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Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів на Тернопільщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 01
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 02
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 03
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 04
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 05
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 06
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 07
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 08
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 09
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині 10

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи.

Зранку ОП опублікував фото наслідків ворожого удару по Тернополю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторна атака: під ранок крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини, є руйнації та пошкодження

Автор: 

обстріл (28472) Тернопіль (401) ДСНС (5106) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+24
І ще невідомо що в тому складі було. Бо вчора теж попали в склад, а як рвануло всім відомо. Навідники скрізь тиняються, винюхують . А отримують за таке мізерні терміни. В мирний час за таке руйнування більший термін дають.
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14.05.2023 10:15
+20
им сдают предположительное нахождение техники которые подвозят с запада к контрнаступлению или склады боеприпасов, к сожалению колаборантов у нас как гноя повсюду которые с удовольствием будут сдавать такие позиции
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14.05.2023 10:13
+14
Какое нахрен временное хранилище во время войны? Мы недавно разгружали машину с БК в один подвал, через 2 часа приехали спецы сказали что давайте быстро загружайте и обратно и увозите подальше потому что перехватили звонок кто то уже из местных, рашистам здал позицию. Все нужно хранить максимально подальше от населенных пунктов и максимально рассредоточив и выставлять по периметру охрану от любопытных. Благо сейчас зеленки полно и можно в лесах и посадках прятать. Ато мы радуемся что сбили пару рашистских самолетов, а сами как бы за два дня не потеряли больше на уничтоженных складах в Тернополе и Хмельницком.
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14.05.2023 10:26
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если и попали куда нужно, то естественно у нас никто ж не скажет что кацапы уничтожили там какое то оружие или боеприпасы,скажут что попали в нежитловое помещение
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14.05.2023 10:14 Відповісти
Не повіриш, на складах не живуть... це і є "нежитлова будівля". Та і на склад це не дуже схоже - швидше виробниче приміщення натикане якоюсь продукцією.
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14.05.2023 10:18 Відповісти
ви не відчули мого сарказму "нежитлова будівля".. вище дописувач чітко пояснив
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14.05.2023 10:24 Відповісти
им сдают предположительное нахождение техники которые подвозят с запада к контрнаступлению или склады боеприпасов, к сожалению колаборантов у нас как гноя повсюду которые с удовольствием будут сдавать такие позиции
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14.05.2023 10:13 Відповісти
І поки таких людей просто саджають, навіть на 15 років - довічно вони сподіваються на обмін, на можливість РФ перемогти у війні і вийти на свободу, це лайно не зупиниться, кара за таке згідно з воєнним станом має бути смерть (щоб не було ниття від ЄС це має бути озвучено, що при затримані та спробі спротиву), тоді для РФ найти колаборантів було б набагато важче бо вони б реально знали, що їх очікує...
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14.05.2023 10:47 Відповісти
Достаточно просто хотя бы не давать им смотреть. А у нас их часто никто не трогает. Суровость наказания намного менее важна, чем его последовательность.
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14.05.2023 11:26 Відповісти
это могло быть временное хранилище для оружия или боеприпасов которое везли с западных стран через западную границу, в Тернополе,Хмельницком ждали своего времени для отправки на передок
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14.05.2023 10:16 Відповісти
Какое нахрен временное хранилище во время войны? Мы недавно разгружали машину с БК в один подвал, через 2 часа приехали спецы сказали что давайте быстро загружайте и обратно и увозите подальше потому что перехватили звонок кто то уже из местных, рашистам здал позицию. Все нужно хранить максимально подальше от населенных пунктов и максимально рассредоточив и выставлять по периметру охрану от любопытных. Благо сейчас зеленки полно и можно в лесах и посадках прятать. Ато мы радуемся что сбили пару рашистских самолетов, а сами как бы за два дня не потеряли больше на уничтоженных складах в Тернополе и Хмельницком.
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14.05.2023 10:26 Відповісти
Не разводите панику! Первый раз что ли прилетает в склады. И не факт что кацапы попали туда куда нужно
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14.05.2023 10:36 Відповісти
Так это ж не на передке,хранить это все где то нужно,не в поле ж держать, естественно что держали подальше от фронта, куда может массово что то прилетать, да и гнать это все сразу же на фронт чтобы кацапы видели что где стоит глупо, и сдавать позиции могут не только местные, кучу кротов есть в армии,в власти,в других органах которые там сидят под видом защитников и патриотов,а сами сдают такую важную информацию
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14.05.2023 10:39 Відповісти
Да, кротов в армии полно особенно среди офицеров. Поетому я и говорю что все должно быть на колесах и максимально рассредоточено.
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14.05.2023 10:42 Відповісти
Дело в том что это рабочие моменты во время войны, никто не может это предотвратить полностью, враги всегда пытаються максимально узнать расположение техники,войск,боеприпасов и уничтожить это еще до подхода к фронту, исключить это невозможно, можно только минимизировать
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14.05.2023 10:47 Відповісти
В Києві хмара складських приміщень і промзон.
100% захист є?
Тоді там на довше зберігання.
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14.05.2023 10:46 Відповісти
Российские силы подорвали под Хмельницким склад с советскими авиабомбами. Их утилизировали на местном предприятии Укроборонсервиса https://theins.ru/news/261716
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14.05.2023 10:39 Відповісти
Колобаранти і зрадники на самій горі влади і на низах повно швалі. Шо ж тут дивуватись. Так і воюємо. За наводку 8 років. Просто жах.
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14.05.2023 10:41 Відповісти
Ну принаймні в Тернополі схоже нічого не детонувало. Інакше б навряд там працювали пожежні і спокійно фоткали. Може все ж не влучили по зброї чи БК. А взагалі після Хмельницького дуже неспокійно.
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14.05.2023 12:40 Відповісти
а що там було, потаємна гуманітарка чи військове спорядження?
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14.05.2023 10:14 Відповісти
І ще невідомо що в тому складі було. Бо вчора теж попали в склад, а як рвануло всім відомо. Навідники скрізь тиняються, винюхують . А отримують за таке мізерні терміни. В мирний час за таке руйнування більший термін дають.
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14.05.2023 10:15 Відповісти
👏👏👏👏👏
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14.05.2023 10:22 Відповісти
Офіційна інфа від мера Тернополя

