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Новини Агресія Росії проти України
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У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою

тернопіль

Внаслідок ракетного удару по Тернополю 13 травня повністю зруйновано склад, де зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви

Про це повідомив керівник благодійного фонду "Світло Реформації" Іван Гонтар, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням... Все згоріло!", - йдеться в повідомленні.

У коментарі "Суспільному" керівник благодійної організації зазначив, що склад займав площу більше тисячі квадратних метрів.

"Збитки зараз важко сказати, бо він заповнений завжди, тому декілька мільйонів на нашу думку. Але ми плануємо працювати далі й перемагати. Це нас ніколи не зупиняло й не зупинить. Будемо й далі служити народу України й Богові таким чином", - додав Гонтар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині. ФОТОрепортаж

У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою 01
У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою 02
Фото Суспільне.

У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою 03
Фото Суспільне.

У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою 04
Фото Суспільне.

Автор: 

пожежа (4316) ракети (4019) Тернопіль (401)


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Топ коментарі
+31
Якого чорта лисого гуманітарна допомога лежить на складах ,
коли в краіні дуже багато нужденних переселенців , яким бракує допомоги ?

Розвезіть іі по Украіні і віддайте людям
, а не чекайте на реалізацію через супермаркети !!
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14.05.2023 14:10
+29
Зедол...би затиснули допомогу. Ця допомога, що курва ДЕПОЗИТ, чим довше на складах лежить тим її більше стає?
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14.05.2023 14:03
+28
Тиждень тому я вже писав це і знов повторю: а якого куя гуманітарка гниє на складах,а народ зкидаєтся по копійці на цеж саме що на складах для ЗСУ???????
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14.05.2023 14:19
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Ви мене, як на допиті, чесне слово)) Одне можу сказати, що я голосувала й за Порошенко, але тоді він не виконав своєї обіцянки закінчити АТО за три дні, я в ньому розчарувалася тоді. Хоча плакала, коли він став Президентом. В День його інавгурації в нього онук народився, теж плакала, вірила дуже в нього. Шукала гарні знаки)) Але...
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14.05.2023 16:46 Відповісти
Вже останнє питання (навіть коментувати не буду) - у 2019 за кого голосували?
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14.05.2023 17:14 Відповісти
Я не дам відповіді. Ви все-одно НЕ повірите в неї))
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14.05.2023 17:24 Відповісти
Але ж й при Порошенко вибухало дуже багато складів зі зброєю по всій Україні!
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14.05.2023 15:15 Відповісти
А при кому більше складів вибухало - при Порошенку, чи при Зеленському?
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14.05.2023 15:18 Відповісти
Ви знущаєтесь? Як не знаєте, то погугліть, там все є.
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14.05.2023 15:22 Відповісти
Йди на фб та шли смайлики під кожним пі@дежом зе та його команди.
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14.05.2023 15:17 Відповісти
За брехню на Бутусова буде бан.
"Нелюбов до президента"
Поганий знак? І що трапилося після того "поганого знаку" - довбні привели до влади ригів, та відбувся олігархічний реванш?
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14.05.2023 15:19 Відповісти
Мабуть при вашому сивочолому гетьману нічого не вибухало та не горіло!- вибухало і горіло від "зеленої вибухівки ,котра в такий спосіб йшла до влади в Україні ,ті ж самі "зелені чоловічки" від яких за Петра і вибухало і горіло ,розмінували Чонгар і набудували доріг для рашистської трьох денної окупації .і ті ж самі "зелені служиві " наводять рашистські ракети в Україні на цілі, котрі є знищені в Україні і котрі залишалися з тих же причин без належного захисту.(Кинув велосипед "Україна" на сцені- добрий знак?Називав Україну повією- добрий знак?"Термос"."сеньйор голодомор" і т.ді т.п хоча "а какая разница?"
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14.05.2023 15:40 Відповісти
