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Новини Війна
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"Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34", - російські ЗМІ

клинці

Великий російський телеграм-канал про війну "Повёрнутые на Z войне " повідомив, що авіаційна група росіян потрапила в засідку українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал.

"Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал стверджує, що російська авіаційна група потрапила в засідку.

Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34, - російські ЗМІ 01

"І так, пускали ракети вони з Чернігівської області, підійшовши практично впритул до державного кордону", - пише телеграм-канал.

Дивіться: У Брянській області РФ упав вертоліт. ВIДЕО

"Швидше за все, противник діяв своїми силами ППО із засідки, які заздалегідь перекинув у прикордонну зону, з якої дистанція дозволяла вразити нашу авіаційну групу. Значить, противник, швидше за все, знав маршрут і час вильоту нашої авіаційної групи", - зазначає телеграм-канал.

Також факт збиття авіагрупи спочатку підтвердив відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. Згодом він видалив своє повідомлення.

Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34, - російські ЗМІ 02

Раніше 12 травня в соцмережах було опубліковане відео падіння гелікоптеру в місті Клинці Брянської області. Також росЗМІ повідомили, що неподалік розбився Су-34.

Автор: 

авіація (4116) росія (65010) літак (2900) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+87
Гойдаааааа...
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13.05.2023 15:22
+84
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13.05.2023 15:25
+74

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13.05.2023 15:31
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Це були прості чернігівські лісники і грибники, а системи ППО можна купити у будь-якому воєнторзі
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13.05.2023 17:31 Відповісти
Брянське ПВО - сила !
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13.05.2023 17:05 Відповісти
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13.05.2023 17:09 Відповісти
А это походу прибыли переданные польские МиГи... С ракетами.
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13.05.2023 17:15 Відповісти
Толи еще будет. Кацапам приготовить батуты
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13.05.2023 17:26 Відповісти
- Владимир Владимирович, что случилось с российскими самолётами и вертолётами в Брянской области?
- Они упали...
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13.05.2023 17:29 Відповісти
кацапчики н топврру ***********
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13.05.2023 17:37 Відповісти
Как только пошли новости о "падениях", сразу стало понятно, что Брянская область уже в зоне поражения украинского ПВО!
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13.05.2023 17:38 Відповісти
УкраинскОЙ ПВО. ПВО это девочка, потому что Оборона - она
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13.05.2023 21:10 Відповісти
https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/45/421/480p.mp4 Видео падения второго российского штурмовика в Брянской области
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13.05.2023 17:47 Відповісти
в травні 1941 року летіла делегація рейху на переговори на трьох літаках. Завчасно подали заявку через білостокський аеропорт, а там літуни пошкодили лінію звязку і відмовлялись ремонтувати. Начаеропорту передав по інстарнції повідомлення, але воно по звичці "потерялось". При підльоті до Москви літаки були обстріляні ПВО. Ванька Серов, відомий депортатор, встиг на позиції ПВО коли вони вже стріляли, Ясна річ нет попали. Командир полку пояснив, що з штабу ПВО про цей прольот не повідомляли, а німці дипломатично не подали виду що їх обстрілювали. Але потім перестріляли керівництво ПВО разом з авіаторами. В бабуїнів все може бути, гадати не потрібно.
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13.05.2023 17:51 Відповісти
Погибли все члены экипажей четырех российских воздушных судов
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13.05.2023 17:59 Відповісти
Об этом https://t.me/breakingmash/44009 сообщает прокремлевский Telegram-канал Mash.
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13.05.2023 18:00 Відповісти
если вертолеты с РЭБ так там было больше чем два пилота
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13.05.2023 18:01 Відповісти
2+2+4+4 = 12 лаптей
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13.05.2023 18:03 Відповісти
https://24tv.ua/ru/vertolet-mi-8-samolet-su-34-rossijane-obvinili-padenii-apparatov_n2312976 Попали в "засаду": россияне издали новую версию своего позора
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13.05.2023 18:12 Відповісти
Писец нечаяно нагрянул , когда его совсем не ждали

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13.05.2023 18:15 Відповісти
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13.05.2023 18:17 Відповісти
https://kashalot.com/ru/club/post-1786373/?page=3 болит челюсть от смеха
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13.05.2023 18:19 Відповісти
К чему это здесь?
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13.05.2023 21:29 Відповісти
Вот это Джек Пот....исполнителям звание Героя Украины!
Новейшие самолеты,вертолет дорогущий с РЭБ и самое главное уничтожение ВСЕХ пилотов...а это самое ценное...ибо профессиональных военных пилотов готовить это долгие годы и море бабла.
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13.05.2023 18:29 Відповісти
против AIM-120 нет приема
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13.05.2023 18:40 Відповісти
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13.05.2023 18:41 Відповісти
котик лапку намочив у синє чорнило, і тихенько написав, *** кацапам в рило!
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13.05.2023 19:24 Відповісти
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13.05.2023 21:43 Відповісти
У меня печальная новость для казламордых: скоро вам, 3.14дорасам, и над каспийским морем станет очень неуютно.
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13.05.2023 19:25 Відповісти
Godspeed..
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13.05.2023 19:57 Відповісти
Пишуть що вже п'ять збито. Почекаємо наінфу.
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13.05.2023 19:52 Відповісти
П'ятий цивільний. Впав десь у Тверській області. Але все одно приємно.
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13.05.2023 20:31 Відповісти
Земля вам стекловатою, суки; чтоб вы все ею до смерти нажрались. Хуже Гитлера мрази, иуды... У нас точно такие же ******** соседи - армяне. Смерть всем сепарам, сколько горя они принесли...
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13.05.2023 19:56 Відповісти
Дуже радий, що в воєнторг Брянської Народної республіки завезли Петріоти, і місцеві трактористи ними закупилися.
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13.05.2023 19:58 Відповісти
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13.05.2023 20:10 Відповісти
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13.05.2023 21:06 Відповісти
Парням ******* - вечного болота!
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13.05.2023 21:25 Відповісти
За це не гріх і жахнути по соточці
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13.05.2023 22:31 Відповісти
Нарешті. Це саме ці підори кошмарили Чернігівську і Сумську області керованими авіабомбами. Ніхто з пілотів не вижив. Слава ЗСУ
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13.05.2023 23:31 Відповісти
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14.05.2023 01:27 Відповісти
не умирайте за Украіну!вбивайте за Украіну!Слава ЗСУ!смерть рашиzzzzму!
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14.05.2023 06:44 Відповісти
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