Ліквідація наслідків ракетних ударів по Тернопільщині. ФОТОрепортаж
Рятувальники усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів на Тернопільщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи.
Зранку ОП опублікував фото наслідків ворожого удару по Тернополю.
Топ коментарі
+24 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар14.05.2023 10:15
+20 Андрій Саган
показати весь коментар14.05.2023 10:13
+14 FT FT
показати весь коментар14.05.2023 10:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100% захист є?
Тоді там на довше зберігання.
Що стосується атаки о 22:45, то влучили по складських приміщеннях. В одному були полімери, а в іншому - побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів.
Двоє постраждалих - в одного осколкові, а в іншого опіки - отримали першу медичну допомогу в лікарні. Вони залишилися в медичному закладі до ранку задля стабілізації їхнього здоров'я.
Якщо говорити про атаку о 05:00, то тоді ворог завдав 4 удари по обласному центру. Вже встановлені місця влучань, там співробітники ДСНС працюють над ліквідацією пожеж.
Сергій Надал також розповів про об'єкти атаки. Мовиться про знищені 2 дачні будинки та пошкоджені ще 12. Також ворог пошкодив офісно-складське приміщення та 9 вантажних автомобілів. Крім того, виявили вирву у полі, діаметром 10 метрів. Один об'єкт - очисні споруди водоканалу. Від вибуху повилітали шибки, але він продовжує працювати. На щастя, минулося цього разу без жертв.
хоча боти думають якщо кацапи влучили то там мінімум батарея ПВО та сотня бредлі з хаймарсами ховалась
Отакі діла , малята