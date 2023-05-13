У Брянській області РФ упав вертоліт. ВIДЕО
У місті Клинці Брянської області повідомляють про падіння вертольота.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
Як зазначається, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, потім – упав у приватному секторі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Жителі Клинців повідомляють, що перед падінням вертольота пролунав вибух.
На відео вибуху видно спалах поряд з гелікоптером. На місці падіння видно густий чорний дим.
В екстрених службах Брянської області підтвердили падіння гелікоптера і зазначили, що він впав через пожежу двигуна.
Топ коментарі
+41 Серьога Харківський
показати весь коментар13.05.2023 13:28
+31 Maksim Marchenko #433659
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+26 18c49ed2
показати весь коментар13.05.2023 13:37
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ПЗРК ?
Говношенком о таком говорил. Есть такой манёвр...
Другий - в березні почали підганяти штатівські ракети АІМ, з дальністю до 180 км, під наші МІГи...
Где ПВО Брянской Народной Республики!!!
Надо собирать лапти, щи, балалайку и сваливать на Урал! Иначе мы все умрём!!!
Чи то єрмак підступно його зіпсував перед відправкою до раіські ?
Он "приземлился" на окраине Клинцев - неподалеку от места, где перед этим упал первый.
- Он упал.
А цей вертоліт- помста за загиблих українських вояків 'сірожупанної дивізії'.
Гелікоптеру піста🤠😛