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Німеччина підтримуватиме Україну, скільки необхідно - Шольц

шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо Україну фінансово, політично, у військовій сфері. Ми будемо продовжувати підтримувати вас так довго, скільки буде потрібно", - сказав 

"Понад мільйон українських громадян знайшли притулок у Німеччині. Ми солідарні з громадянами України", - сказав він, зазначивши, що "тісні відносини між нашими країнами триватимуть десятиліттями".

Шольц нагадав про надання Україні нового пакета військової підтримки в розмірі 2,7 млрд євро, включно з танками Леопард-2, бронетранспортерами Marder, системами Iris-T і боєприпасами до них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина з серпня буде постачати Україні боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, - Шольц

Щольц також заявив, що "ми виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто до відповідальності".

Автор: 

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Німеччина з Шольцом нарешті "розкочегарились".👍
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14.05.2023 13:29 Відповісти
Німці - зер гуд!
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14.05.2023 13:33 Відповісти
Німці стали еталоном підтримки разом з США, Британію, Польщею, країнами Балтії. По факту ці країни спасають нашу націю від знищення.
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14.05.2023 13:36 Відповісти
Олаф, дай Боже тобі здоров'я козаче!,,),,
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14.05.2023 13:53 Відповісти
Злякався, бо приїхав бідося. Не дай Бог щось згорить, або впаде.
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14.05.2023 13:56 Відповісти
Дали притулок мільйону українських біженців. А скільком мільонам совка (рускім нємцам, рускім єврєям) дали не притулок, а громадянство! Я бачив ту сволоту на власні очі. Це 100% кацапські совки, які обкрадають етнічних німців, плюють їм в обличчя, ходять з триколорами і чекають, кагда путін прідєт і парадок навєдет. А аони громадяни, тобто мають право обирати владу, і тим правом користуються. Також нагадайте шольцу про шредера.
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14.05.2023 14:37 Відповісти
 
 