и вправду ,,убийственный пример"может морпеха Журавля тебе припомнить?и сивочолый давно не президент так что молись сам на ,,боневтика"и не пытайся адекватных в зелёную секту затащить.
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14.05.2023 16:24 Відповісти
Цікаво, а якщо у відповідь запустити штук 100 чогось типу шахідів влітку просто по тайзі на Московії?
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14.05.2023 15:09 Відповісти
Решили бить склады с гумманитаркой, в Одессе, теперь в Тернополе... Чтобы хоть какой-то урон нанести бахнули в Палограде старые запасы ракетного топлива... Самый серьезный удар по Хмельницкому, где зацепили нефтебазу и авиационные склады с топливом и боеприпасами.
Ну, что ж... где-то что-то рашистам еще удаётся, но итог всё равно будет один и тот же. Придётся исполнять жест доброй воли, очередной.
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14.05.2023 15:15 Відповісти
ну кто щас держит топливо на нефтебазах ?
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14.05.2023 15:17 Відповісти
Мої родичі мають будинок неподалік знищеного під Хмельницьким об'єктом, я туди постійно їздив вже років з тридцять та знаю, що це за об'єкт і це не нафтобаза.
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14.05.2023 16:22 Відповісти
я порадовался что мы отделались всего лишь нефтью....
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14.05.2023 17:45 Відповісти
и боеприпасы на открытых складах ?
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14.05.2023 15:18 Відповісти
шукайте навідників...
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14.05.2023 15:18 Відповісти
Шольц: Без вывода войск РФ разговору о мире не быть
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14.05.2023 15:24 Відповісти
https://www.poetryfoundation.org/poems/56965/speech-to-be-or-not-to-be-that-is-the-question To be, or not to be, that is the question
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14.05.2023 15:28 Відповісти
ВОТ ДЕМОНЫ ОПЯТЬ И ПРОЯВИЛИСЬ !!!
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14.05.2023 15:42 Відповісти
то белочка у тебя ,а не демоны
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14.05.2023 16:00 Відповісти
все спорят а всё лежит на поверхности,точнее всё и как всегда!то что крышует дерьмак вовремя разворовывается(взорвать маловероятно)а то что дерьмак не ,,крышует" это всё тупо кацапам сливает и результат тоже виден что называется ,,на лицо" так что как говорится,бизнес и ничего личного(так что пока эту дрянь не уберут много ещё неприятностей будет)
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14.05.2023 16:18 Відповісти
Где гуманитарка, Лебовски? Так сгорела вся.
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14.05.2023 16:18 Відповісти
Операций Ы
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14.05.2023 16:50 Відповісти
На Кавказ центр показали взрив склада с боеприпасами в Хмельницком, кто на него навел и чего об єтом молчат, если в Турции об єтом говорят
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14.05.2023 16:19 Відповісти
ну кто склады держит под открытым небом ?
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14.05.2023 16:48 Відповісти
вам уже сказали что там складов никаких нет , шо ты тут пургу несешь
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14.05.2023 16:51 Відповісти
Ще один доказ того, що "Бозя" не існує ((( А допомогу не складувати треба, а віддавати якнайшвидше!!!
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14.05.2023 16:58 Відповісти
Заграница нам еще даст
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14.05.2023 17:01 Відповісти
God's will is done in many ways
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14.05.2023 17:05 Відповісти
На другому фото порожнє приміщення, на останньому майже теж
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14.05.2023 17:05 Відповісти
все уже украдено до нас
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14.05.2023 17:07 Відповісти
Не ділились з Дєрмаком? Отримайте калібри!
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14.05.2023 18:22 Відповісти
Дуже прикро, що гуманітарка лежить на складах, чому її складують, а не роздають людям, от і маємо....
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14.05.2023 21:18 Відповісти
Складують, щоб украсти під прикриттям обстрілу.
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14.05.2023 22:03 Відповісти
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