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15 травня Польща отримає перші HIMARS, - Блащак

himars

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримає свої перші установки HIMARS у понеділок, 15 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у неділю під час виступу на конференції партії влади "Право і справедливість".

Блащак сказав, що протиракетна система Patriot, яку придбала польська армія, вже перебуває в Польщі, а завтра до країни прибудуть перші американські пускові установки HIMARS.

"Масштаб замовлень для польської армії є найбільшим за всю історію. У 2018 році ми підписали контракт на систему протиповітряної оборони Patriot, і вони вже у нас. Завтра до Польщі прибудуть перші пускові установки HIMARS", – сказав міністр.

Читайте: Хочемо, щоб у Польщі відкрили "Академію HIMARS", - Блащак

"У 2020 році ми замовили найсучасніші літаки F-35, і вони прибудуть наступного року. У 2021 році ми замовили 250 важких танків Abrams у найсучаснішій версії, яка ще не була доступна ніде за межами США. Ми будуємо сухопутні війська за зразком армії США, яка є найсильнішою у світі", – додав Блащак.

Міністр зауважив, що протягом двох років Польща матиме найсильнішу сухопутну армію в Європі.

"Ми зміцнюємо польську армію, намагаємося зробити її настільки сильною, щоб вона стримувала агресора, щоб він не наважився напасти на нашу батьківщину. Це політика оборони і стримування", – констатував глава Міноборони Польщі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак. ФОТО

Автор: 

Польща (8489) Блащак Маріуш (111) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+4
Бо вони на своїй шкурі відчули, хто такий кацап.
Правда, до Бучі, воєнна концепція передбачала відступ до Вісли, а Вісла вже буде непереборним бар'єром. Але після Бучі, коли зрозуміли, що навіть тимчасово не можна давати людей в окупацію, воєнна концепція змінилася - жодного населеного пункту в окупацію, навіть тимчасову.
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14.05.2023 13:26
+2
Все більше переконуюсь, що у зєлі був договорняк з муйлом, і той його кинув. Асфальт і все інше - то вторинне, в межах договорняка. Наша надія лише в тому, що армія дасть зеленим по рукам. На народ надії мало - його задурили тєлєком. У гітлєра було лише радіо і газети, але в нього німці вірили до останнього дня. А у зєлі є телебачення і інтернет.
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14.05.2023 13:20
+2
Щоб зупинити кацапів зразу, не допустити далеко. Польща значно менша за Україну, поїзд від Дорохуска до Варшави іде всього 3 години.
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14.05.2023 13:26
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Поляки, як завжди, молодці.
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14.05.2023 12:58 Відповісти
Бо вони на своїй шкурі відчули, хто такий кацап.
Правда, до Бучі, воєнна концепція передбачала відступ до Вісли, а Вісла вже буде непереборним бар'єром. Але після Бучі, коли зрозуміли, що навіть тимчасово не можна давати людей в окупацію, воєнна концепція змінилася - жодного населеного пункту в окупацію, навіть тимчасову.
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14.05.2023 13:26 Відповісти
А асфальт?
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14.05.2023 13:07 Відповісти
Все більше переконуюсь, що у зєлі був договорняк з муйлом, і той його кинув. Асфальт і все інше - то вторинне, в межах договорняка. Наша надія лише в тому, що армія дасть зеленим по рукам. На народ надії мало - його задурили тєлєком. У гітлєра було лише радіо і газети, але в нього німці вірили до останнього дня. А у зєлі є телебачення і інтернет.
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14.05.2023 13:20 Відповісти
Шоб там не застоілись -- легенько іх в Украіну .......
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14.05.2023 13:15 Відповісти
Поляки не такі дурні, щоб здати свою зброю єрмакам. Якщо вона (зброя) прийде сюди, то лише поляки будуть нею воювати. Їх вже більше, ніж українців, а якщо вважати українцями 27% нашого населення, то і поготів.
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14.05.2023 13:24 Відповісти
Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/26/7348781/

Интересно, на*ера им столько?
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14.05.2023 13:24 Відповісти
Щоб зупинити кацапів зразу, не допустити далеко. Польща значно менша за Україну, поїзд від Дорохуска до Варшави іде всього 3 години.
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14.05.2023 13:26 Відповісти
Щоб стримувати агресора без бойових дій. Якщо ******* чи грабіжник бачить добре озброєну людину, то скоріш за все утримається від нападу. Він шукатиме беззбройну жертву.
Якби в Україні було достатньо ********* озброєння, то навряд чи рашисти наважилися на анексії та бойові дії з окупацією.
Зрозуміло, що добре озброєна армія, яка навчена в реальних боях, яка перемогла ворога, армія з реальним бойовим досвідом і є найсильнішою, ніж добре озброєна армія, яка не має бойового досвіду.
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14.05.2023 13:44 Відповісти
Ви все правильно написали, але є питання: коли і де поляки набудуть ********* бойового досвіду?
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14.05.2023 13:52 Відповісти
"коли і де поляки набудуть ********* бойового досвіду? "
Збройні сили Польщі, як члена NATO, беруть участь у міжнародних військових кампаніях союзників. Наприклад, Іракська війна.
Польща є неавід'ємною та глибокоінтегрованою частиною системи глобальної військової безпеки, де у всіх є свої конкретні ролі, розподілені між всіма учасниками. Тому неварто розглядати обороноздатність Польщі як окремої одиниці, бо на теренах Польщі розгорнуті військові бази сил швидкого розгортання Сполучених Штатів також.
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14.05.2023 14:22 Відповісти
Щоб мати бойовий досвід армія повинна воювати. Польські добровольці воюють за Україну,
але армії Польщі, за рішенням НАТО, заборонено безпосередньо приймати участь у бойових діях на боці України.

Отже, відповідь: - ніде, поки НАТО не дозволить.
Це у кращому випадку.
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14.05.2023 14:26 Відповісти
Це просто лише розмови наразі. Війна показала, що головне це не кількість зброї, а кількість ***********. Нам на наші пару десятків хаймерсів не вистачає ракет. На 500 це нереально забеспечити
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14.05.2023 16:24 Відповісти
Поки німеччина і франція будуть висловлювати стурбованість, поляки залишаться віч-на-віч з кацапами і нашими **********. У мене немає сумніву, що знайдеться багато бидла, яке піде воювати разом з кацапами проти західних сусідів. Є кому їх "очолити" - гнід у нас аж надто.
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14.05.2023 13:31 Відповісти
А потім тихенько в Луцьк перекупам...
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14.05.2023 14:24 Відповісти
Другий форпост оборони від кацапів.
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14.05.2023 15:51 Відповісти
 
 