Су-34 розбився у Брянській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО

Літак Су-34 розбився 13 травня у Брянській області РФ.

Про це ТАСС повідомили в екстрених службах, інформує Цензор.НЕТ.

"Су-34 розбився у Брянській області", - йдеться у повідомленні.

"Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, обставини з'ясовуються.

Більше деталей наразі не відомо.

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