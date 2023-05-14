15 травня Польща отримає перші HIMARS, - Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримає свої перші установки HIMARS у понеділок, 15 травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у неділю під час виступу на конференції партії влади "Право і справедливість".
Блащак сказав, що протиракетна система Patriot, яку придбала польська армія, вже перебуває в Польщі, а завтра до країни прибудуть перші американські пускові установки HIMARS.
"Масштаб замовлень для польської армії є найбільшим за всю історію. У 2018 році ми підписали контракт на систему протиповітряної оборони Patriot, і вони вже у нас. Завтра до Польщі прибудуть перші пускові установки HIMARS", – сказав міністр.
"У 2020 році ми замовили найсучасніші літаки F-35, і вони прибудуть наступного року. У 2021 році ми замовили 250 важких танків Abrams у найсучаснішій версії, яка ще не була доступна ніде за межами США. Ми будуємо сухопутні війська за зразком армії США, яка є найсильнішою у світі", – додав Блащак.
Міністр зауважив, що протягом двох років Польща матиме найсильнішу сухопутну армію в Європі.
"Ми зміцнюємо польську армію, намагаємося зробити її настільки сильною, щоб вона стримувала агресора, щоб він не наважився напасти на нашу батьківщину. Це політика оборони і стримування", – констатував глава Міноборони Польщі.
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Правда, до Бучі, воєнна концепція передбачала відступ до Вісли, а Вісла вже буде непереборним бар'єром. Але після Бучі, коли зрозуміли, що навіть тимчасово не можна давати людей в окупацію, воєнна концепція змінилася - жодного населеного пункту в окупацію, навіть тимчасову.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/26/7348781/
Интересно, на*ера им столько?
Якби в Україні було достатньо ********* озброєння, то навряд чи рашисти наважилися на анексії та бойові дії з окупацією.
Зрозуміло, що добре озброєна армія, яка навчена в реальних боях, яка перемогла ворога, армія з реальним бойовим досвідом і є найсильнішою, ніж добре озброєна армія, яка не має бойового досвіду.
Збройні сили Польщі, як члена NATO, беруть участь у міжнародних військових кампаніях союзників. Наприклад, Іракська війна.
Польща є неавід'ємною та глибокоінтегрованою частиною системи глобальної військової безпеки, де у всіх є свої конкретні ролі, розподілені між всіма учасниками. Тому неварто розглядати обороноздатність Польщі як окремої одиниці, бо на теренах Польщі розгорнуті військові бази сил швидкого розгортання Сполучених Штатів також.
але армії Польщі, за рішенням НАТО, заборонено безпосередньо приймати участь у бойових діях на боці України.
Отже, відповідь: - ніде, поки НАТО не дозволить.
Це у кращому випадку.