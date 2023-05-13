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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ввечері 13 травня у Тернополі чути вибухи

вибух

Ввечері 13 травня 2023року в місті Тернопіль чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Вибухи пролунали після оголошення у країні повітряної тривоги. 

Керівник Тернопільської ОВА  Володимир Труш зазначив: "Наполегливо прошу, залишайтеся в укриттях!!!"

Читайте також: У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Автор: 

Тернопіль (401) повітряна тривога (909)


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Топ коментарі
+23
менше треба вякати про 90% ефективності
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13.05.2023 22:51
+23
Ця війна, - як болюче, криваве, але необхідне лікування нашого доброго, приязного, але забудькуватого народу. Лікування від ілюзій. Кацапське щеплення від "браццкої любові".
Ненависть до кацапів, як запорука виживання нації. Сподіваюся, цього щеплення вистачить надовго. Принаймні, на пару поколінь точно.
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13.05.2023 23:05
+22
Захід України, а не Західна Україна, у нас Україна одна.
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13.05.2023 23:12
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Західна Україна зовсім без ППО?
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13.05.2023 22:51 Відповісти
Нічого дивного.
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13.05.2023 22:57 Відповісти
Як і ви без українського імені.
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13.05.2023 22:58 Відповісти
так але ж ви теж.. як і я..
Але вони хоч не росіянські..
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13.05.2023 23:00 Відповісти
А яке українське ім'я ?
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13.05.2023 23:26 Відповісти
Захід України, а не Західна Україна, у нас Україна одна.
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13.05.2023 23:12 Відповісти
Що значить "стане"??
Не проспався?
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13.05.2023 23:24 Відповісти
Була ... тому, що "розумники", на кшталт тебе, постійно ділили Україну.
Вчили, падли, історію - "розділяй і володарюй".
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13.05.2023 23:37 Відповісти
Точно - не проспався.
Або:
Якщо ти мав на увазі під словом "Захід" - ЄС та інші європейські країни, то в твоїй голові чіткий наратив мордору, який називає "Западом" усі європейські країни, і західноєвропейські, і східноєвропейські.
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13.05.2023 23:42 Відповісти
1. На форумі принято спілкування на "ти". Не подобається - не лізь.
2. Мені 66 і можу вже усім говорити "ти".
3. Що ж ти такий "що проспався"? - чому видалив свої "правильні коменти" з переписки?
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13.05.2023 23:53 Відповісти
На «ти»в кацапстані.
До того ж мені 69.
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14.05.2023 05:44 Відповісти
Не розказуй мені про Какая разніца, вже наслухались.
Що робити будеш своїй жінці розказувати
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13.05.2023 23:29 Відповісти
Україні з ппо залишеною від союзу, дуже повезло, на 2022 рік, ми по плотності ппо, займали перше місце у світі
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14.05.2023 15:24 Відповісти
менше треба вякати про 90% ефективності
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13.05.2023 22:51 Відповісти
ото ж...
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13.05.2023 22:58 Відповісти
Та ні - все чесно, навколо Києва до 100% ефективність ПРО і пр. В самій же назві новин тут закладена вторинність всього що не Київ : "В Києві і деяких регіонах оголошено повітряну тривогу", тобто Київ окремо, і деякі там регіони окремо. 😳
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13.05.2023 23:08 Відповісти
У нього голандський прапор, а не чеський
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14.05.2023 00:49 Відповісти
Річь не в цьому, моло чи багато, люди всюди хочуть бути захищеними! Києв зрозуміло, що ППО добре захищає місто, а чому не закупляли ППО? Асфаль катали?
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14.05.2023 07:16 Відповісти
90 казали про Київ. Іншим областям треба таку ж ППО
