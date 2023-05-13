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Су-34 розбився у Брянській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО

Літак Су-34 розбився 13 травня у Брянській області РФ.

Про це ТАСС повідомили в екстрених службах, інформує Цензор.НЕТ.

"Су-34 розбився у Брянській області", - йдеться у повідомленні. 

"Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, обставини з'ясовуються.

Більше деталей наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Брянській області РФ упав вертоліт. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Брянськ (131) літак (2903)


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Топ коментарі
+56
Кацапи зупиніться, а то я почну пити! Це ж якесь свято!
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13.05.2023 14:15
+48
бавовна начинает цвести?
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13.05.2023 14:13
+48
"Это просто праздник какой-то".
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13.05.2023 14:15
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Су-35. Кацапня сама уже отписалась. Итого 4 борта
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13.05.2023 14:58 Відповісти
Чикаємо підтвердження, на руснявих помийках пишуть про збитий су-25 і є відео наче свіже де локація відрізняється з тією де горить су 34
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13.05.2023 15:00 Відповісти
Але можливо то і 35-ка звісно
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13.05.2023 15:01 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-65565851 ВВС в 14:43 пише :
«В российском сегменте Телеграма по мере поступления новой информации о событиях в небе над Брянской областью все чаще появляется утверждение, что там утром упали сразу три летательных аппарата - два вертолета и боевой самолет.
О самолете Су-34 написало в том числе и агентство ТАСС, сообщив, что он упал "недалеко от украинской границы".
Все эти сообщения требуют проверки и уточнения, но пока информационная неразбериха - неудивительная в такой уникальной ситуации - продолжается.
Некоторые российские пропагандистские каналы высказывают ничем не подтвержденные предположения, что вертолеты и самолет были сбиты украинскими зенитчиками с применением полученных ими западных дальнобойных систем. Другие - также без подтверждений - пишут о диверсионных группах украинцев с переносными зенитными комплексами».
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13.05.2023 14:56 Відповісти
ага
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13.05.2023 14:58 Відповісти
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13.05.2023 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WGpwtIMchKs https://www.youtube.com/watch?v=WGpwtIMchKs
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13.05.2023 14:58 Відповісти
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13.05.2023 15:02 Відповісти
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14.05.2023 12:15 Відповісти
Су-35 туда же… Итого четыре борта
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13.05.2023 14:59 Відповісти
ото туди йому і дорога!
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13.05.2023 14:59 Відповісти
13-е. Не везет кацапчикам
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13.05.2023 15:01 Відповісти
кацапи все що тепер бачать на радарах сприймають, як storm shadow. і одним словом, очкують. і збивають🤪
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13.05.2023 15:02 Відповісти
Яка чудова новина ! смерть рашиським окупантам.
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13.05.2023 15:03 Відповісти
«Военкоры» высказали предположение, что враг применил американские ракеты воздушного базирования средней дальности AIM-120.
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13.05.2023 15:03 Відповісти
военкор русни
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13.05.2023 15:08 Відповісти
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13.05.2023 15:08 Відповісти
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13.05.2023 15:08 Відповісти
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13.05.2023 15:10 Відповісти
Стародубщина, - це Україна.
Ще за часів Богдана Хмельницького там існував Стародубський козачий полк Української держави. Тобто, це північна Чернігівщина, і там завжди жили українці.
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14.05.2023 02:27 Відповісти
Походу ПВО Молодой Брянской Народной Республики, вспомнило свои корни и перешло на сторону Украины
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13.05.2023 15:11 Відповісти
А СУ-34 тоже из серии аналогов нет?
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13.05.2023 15:12 Відповісти
Два вертолета Ми-8, самолеты Су-34 и Су-35 ВСУ достали из Черниговской области
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13.05.2023 15:12 Відповісти
https://lb.ua/society/2023/05/13/555102_rosii_poterpili_krah_dva_boyovi.html У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти
