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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетного удару по Тернополю. ФОТО

Вночі росіяни атакували Україну, намагалися ударити ракетами по Тернополю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. росіяни - це закомплексовані терористи", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Тернополю 01
Наслідки ракетного удару по Тернополю 02
Наслідки ракетного удару по Тернополю 03

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи.

Також читайте: Повторна атака: під ранок крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини, є руйнації та пошкодження

Автор: 

обстріл (28472) Тернопіль (401)


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Топ коментарі
+18
Це не важливо. Головне, що скаже дерьмак всея України.
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14.05.2023 10:00
+12
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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14.05.2023 10:01
+8
"повідомив єрмак..."ось де зарита свиня обстрілу рашистами Тернополя
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14.05.2023 10:02
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А де ж фото?
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14.05.2023 09:57 Відповісти
Це не важливо. Головне, що скаже дерьмак всея України.
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14.05.2023 10:00 Відповісти
"повідомив єрмак..."ось де зарита свиня обстрілу рашистами Тернополя
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14.05.2023 10:02 Відповісти
Забули викласти. Ось вони, з новини на каналі Єрмака:



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14.05.2023 10:38 Відповісти
То виходить про ситуацію одразу доповідають єрмаку
Чому це
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14.05.2023 11:30 Відповісти
Як легітимнообраному голові держави.
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14.05.2023 12:07 Відповісти
Пишуть що кацапи підірвали склад з радянськими авіабомбами. Вибухнуло як ядрьона бімба.
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14.05.2023 10:08 Відповісти
Це не найгірший варіант.
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14.05.2023 10:42 Відповісти
Я живу десь в трьох км від першого прильоту в Тернополі (вчора ввечері). дивився фільм. Вибуху не чув взагалі. Так що не БК.
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14.05.2023 10:46 Відповісти
Це я відповідав тому хто писав про Хмельницький.
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14.05.2023 10:50 Відповісти
Старі совєцкі ржаві бомби чекали на утилізацію у 2024. На відкритому повітрі - тому пиня їх побачив і заатакував. Але легше йому не буде від цього.
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14.05.2023 10:09 Відповісти
Якщо то й справді були старі бомби, то можна було б їх подалі вивезти, десь у поле і зробити видимість наявності крупного складу БК. Ну і пасти те місце мобільними групами при атаках шахедів. Навіть якби і прилетіло врешті решт, то не наробило б стільки лиха будівлям.
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14.05.2023 11:54 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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14.05.2023 10:01 Відповісти
це зупинить ракети?
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14.05.2023 10:06 Відповісти
Молжете спробувати закидати асфальтом.
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14.05.2023 11:19 Відповісти
Ну тоді назвіть хоч ОДНУ молитву ,яка б зупинила ракети,не говорячи вже про війну.
от Ви ,в Києві знаходитесь під захистом бога ,чи ППО «Patriot» ?
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14.05.2023 11:57 Відповісти
Скажіть, чому ви поділяєте?
Ви вірите в техніку, а відповідно в науку. Тоді, поясніть походження ДНК, будь ласка.
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14.05.2023 13:26 Відповісти
слухай, при спілкуванні, за дві хвилини коли ви сказав - "чо, Всесвіту 7000 років?" - воно тобі скаже ....... ну от, нижче.... і ми такі:
ну реально, віропітеки це гірше вати. воно реально тупо існує в світі де динозаври були сотні млн. років тому, але світу цьому - 7000 років.
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19.05.2023 16:38 Відповісти
псих, бажаю тобі раку! "амінь"! подивлюсь як ти в обісраній спідниці до капища побіжиш, а не до лікарів.
ти хоч розумієш всю жалюгідність своїх висерів?
твій "бог" таке робив шо я Сталіна б назвав *********, проти Яхве. йди випий галоперидолу миш.яку!
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14.05.2023 10:16 Відповісти
Тобі за пазуху.
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14.05.2023 11:16 Відповісти
Змушений нагадати, що ваші злісні висловлювання підпадають під 161 статтю КК у розділі образа почуттів віруючих". Особлво якщо врахувати, що коментар ніяк вас не стосується. Дивно, що модератори вас вже неодноразово прощають.
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14.05.2023 12:43 Відповісти
ти доведи шо ти т.з. "віруючий"!
піщинку зрушиш "вірою"? А там написсано ж!
А гОру? Га? там же написсано!
а тепер подумай - а чо, нікого не ображають крики тупого печерного бидла? Рівність? - Ах астафь.тє