Що стосується атаки о 22:45, то влучили по складських приміщеннях. В одному були полімери, а в іншому - побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів.

Двоє постраждалих - в одного осколкові, а в іншого опіки - отримали першу медичну допомогу в лікарні. Вони залишилися в медичному закладі до ранку задля стабілізації їхнього здоров'я.

Якщо говорити про атаку о 05:00, то тоді ворог завдав 4 удари по обласному центру. Вже встановлені місця влучань, там співробітники ДСНС працюють над ліквідацією пожеж.

Сергій Надал також розповів про об'єкти атаки. Мовиться про знищені 2 дачні будинки та пошкоджені ще 12. Також ворог пошкодив офісно-складське приміщення та 9 вантажних автомобілів. Крім того, виявили вирву у полі, діаметром 10 метрів. Один об'єкт - очисні споруди водоканалу. Від вибуху повилітали шибки, але він продовжує працювати. На щастя, минулося цього разу без жертв.
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14.05.2023 10:24 Відповісти
Козломордые стали обстреливать те районы которые раньше практически не трогали и там, соответственно слабое прикрытие ПВО. На очереди Винница и Черкассы?
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14.05.2023 10:33 Відповісти
Якщо зважати на те, що напередодні расіянські пропагандони згадували Нігерію у якомусь сенсі з Україною, а перша повітряна тривога пролунала, коли почалось Євробачення, і наша група з Тернополя(українець+ нігерієць) вимальовується певний ланцюжок - тримайте по Тернополю за те, що расею вдруге відсторонили від Євробачення
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14.05.2023 13:52 Відповісти
Боты перевозбудились....раслабтесь никто не будет хранить военку в таком очевидном месте,про существование которого(складское помещение крупное) знает весь город да ещё без наличия ПВО....
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14.05.2023 10:36 Відповісти
Справді ?
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14.05.2023 10:37 Відповісти
є питання - якщо там ********** то теоретично воно має якийсь час детонувати і отже пожежники так просто гасити не підійшли б?
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14.05.2023 10:40 Відповісти
Якби там були ********** , їх би в той склад гасити пожежу - ніхто б не пустив ,, та й самі вони туди не лізли б .
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14.05.2023 10:48 Відповісти
єдине що там могло бути це одяг та сухпаї для ЗСУ..
хоча боти думають якщо кацапи влучили то там мінімум батарея ПВО та сотня бредлі з хаймарсами ховалась
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14.05.2023 11:08 Відповісти
Певна кількість росіян, що є громадянами України та не можуть ніяк змиритися, що в Україні немає до сих пір росії(особливо народжені в срср) поприїжджали в Західну Україну аби здавати військові позиції ворогу( орді російських фашистів). В росію жодна з цих потвор не їде, а навмисно до Західної частини України аби завдавати горя та матеріальних збитків людям та державі. ''Вовк ніколи не стане свійським , а росіянин українцем тим паче''. Дехто живе з 1939 р. на території Західної України, а говорити державною мовою не бажає хоча вивчав в школі , а є й такі росіяни, що народжені в Незалежній Україні та проживають на території Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, Луйька. Хмельницького, Вінниці, Житомира, а розмовляють рашистською. Певна частина росіян-громадян України ненавидять все українське, проте до себе в росію до своєї босоти не пензлюють. Єдиний вихід- гнати цю нечисть разом з іншими запроданцями до росії але спершу нехай за певні вчинки(колаборацію на користь ворогу України рашистській федерації), що спричиняють смерть та матеріальну шкоду народу України та державі нехай відбудуть покарані, опісля позбавити громадянства України і копняк під зад на кордоні в росію. Таким не місце в цивілізованих державах. Дивуюся, як Європа, Америка, Австралія дозволяє в'їзд російським громадянам. Їх не можна впускати до демократичного суспільства бо лише одні проблеми, заздрість та ненависть до всього позитивного та прекрасного- гірше монголо-татарської навали.
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14.05.2023 10:51 Відповісти
Ще додам - є навіть українці , з суто українським родовим корінням , які все життя прожили в Україні , розмовляють українською , мають суто - українські прізвища та інше , і які разом з цим не можуть змиритися з тим що немає совка , що Україна окрема держава і т.д .. Особисто з такими довбнями знайомий , на жаль . Навіть в один клас у школі з ними ходив
Отакі діла , малята
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14.05.2023 11:16 Відповісти
У меня один такой одноклассник есть любитель русского мира,жаль что от военкомата этот хряк броней прикрылся.
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14.05.2023 11:43 Відповісти
Раз було слабке прикриття ПВО то серйозного озброєння там не зберігалося.Треба на подібних об'єктах виставляти пости та секрети від навідників, яких, завдяки нашому гуманізму, завжди достатня кількість
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14.05.2023 18:04 Відповісти
 
 