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13.05.2023 23:32 Відповісти
Ця війна, - як болюче, криваве, але необхідне лікування нашого доброго, приязного, але забудькуватого народу. Лікування від ілюзій. Кацапське щеплення від "браццкої любові".
Ненависть до кацапів, як запорука виживання нації. Сподіваюся, цього щеплення вистачить надовго. Принаймні, на пару поколінь точно.
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13.05.2023 23:05 Відповісти
та х%й -- ти не правий, від зовсім...
Ніхто не запа'ятає та не буде "ненавидіти" -- єдиний вихід -- світове осудження кацапів, а українці прийдуть до "європейського" способу екзистенції...
Це наприклад, коли пенсіонер не бубнить сидячи в черзі (бо черги вони повсюди, де люди завчасно приходять) на візит до лікаря, коли він записаний на 10:30, а ще лишень після 9-ої, і він усіх гнобить, куди вони перед нього...
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13.05.2023 23:12 Відповісти
та х%й -- ти не правий, від зовсім...
*******
х%й - завжди правий. Без нього тебе б теж не було. )))
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13.05.2023 23:18 Відповісти
Прямо зараз Придністров'я обстріляло Україну!!! Пуски були зафіксовані саме з території Приднестровья
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13.05.2023 23:09 Відповісти
Якщо правда,то треба те придністров'я роздавити,як блоху
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13.05.2023 23:11 Відповісти
Ракеты летели через приднестровье, но пуски вряд ли от туда были.
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13.05.2023 23:13 Відповісти
Так в тому-то і прикол, що пускі завжди фіксували з кораблів чи ракетоносців, а цей раз ракети несподівано з'явились зразу над Приднестровьем. В Тернополі зараз повторно вибухи
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13.05.2023 23:19 Відповісти
А з іншого боку - звідки там такі пускові установки могли взятись? Військової логістики між Кацапстаном і ПМР немає зараз
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13.05.2023 23:25 Відповісти
ще раз пишу, можливо з кортопляндії, таймінг 15 хв. дуже схож.
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14.05.2023 02:26 Відповісти
Б'ють по логістиці....постачання зброї
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13.05.2023 23:19 Відповісти
Тоді на самому кордоні треба чекати ракети. З польшею та іншими країнами
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13.05.2023 23:32 Відповісти
Місцеві гниди вже викладують фото і відео з Тернополя. Здасться Хмельницький нічому не навчив
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13.05.2023 23:20 Відповісти
Бо ще жодного разу ні одну таку придуркувату гниду не притягнули до кримінальної відповідальності.Пришелепкуваті хайпують, в що тільки потім їх той дурний хайп виливається
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13.05.2023 23:32 Відповісти
Люта маячня. Кацапи і так прекрасно знають куди стріляють і куди влучають. Це не минуле століття.
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13.05.2023 23:57 Відповісти
Напевне тому їм і потрібні коригувальники
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14.05.2023 00:06 Відповісти
Що коригувати? Координати відомі, програмуються перед пуском ракет. Пуск за сотні кілометрів. Це ж не міномет і не гармата. Далі навіть писати не буду. Краще подивлюсь телемарахвон...
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14.05.2023 00:49 Відповісти
Забий собі голову до кінця!
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14.05.2023 07:20 Відповісти
Підсказка:
Хром-Гугл-"чому неможна робити фото після прильотів"-читаєм перші 3-5 посилань.
Там до речі і про вас розповідають.
UPD. А ось те що ви як мінімум не вважаєте це за порушення( напевне ж військові по-вашему дурні), то це привід вами зацікавитися. І ні, не мені
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14.05.2023 08:10 Відповісти
Читав. В першому ж посиланні те, що я і писав. Параноя і полювання на відьом. Розташування військ, об"єктів, складів, ППО та ін. - так, цілком згоден. Але який сенс приховувати і заперечувати те, що кацапи вже й так знають і виклали в своїх мережах?
ПС. Щодо приводу мною зацікавитись. Схоже, ви самі і є параноїк. Чи просто любитель з прізвищем "анонім", як у відомому фільмі?
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14.05.2023 11:24 Відповісти
Це перше посилання?:

