Ввечері 13 травня у Тернополі чути вибухи

Ввечері 13 травня 2023року в місті Тернопіль чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Вибухи пролунали після оголошення у країні повітряної тривоги.

Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив: "Наполегливо прошу, залишайтеся в укриттях!!!"

Читайте також: У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу