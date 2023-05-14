У Мурманську вночі горів військкомат

У приміщенні військкомату у Мурманську в ніч із суботи на неділю спалахнула пожежа. Її вдалося ліквідувати через годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За даними Telegram-каналу Baza, підпалив військкомат 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов. Якого, за його словами, зробити це його змусив анонім з інтернету — за допомогою шантажу та погроз.

"Палій вибив скло на цокольному поверсі, залив раму запальною сумішшю, підпалив її та втік. У результаті вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення, і загасити його пожежникам вдалося лише за годину.

Незабаром силовики знайшли і ймовірного диверсанта — 19-річного Шаміля Алієва-Гасанова. Хлопець не став відпиратися, а одразу зізнався у підпалі. Щоправда, за словами хлопця, він атакував військкомат не з власних переконань, а через листування з невідомим. Онлайн-співрозмовник нібито шантажував хлопця та обіцяв з ним розправитися, якщо той не підпалить комісаріат", - йдеться в повідомленні.

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Палію загрожує кримінальна справа.