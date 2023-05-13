Су-34 розбився у Брянській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО
Літак Су-34 розбився 13 травня у Брянській області РФ.
Про це ТАСС повідомили в екстрених службах, інформує Цензор.НЕТ.
"Су-34 розбився у Брянській області", - йдеться у повідомленні.
"Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, обставини з'ясовуються.
Більше деталей наразі не відомо.
Топ коментарі
+56 Анатолий К #427424
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+48 Eight Wonder #490997
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+48 Silent Crag
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«В российском сегменте Телеграма по мере поступления новой информации о событиях в небе над Брянской областью все чаще появляется утверждение, что там утром упали сразу три летательных аппарата - два вертолета и боевой самолет.
О самолете Су-34 написало в том числе и агентство ТАСС, сообщив, что он упал "недалеко от украинской границы".
Все эти сообщения требуют проверки и уточнения, но пока информационная неразбериха - неудивительная в такой уникальной ситуации - продолжается.
Некоторые российские пропагандистские каналы высказывают ничем не подтвержденные предположения, что вертолеты и самолет были сбиты украинскими зенитчиками с применением полученных ими западных дальнобойных систем. Другие - также без подтверждений - пишут о диверсионных группах украинцев с переносными зенитными комплексами».
Ще за часів Богдана Хмельницького там існував Стародубський козачий полк Української держави. Тобто, це північна Чернігівщина, і там завжди жили українці.
І це їм помста за загиблих українських вояків 'сірожупанної дивізії'.
В останньому пакеті говорилось про адаптацію західного ППО, от можливо й адаптували ракети повітря-повітря на наші літаки.
Хай би ще кілька штук мацкальських ватольотів атріцатєльно взлєтєлі.
А цей вертоліт- помста за загиблих українських вояків 'сірожупанної дивізії'.
А взагалі - можна ще? На біс