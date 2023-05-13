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У Брянській області РФ упав вертоліт. ВIДЕО

У місті Клинці Брянської області повідомляють про падіння вертольота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, потім – упав у приватному секторі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Жителі Клинців повідомляють, що перед падінням вертольота пролунав вибух.

На відео вибуху видно спалах поряд з гелікоптером. На місці падіння видно густий чорний дим.

В екстрених службах Брянської області підтвердили падіння гелікоптера і зазначили, що він впав через пожежу двигуна.

Читайте також: У Криму впав російський гелікоптер Мі-28Н: окупанти кажуть, що відмовила техніка

Автор: 

Брянськ (131) росія (65162) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+41
Если бы он не *********,его бы сбили солдаты НАТО,шах и мат русофобы
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13.05.2023 13:28
+31
Злые языки говорят что там их сразу два сбили...
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13.05.2023 13:28
+26
Вчера и под Джанкоем еще один тю-тю. Страх делает свое дело. Вместо наших БПЛА гробят свои борта.
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13.05.2023 13:37
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13.05.2023 13:26 Відповісти
дивно "вибухнув" двигун

ПЗРК ?
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13.05.2023 13:54 Відповісти
Слава расейськой пє ве О
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13.05.2023 13:27 Відповісти
Злые языки говорят что там их сразу два сбили...
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13.05.2023 13:28 Відповісти
і я таке чув - думав може напутали ))
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13.05.2023 13:31 Відповісти
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13.05.2023 13:31 Відповісти
Фігасє , а можна так само по Ту-шках влупити ? Але в любому випадку ПєВєОшніки молодці
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13.05.2023 13:36 Відповісти
Так, самі москалі про це пишуть. Впав посеред якогось селища.
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13.05.2023 13:36 Відповісти
Вчера и под Джанкоем еще один тю-тю. Страх делает свое дело. Вместо наших БПЛА гробят свои борта.
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13.05.2023 13:37 Відповісти
«*****, там парнишка в кишках..» (с
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13.05.2023 13:47 Відповісти
Дай Бог, не останній.
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13.05.2023 13:28 Відповісти
Если бы он не *********,его бы сбили солдаты НАТО,шах и мат русофобы
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13.05.2023 13:28 Відповісти
Та що це за свято таке, вміють кацапи настрій підняти, так тримати.
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13.05.2023 13:28 Відповісти
Мелочь, а приятно...
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13.05.2023 13:28 Відповісти
В смислє...упав? Прямо об землю? Чи на голови винторогим?
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13.05.2023 13:29 Відповісти
Не впав, а жорстка посадка. перед цим було чутно хлопок і нєбольшоє задимлєніє.
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13.05.2023 13:30 Відповісти
Сначала хлопок, потом шлепок (об землю)
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13.05.2023 14:01 Відповісти
Все таки кацапський вертоліт був важче повітря. Ми ще не починали, а вони за два дня самі знищили 2 своїх вертольота.
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13.05.2023 13:29 Відповісти
три...
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13.05.2023 13:52 Відповісти
Комусь в Клинці треба було ... не пустили...
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13.05.2023 13:30 Відповісти
Повітряне свято другий день поспіль!
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13.05.2023 13:31 Відповісти
Уже есть видео как в него что то прилетело и вертолет начал стремительно выравнивать линию фронта.
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13.05.2023 13:31 Відповісти
Прилетів подаруночок з 9 травня, він довго блукав
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13.05.2023 13:47 Відповісти
говорят что армия рф быстро учиться... Наверное кто-то взял на слабо ппо-шника, ну он и доказал.
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13.05.2023 13:31 Відповісти
типу щоб не казали що рукожопі
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13.05.2023 13:45 Відповісти
Вертолет сбит !!! на видео четко видно ! Клинцы недалеко от границы с Украиной, мого парашенское ПВО сбить, но чем чёрт не шутит, если у ЗСУ есть Западные подарунки, которые могут доставать до Клинцов
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13.05.2023 13:31 Відповісти
Атрицательный взлёт!
Говношенком о таком говорил. Есть такой манёвр...
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13.05.2023 13:44 Відповісти
Яка тобі різннця? "********" ? І слава богу Нема "візитки" Нема прапора? Значить "НЕМИ"
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13.05.2023 14:13 Відповісти
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13.05.2023 15:56 Відповісти
Цікаво, які воєночальники відправились на концерт до кобздона?
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13.05.2023 13:32 Відповісти
