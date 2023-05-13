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Ввечері 13 травня у Тернополі чути вибухи
Ввечері 13 травня 2023року в місті Тернопіль чути вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Вибухи пролунали після оголошення у країні повітряної тривоги.
Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив: "Наполегливо прошу, залишайтеся в укриттях!!!"
Топ коментарі
+23 Born #524311
показати весь коментар13.05.2023 22:51
+23 izzabaru
показати весь коментар13.05.2023 23:05
+22 Garry Dron #551574
показати весь коментар13.05.2023 23:12
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Але вони хоч не росіянські..
Не проспався?
Вчили, падли, історію - "розділяй і володарюй".
Або:
Якщо ти мав на увазі під словом "Захід" - ЄС та інші європейські країни, то в твоїй голові чіткий наратив мордору, який називає "Западом" усі європейські країни, і західноєвропейські, і східноєвропейські.
2. Мені 66 і можу вже усім говорити "ти".
3. Що ж ти такий "що проспався"? - чому видалив свої "правильні коменти" з переписки?
До того ж мені 69.
Що робити будеш своїй жінці розказувати
Ненависть до кацапів, як запорука виживання нації. Сподіваюся, цього щеплення вистачить надовго. Принаймні, на пару поколінь точно.
Ніхто не запа'ятає та не буде "ненавидіти" -- єдиний вихід -- світове осудження кацапів, а українці прийдуть до "європейського" способу екзистенції...
Це наприклад, коли пенсіонер не бубнить сидячи в черзі (бо черги вони повсюди, де люди завчасно приходять) на візит до лікаря, коли він записаний на 10:30, а ще лишень після 9-ої, і він усіх гнобить, куди вони перед нього...
*******
х%й - завжди правий. Без нього тебе б теж не було. )))
Хром-Гугл-"чому неможна робити фото після прильотів"-читаєм перші 3-5 посилань.
Там до речі і про вас розповідають.
UPD. А ось те що ви як мінімум не вважаєте це за порушення( напевне ж військові по-вашему дурні), то це привід вами зацікавитися. І ні, не мені
ПС. Щодо приводу мною зацікавитись. Схоже, ви самі і є параноїк. Чи просто любитель з прізвищем "анонім", як у відомому фільмі?
https://www.google.com/amp/s/kiev.vgorode.ua/ukr/amp/news/sobytyia/a1201166-chomu-ne-mozhna-poshirjuvati-u-sotsmerezhakh-informatsiju-pro-obstrili
Чи може це?:
https://www.the-village.com.ua/village/city/instruction/324587-scho-ne-mozhna-publikuvati-pid-chas-viyni-vazhliva-instruktsiya
Чи все ж таке це?:
https://www.kr-rada.gov.ua/news/sho-mozhna-i-sho-ne-mozhna-publikuvati-v-sotsmerezhah-pid-chas-ta-pislya-trivogi.html
Навіщо горбатого ліпити?
Звісно, можна до цієї інформації ставитись скептично, бо це з моїх слів( хоча як недовіра до моїх слів може вплинути на мене-не знаю). Але з іншого боку є багато прикладів з інших міст(Київа,Харкова) як блогери викладали фото і відео прильотів, а потім туди ж прилітало знов.
П2. русня пускає дрони, ракети не обов'язково зоб щось уразити. А для визначення позицій ППО. Щоб потім масованим обстрілом пустити по незахищених коридорах. І саме в цьому випадку збір інфи йде з соцмереж, тг каналів і тд...
П3. Не треба сумніватися в рішеннях наших війскових. Якщо вони це просять, то не для того щоб "українці сиділи тупими баранами і вірили марахвону".
Ps. А працюю я на британців( Бристоль) якщо вам так цікаво. Хоча не зрозуміло до чого це
Зараз з цим Николаевский Ванек придумав лайфхак-виставляти відео після прильотів з Сірії,Іраку. І це дало результати-сьогодні русня зганбилася.
Гарного вам дня
Але сьогодні ввечері - фінал Євробачення і від України виступає дует "Творчі" саме з цього міста.
Тож, теперішня ракетна атака ворога дуже схожа на безсилу злобу через невдачі на фронті й була спрямована суто проти цивільних.