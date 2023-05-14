У Тернополі внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою

Внаслідок ракетного удару по Тернополю 13 травня повністю зруйновано склад, де зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви

Про це повідомив керівник благодійного фонду "Світло Реформації" Іван Гонтар, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням... Все згоріло!", - йдеться в повідомленні.

У коментарі "Суспільному" керівник благодійної організації зазначив, що склад займав площу більше тисячі квадратних метрів.

"Збитки зараз важко сказати, бо він заповнений завжди, тому декілька мільйонів на нашу думку. Але ми плануємо працювати далі й перемагати. Це нас ніколи не зупиняло й не зупинить. Будемо й далі служити народу України й Богові таким чином", - додав Гонтар.

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Фото Суспільне.



Фото Суспільне.



Фото Суспільне.