Останнє відео супер! Маленькій летіт - папа! Красіва лєтєл, красіва за щось зацепився, красіва упал.
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13.05.2023 13:33 Відповісти
Кожний день кацапи втрачають по вертолету. "Прэлестно! Просто прэлестно!!!".
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13.05.2023 13:34 Відповісти
Схоже на те , що на кацапії розпочався вертолітоПад і це радує
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13.05.2023 13:35 Відповісти
Это все партизаны с БНР...не иначе...
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13.05.2023 13:36 Відповісти
Клинці це 40 км від кордону і якраз звідти кацапи швиряють плануючі бомби. Це факт перший.
Другий - в березні почали підганяти штатівські ракети АІМ, з дальністю до 180 км, під наші МІГи...
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13.05.2023 13:40 Відповісти
Та что ж это делаецца!
Где ПВО Брянской Народной Республики!!!
Надо собирать лапти, щи, балалайку и сваливать на Урал! Иначе мы все умрём!!!
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13.05.2023 13:41 Відповісти
Невже богуслаєв поганий мотор зробив ?
Чи то єрмак підступно його зіпсував перед відправкою до раіські ?
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13.05.2023 13:42 Відповісти
импартазамищоные маторы
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13.05.2023 13:55 Відповісти
Ето помпаж. Потєрь нєт.)
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13.05.2023 13:42 Відповісти
бомбаж
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13.05.2023 13:51 Відповісти
не упал ,а сами сбили
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13.05.2023 13:44 Відповісти
Ось він результат закидування кацапів дронами- зі страху та рукожопості кацапи все своє перебьють) один лише сум - у статистику зсу не попадуть)
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13.05.2023 13:45 Відповісти
еще вопрос такой, мы к себе в статистику запишем или кокошенков приплюсует к 100500 сбитым нашим вертолетам?)))
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13.05.2023 13:46 Відповісти
ЗСУ таке не пишуть у статистику.
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13.05.2023 13:49 Відповісти
Опа !
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13.05.2023 13:46 Відповісти
Летел, лелет и самоубился . Видно же что ПВО или с ПЗРК сбили
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13.05.2023 13:48 Відповісти
Я люблю брянское пво!!!)))
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13.05.2023 13:50 Відповісти
Я щось не зрозумів. Спочатку "вот он лєтіііт, улєтаєт", а потім бубух і "папаа". Цей "вєртольот", в небі в щось врізався?
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13.05.2023 13:52 Відповісти
Сбили
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13.05.2023 13:54 Відповісти
Хто, ополченці брянської народної республіки? Пішли в "любой воєнторг", купили ПЗРК і збили "вєртольот" прєступного терористического московского рєжима?
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13.05.2023 13:59 Відповісти
и вчера в Джанкое тоже сами сбили
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13.05.2023 13:53 Відповісти
Це просто свято, випускайте єнота!
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13.05.2023 13:54 Відповісти
Вже є відоси другий впав в БНР в селищі Сурецький Муравєй Клінцовського району
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13.05.2023 13:55 Відповісти
У Брянській області впали два гелікоптери, імовірно збили ракетами
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13.05.2023 13:59 Відповісти
пишуть що другий це Сушка , і на відео літак
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13.05.2023 14:01 Відповісти
Можливо що другий це літак,поки не ясно
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13.05.2023 14:03 Відповісти
Вчора один ще біля Джанкоя був збитий. Можливо наші західні партнери передали якісь цікаві далекобійні ракети повітря-повітря. 3шт збито і всі приб за 60-100км від наших кордонів
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13.05.2023 14:04 Відповісти
в Криму то Аксьонов збив , цей дибіл щей вихвалявся поки не поняв що свій збили ))
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13.05.2023 14:07 Відповісти
птичка залетала в двигло и орки откинулись...
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13.05.2023 13:54 Відповісти
З пілотами все добре? Здохли?
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13.05.2023 13:55 Відповісти
везли десант
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13.05.2023 13:57 Відповісти
Зате їх баби пельменів поїдять!
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13.05.2023 14:09 Відповісти
є версія, що летіла група бомбити Україну і всі льотчики-вертольотчики не вижили
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14.05.2023 09:53 Відповісти
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13.05.2023 14:01 Відповісти
Зашуганое дронами расейское ПВО уже 3 своих вертолета сбила за последнюю неделю)
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13.05.2023 14:01 Відповісти
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13.05.2023 14:01 Відповісти
подробнее можна ?
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13.05.2023 14:04 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53 https://twitter.com/Shtirlitz53