https://www.google.com/amp/s/kiev.vgorode.ua/ukr/amp/news/sobytyia/a1201166-chomu-ne-mozhna-poshirjuvati-u-sotsmerezhakh-informatsiju-pro-obstrili

Чи може це?:

https://www.the-village.com.ua/village/city/instruction/324587-scho-ne-mozhna-publikuvati-pid-chas-viyni-vazhliva-instruktsiya

Чи все ж таке це?:
https://www.kr-rada.gov.ua/news/sho-mozhna-i-sho-ne-mozhna-publikuvati-v-sotsmerezhah-pid-chas-ta-pislya-trivogi.html

Навіщо горбатого ліпити?
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14.05.2023 15:09 Відповісти
Що ви мені намагаєтесь довести? Що українці повинні сидіти тупими баранами і вірити лишень "марахвону"? Що знати правду мають право лишень кацапи? Ви, взагалі, на кого працюєте?
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14.05.2023 15:56 Відповісти
П1. Особистий досвід. Є таке містечко на полтавщині-Карлівка. Прилитів Шахед. Поруч. Мешканці виклали фото. З ранку прилитіло влучно.
Звісно, можна до цієї інформації ставитись скептично, бо це з моїх слів( хоча як недовіра до моїх слів може вплинути на мене-не знаю). Але з іншого боку є багато прикладів з інших міст(Київа,Харкова) як блогери викладали фото і відео прильотів, а потім туди ж прилітало знов.
П2. русня пускає дрони, ракети не обов'язково зоб щось уразити. А для визначення позицій ППО. Щоб потім масованим обстрілом пустити по незахищених коридорах. І саме в цьому випадку збір інфи йде з соцмереж, тг каналів і тд...
П3. Не треба сумніватися в рішеннях наших війскових. Якщо вони це просять, то не для того щоб "українці сиділи тупими баранами і вірили марахвону".
Ps. А працюю я на британців( Бристоль) якщо вам так цікаво. Хоча не зрозуміло до чого це
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14.05.2023 16:55 Відповісти
Не знаю, але я більше схиляюсь до думки, що там працюють інформатори. А, може, і супутникова розвідка. Але наводка за фото в соцмережах? Не думаю, що в кацапів все так примітивно, не треба їх недооцінювати. Бо хто недооцінює ворога, той війну не виграє.
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14.05.2023 17:14 Відповісти
Ви абсолютно праві. І якщо є навіть 10 відсотків, що відстежують таки по соцмережам, то на мою думку, краще перестрахуватися.
Зараз з цим Николаевский Ванек придумав лайфхак-виставляти відео після прильотів з Сірії,Іраку. І це дало результати-сьогодні русня зганбилася.
Гарного вам дня
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14.05.2023 17:31 Відповісти
Навзаєм.
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14.05.2023 18:49 Відповісти
А что там в Хмельницком так взорвалось за склад? Какой ето уже секрет если рашисты уже его узнали и взорвали
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13.05.2023 23:35 Відповісти
Старі ржаві совєцкі некеровані бомби, які планували утилізувати у 2024.
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13.05.2023 23:48 Відповісти
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13.05.2023 23:41 Відповісти
а должны благодарить украинских кротов-за что те кидают координаты
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14.05.2023 03:03 Відповісти
Повідомляють про 5 потужних прильотів у Ясинуватій по логістиці русні.
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14.05.2023 00:01 Відповісти
Рашисти раніше рідко ціляли по Тернополю зі своїх ракет.
Але сьогодні ввечері - фінал Євробачення і від України виступає дует "Творчі" саме з цього міста.
Тож, теперішня ракетна атака ворога дуже схожа на безсилу злобу через невдачі на фронті й була спрямована суто проти цивільних.
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14.05.2023 00:24 Відповісти
бедный мальчик с Тернополя. Узнал за 10 мин до выхода, что его город бомбили. И это при том, что за всю войну, у них по-моему 1 обстрел был...
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14.05.2023 01:38 Відповісти
По Харкову прильот, що то було побачимо з утра, ППО щось збила.
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14.05.2023 00:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/14/7402102/ Запущенные в направлении Киева вражеские дроны были уничтожены на дальних подступах - КГВА
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14.05.2023 06:49 Відповісти
Может с Белорашки? Пора уже и туда привет прислать.
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14.05.2023 06:49 Відповісти
В Тольятти Самарской области в России возник пожар в покрасочном цехе и распространился на площадь до 20 тыс. кв. метров.
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14.05.2023 07:15 Відповісти
Кинжал очередной фейк русни , при приложении к земле у него скорость 1,5 маха и внутренности похожи на Колибр
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14.05.2023 08:11 Відповісти
у Нас распотрошили Кинжал
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14.05.2023 08:14 Відповісти
Відбій
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14.05.2023 08:22 Відповісти
Я Требую продолжения банкета с самолетами и вертолетами русни !
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14.05.2023 08:24 Відповісти
 
 