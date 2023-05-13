"Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34", - російські ЗМІ
Великий російський телеграм-канал про війну "Повёрнутые на Z войне " повідомив, що авіаційна група росіян потрапила в засідку українців.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал.
"Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34", - йдеться у повідомленні.
Телеграм-канал стверджує, що російська авіаційна група потрапила в засідку.
"І так, пускали ракети вони з Чернігівської області, підійшовши практично впритул до державного кордону", - пише телеграм-канал.
"Швидше за все, противник діяв своїми силами ППО із засідки, які заздалегідь перекинув у прикордонну зону, з якої дистанція дозволяла вразити нашу авіаційну групу. Значить, противник, швидше за все, знав маршрут і час вильоту нашої авіаційної групи", - зазначає телеграм-канал.
Також факт збиття авіагрупи спочатку підтвердив відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. Згодом він видалив своє повідомлення.
Раніше 12 травня в соцмережах було опубліковане відео падіння гелікоптеру в місті Клинці Брянської області. Також росЗМІ повідомили, що неподалік розбився Су-34.
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Новейшие самолеты,вертолет дорогущий с РЭБ и самое главное уничтожение ВСЕХ пилотов...а это самое ценное...ибо профессиональных военных пилотов готовить это долгие годы и море бабла.
Парням******* - вечного болота!