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13.05.2023 14:09 Відповісти
В Брянской области упал второй вертолет

Он "приземлился" на окраине Клинцев - неподалеку от места, где перед этим упал первый.
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13.05.2023 14:03 Відповісти
Брянська народна республіка починає повстання. Кацапи геть з землі русинської !
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13.05.2023 14:05 Відповісти
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13.05.2023 14:05 Відповісти
Клинцовская Народная республика бьётся за свою свободу!
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13.05.2023 14:08 Відповісти
Чого це він??
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13.05.2023 14:08 Відповісти
шо опять ?
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13.05.2023 14:10 Відповісти
Пля це просто св'ято якесь - або втручання в роботу ПєВєО
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13.05.2023 14:11 Відповісти
- Владимир Владимирович, а что случилось с вертолетом в Клинцах?



- Он упал.
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13.05.2023 14:12 Відповісти
с вертолетами
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13.05.2023 14:14 Відповісти
И самолетом Су-34 за 36 миллионов баксов.
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13.05.2023 14:36 Відповісти
это русня с перепуги и своей тупости сбила свои два вертолета
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13.05.2023 14:13 Відповісти
А может это наши лупят? Три борта за два дня - слишком тупо даже для орков. Может появилось что-то в нашем арсенале?
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13.05.2023 14:23 Відповісти
чтоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
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13.05.2023 14:25 Відповісти
В Брянской области упал самолет Су-34. По крайней мере так https://t.me/tass_agency/191775 утверждаю пропагандистские росСМИ.
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13.05.2023 14:27 Відповісти
https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2023-05-13/5791107-posle-gibeli-vertoleta-v-bryanskoy-oblasti-rf-razbilsya-boevoy-samolet Самолет Су-34 разбился в Брянской области россии
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13.05.2023 14:30 Відповісти
Пишут в новостях, что в Брянской области план перехват, ищут украинских диверсантов
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13.05.2023 14:38 Відповісти
Нехай шукають у кремлі
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14.05.2023 15:37 Відповісти
Жители Раиссии, держите телефоны заряженными, а стекла камеры чистыми. Бесит когда плохое качество видео прилетов.
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13.05.2023 14:39 Відповісти
А в Смоленську у магазинах закінчились всі білі простирадла. До чого це ?
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13.05.2023 14:42 Відповісти
Партизани у брянських лісах не перевелись! За мир борються на підступах до України. І це правильно!
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13.05.2023 14:48 Відповісти
Ну что твари начали получать приветы с Черниговской области!! Кончились ваши обстрелы безнаказанные наших сел!! Самолет и вертолет в один день за 30 км от нашей границы это конечно случайность))!!
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13.05.2023 14:58 Відповісти
Помпаж двигателя
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13.05.2023 15:02 Відповісти
Ща на болотах разборки наверна огонь...между ФСБ погран службой и армейакими генералами....3 вертушки за 2 дня на своей територии потерять ахахаха
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13.05.2023 15:31 Відповісти
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13.05.2023 15:48 Відповісти
Клінці це окупована москалями в 1918 році українська Стародубщина.
А цей вертоліт- помста за загиблих українських вояків 'сірожупанної дивізії'.
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13.05.2023 16:11 Відповісти
Мама! Мы с папой играемся в войнушку! Вот он летит! Летиит! Летииит! А вот я запускаю ракету! Уфф, хорошо пошла! Уррра, я попал! Папа, прыгай, я тебя сбил!
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13.05.2023 16:33 Відповісти
але, падріоти КуНДР.. всеж з сусідами нада дагавариватца, чтоль.. ілі как?
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13.05.2023 19:12 Відповісти
Он бил тяжилєє воздуха (с).
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13.05.2023 21:01 Відповісти
А причьом туто "папа"
Гелікоптеру піста🤠😛
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14.05.2023 11:28 Відповісти
 
 