Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів на Тернопільщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.





















Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи.

Зранку ОП опублікував фото наслідків ворожого удару по Тернополю.

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