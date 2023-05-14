Зрадники тікають з окупованого півдня до Російської Федерації, - Центр національного спротиву

Посіпаки окупантів з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської масово втікають до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед зрадників на ТОТ поширюються панічні настрої, і чимало з них вже виїхало з території України. При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї", - йдеться в повідомленні.

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