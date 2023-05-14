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Новини Агресія Росії проти України
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У Мурманську вночі горів військкомат

мурманськ

У приміщенні військкомату у Мурманську в ніч із суботи на неділю спалахнула пожежа. Її вдалося ліквідувати через годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За даними Telegram-каналу Baza, підпалив військкомат 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов. Якого, за його словами, зробити це його змусив анонім з інтернету — за допомогою шантажу та погроз.

"Палій вибив скло на цокольному поверсі, залив раму запальною сумішшю, підпалив її та втік. У результаті вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення, і загасити його пожежникам вдалося лише за годину.

Незабаром силовики знайшли і ймовірного диверсанта — 19-річного Шаміля Алієва-Гасанова. Хлопець не став відпиратися, а одразу зізнався у підпалі. Щоправда, за словами хлопця, він атакував військкомат не з власних переконань, а через листування з невідомим. Онлайн-співрозмовник нібито шантажував хлопця та обіцяв з ним розправитися, якщо той не підпалить комісаріат", - йдеться в повідомленні.

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Палію загрожує кримінальна справа.

Автор: 

пожежа (4316) росія (65010)


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Топ коментарі
+6
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14.05.2023 13:33
+3
Якщо орків почнуть шантажувати і погрожувати їм, то вони винесуть і спалять не тільки мурманськ, а весь мордор.
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14.05.2023 13:23
+3
Кацапи хочуть жити... А нафіга їм жити?
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14.05.2023 14:00
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19-річний А фантазії = 0. "він атакував військкомат не з власних переконань, а через листування з невідомим. Онлайн-співрозмовник нібито шантажував хлопця та обіцяв з ним розправитися, якщо той не підпалить комісаріат" Джерело:
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14.05.2023 13:10 Відповісти
А у рабссиян вообще есть фантазии? У них только хватательно-жевательно-..бательные рефлексы, не более. Ну и как вишенка на торте покрасивее посрать где попало, справедливости ради стоит отметить что только в этом проявляются хотя бы зачатки их фантазии.
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14.05.2023 13:29 Відповісти
Кацапи хочуть жити... А нафіга їм жити?
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14.05.2023 14:00 Відповісти
Як нахера? Відбудова післявоєнної України.
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14.05.2023 14:04 Відповісти
Тільки один? А що так?
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14.05.2023 13:18 Відповісти
100 %. Ви мої слова зірвали з язика!
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14.05.2023 13:39 Відповісти
Якщо орків почнуть шантажувати і погрожувати їм, то вони винесуть і спалять не тільки мурманськ, а весь мордор.
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14.05.2023 13:23 Відповісти
Буданова робота. Вперед.
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14.05.2023 13:26 Відповісти
Робота Буданова? Так він за мольфара зараз відпрацьовує...
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14.05.2023 13:40 Відповісти
Вже другий раз палять і все якось по дебільному
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14.05.2023 13:26 Відповісти
Єтп. Єто рассея. По людськи нічого нормально зробити не можуть. В нас (при потребі) спалили би до тла. Організованою групою. А не одним підпільником.
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14.05.2023 13:35 Відповісти
Потреба є давно. Палити не треба. Потрібно повісити.
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14.05.2023 14:19 Відповісти
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14.05.2023 13:33 Відповісти
Шаміля! - началніка мачі! дон...
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14.05.2023 13:36 Відповісти
Подивився по ТВ. Таки файно горів. Трохи був не правий.
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14.05.2023 14:24 Відповісти
Населення грілося поблизу пожежі. Ночі у Мврманску досить холодні. Такий собі пункт обогріву.
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14.05.2023 15:01 Відповісти
типово російські ім'я та прізвище)))
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14.05.2023 15:23 Відповісти
типичный вепс.
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14.05.2023 20:36 Відповісти
Только толку от тех военкоматов, шума много а эффекта для нас никакого. Пусть уж лучше какие-то склады с краской поджигают
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14.05.2023 17:28 Відповісти
 
 