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13.05.2023 15:14 Відповісти
Клінці це окупована москалями в 1918 році українська Стародубщина.
І це їм помста за загиблих українських вояків 'сірожупанної дивізії'.
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13.05.2023 16:43 Відповісти
Це була справа часу, щоб припинити безкарне бомбардування України плануючими бомбами.
В останньому пакеті говорилось про адаптацію західного ППО, от можливо й адаптували ракети повітря-повітря на наші літаки.
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13.05.2023 15:13 Відповісти
І це ж лише 8:13 ранку. Пречудові новини.
Хай би ще кілька штук мацкальських ватольотів атріцатєльно взлєтєлі.
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13.05.2023 15:13 Відповісти
По новым данным крушение потерпели два Ми-8, Су-35 и Су-34 - это СМИ русни
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13.05.2023 15:15 Відповісти
Я хочу еще !!!!
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13.05.2023 15:16 Відповісти
Кацапи пишуть, що в одному гвинтокрилі летів якийсь генерал і ще якась шишка
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13.05.2023 15:16 Відповісти
путин ?
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13.05.2023 15:17 Відповісти
Кришка.
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13.05.2023 15:23 Відповісти
Славная охота...
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13.05.2023 15:17 Відповісти
AIM-120
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13.05.2023 15:19 Відповісти
Мінус 5 летючих аналогавнєтов за добу. Непоганий графік.
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13.05.2023 15:19 Відповісти
Пожар в центре Москвы: горит гостиница "Интерконтиненталь" на Тверской улице.
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13.05.2023 15:19 Відповісти
это не Мы
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13.05.2023 15:22 Відповісти
"Інтердєвочконєнталь" на Твєркской уліце.
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14.05.2023 02:32 Відповісти
а еще не вечер
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13.05.2023 15:23 Відповісти
Яке нафіґ "розбився? 😮 Був збитий!!! До того ж без варіантів!
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13.05.2023 15:24 Відповісти
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13.05.2023 15:42 Відповісти
сегодня в Брянской народной республике, проходит чемпионат россии по авиационному биатлону! К середине дня, команда «Брянский партизан», уверенно лидирует с четырьмя очками в командном зачете!
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13.05.2023 15:42 Відповісти
Досить хайпу цього- тут республіка не потрібна, бо Стародуб і Клинці до 1918 року ітак були українськими з стародавніх часів. Стародубщину анексували тільки в 1919 році, після недореферендуму, як і Крим
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13.05.2023 16:45 Відповісти
"Так что, ПОЕДЕМ НА РЫБУ?!" - я правильно услышал фразу второго с интонацией "Да пойух"?!
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13.05.2023 16:14 Відповісти
За кадром "ахренеть" ... це ви будете казать все частіше та частіше поки не здриснете з нашої країни НАЗАВЖДИ!
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13.05.2023 16:17 Відповісти
Ця частина Брянської області - це окупована москалями в 1918 році українська Стародубщина.
А цей вертоліт- помста за загиблих українських вояків 'сірожупанної дивізії'.
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13.05.2023 16:22 Відповісти
Низко пошел.....! Видать к дождю.....!
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13.05.2023 16:50 Відповісти
Ну когда же начнется украинское наступление?! А вот оно!
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13.05.2023 17:40 Відповісти
Сподіваюсь, впали на багатоповерхівки?
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13.05.2023 17:53 Відповісти
Мєжгалактічєскіє вайска і авіация стали трішки земляними
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13.05.2023 17:57 Відповісти
КуНДР? ну вы даёти..
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13.05.2023 19:25 Відповісти
13 мая день авиации.
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13.05.2023 20:58 Відповісти
Кацапські сушки неймовірно полюбили Стінгери. Аж летять на побачення !
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13.05.2023 21:04 Відповісти
"... сматри, он тут прям падает...", - "паєдєм рибу...". Це все, що треба знати про цю популяцію, цю помилку еволюції.
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13.05.2023 21:47 Відповісти
Хреновий з нього Гастелло. Незачьот.
А взагалі - можна ще? На біс
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14.05.2023 08:37 Відповісти
Війна вже 9 років йде і не хрєнєлі,а тут якусь желізяку підбили і вже охрєнєлі.
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14.05.2023 16:40 Відповісти
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