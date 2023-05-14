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Новини Агресія Росії проти України
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Зрадники тікають з окупованого півдня до Російської Федерації, - Центр національного спротиву

окупанти

Посіпаки окупантів з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської масово втікають до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед зрадників на ТОТ поширюються панічні настрої, і чимало з них вже виїхало з території України. При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

державна зрада (1680) Центр національного спротиву (812)


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Щось ці зрадники ні як не закінчуються - все тікають та тікають ще й у паніці...
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14.05.2023 12:42 Відповісти
І як куйло, все сидять на валізах.
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14.05.2023 12:44 Відповісти
вони по колу бігають

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14.05.2023 12:44 Відповісти
зрадники де сидiли, там i досi сидять.....
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14.05.2023 12:43 Відповісти
А що баканов? Там вся верхушка така - зеленське, єрмак, татаров, інші, там є кому донести інформацію
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14.05.2023 13:06 Відповісти
суку Балицкого поймайте ..... эта ворона без парашута в паРашу полетит!!
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14.05.2023 12:58 Відповісти
Та хаи тікають а то годуи іх тут 20р.
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14.05.2023 13:20 Відповісти
 
 