У Брянській області РФ упав вертоліт. ВIДЕО

У місті Клинці Брянської області повідомляють про падіння вертольота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, потім – упав у приватному секторі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Жителі Клинців повідомляють, що перед падінням вертольота пролунав вибух.

На відео вибуху видно спалах поряд з гелікоптером. На місці падіння видно густий чорний дим.

В екстрених службах Брянської області підтвердили падіння гелікоптера і зазначили, що він впав через пожежу двигуна.

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