не расскрыл тему...\
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14.05.2023 12:49 Відповісти
а почему вы свиноцабаки не сбили больше своих кацмалётов - напугали бы Украинцев...?)))
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14.05.2023 13:04 Відповісти
ТОНЕМИ!!! НАСТАМНЕМА!!!
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14.05.2023 12:50 Відповісти
а шо такоє, все нормально
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14.05.2023 14:39 Відповісти
Дуже якісно відпрацювали. Оцінка - відмінно !
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14.05.2023 15:17 Відповісти
Конащенков: сегодня в Брянской области роzzийские певеО наглядно показали украинским и натовским ВВС, что они с ними сделают, в случае пересечения ими государственной границы ! Бойтеся усе !
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14.05.2023 15:22 Відповісти
Не потрібно нікого з російських військових карати чи звільняти - нехай все залишається як є))))
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14.05.2023 15:30 Відповісти
ПВО можно купить в любом российском военторге.
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14.05.2023 16:19 Відповісти
Безлад, а не бардак.
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14.05.2023 16:35 Відповісти
Ну, от, а казали, шо у кацпів #уйова ппо. Хоча, щось Ігнат останнім часом глючить - згадай-мо кінжял та петріот, які чомусь чмокнулись
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14.05.2023 18:23 Відповісти
 
 