"віруючі" це ж за твоєю статєйкою - священна корівка? до речі - багато хто притягувався за нею?
йди подалі, позорище. "віруючий"? - доведи - беремо піщинку, ставимо її під стакан - і ти "вірою" в Кетцалькоатля, або що, вроді в Аллаха? - ну от - зсунеш її з місця? Я розумію шо Аллах чи Зевс зсуне всю будівлю в якій експеримент проводиться, прошу, не треба, краще хай твій ахах, чи що там - відверне хоч 1 снаряд орчні, що летить на солдатів Єрмака, котрий невблаганно наближає перемогу своїх солдатів.
ну, ти розумієш шо я б зараз картинку собаки прикріпив, котра на тебе дивиться....... трішки зневажливо.
тьху
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19.05.2023 16:26 Відповісти
до речі, ображений(забирає руку за спину, хоча хотів подати), а чо ваш т.з. "бог" сам не покарає нечистивців шо сумніваються шо Всесвіту 7000 років(майже)? аж статєйки треба? А давайте як оце ви любите - "єретиків" спалювати на площах?
я от думаю шо ти "тролив" так, тоді ок, ну, тупувато, але ок, але якщо віриш шо Всесвіту 7000 років(майже), то вибач, деякі діти в дитсадку опускають козлів шо їм таке вдовблюють.
ясно шо виросте щось нормальне з таких, а не то шо твоя мати виростила, Аллах їй суддя.
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19.05.2023 17:08 Відповісти
😂😂😂😂😂. Який же ви невіглас!
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19.05.2023 21:26 Відповісти
так ти сам таке пишеш шо сорі.
ну нахера?
я не можу просто таке тупо пропустити. і так, ну не троллять так то.
тобто погрози тіпа срані статєйки(ой, бореться з СБУ, Боканорв во прийшов вот)
не знаю, ти тупо видав себе як віропітек - я визвірився(цілком нормально відповів)
шо не так?
че це тіпа я погрожував статтею, "будто ми на параші"?
а, якщо хочеш, то цю статтю - "*бав" я в рот і в носа.(цитата), таваріщь мойор, нічіпайтєєєєє, ааааа(тікає)

шо ти базариш взагалі? шо, вже захватили Київ? ну, удачі.
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19.05.2023 21:37 Відповісти
клоун, я "невіглас" бо не вірю шо Всесвіту скоро буде 7000 років?
ок. правда.... якось дивно, тобто всіх вчених потрібно знищити?
так шо я от майже зрівнюю віротекантропів і совків, але у совків хоч якась ідея є, а тут кретини верещать про Яхве чи що там у вас, Піссус? - то одна сотона(див. "канони") і тіпа - "вір у те що нам сказали, бо будеш "гарєть вєчна""
я повторю - раку тобі також і подивитись хочеться як ти побіжиш до попів, а не до лікарні.
які ж ви жалюгідні. хоча, жалю навіть не гідні, раби, біомаса Аллаха, чи шо там у вас, Аполон шолі?
ниці раби, біосміття
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20.05.2023 10:34 Відповісти
😂😂😂 Ви справлі не просунулися у розумовому розвитку далі тих євреїв, для яких писалося П'ятикнижжя Мойсеєве. До речі, самим Мойсеєм. Мовою і стилем, який здатним був сприймати їх розум. 😁 Вони Тору до речі сприймали так, як і ви - буквально. Розум, який не здатен мислити алегоріями, є дитячим. Так само дітям ніхто не пояснює закон Ома для ділянки кола, а просто кажуть не пхати пальці у розетку, бо там бяка вдарить по пальцях. 😊 Бувайте здорові. Мені важко спілкуватися з дитиною. ☺️
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20.05.2023 11:55 Відповісти
Во время выступления группы с Тернополя, - гадят твари оккупантские Тернополю... Твари
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14.05.2023 10:02 Відповісти
Гурт "Творчі" - з Тернополя.
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14.05.2023 10:12 Відповісти
А, так.
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14.05.2023 10:15 Відповісти
тернопольчане
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14.05.2023 10:39 Відповісти
Цікаво, Єрмак мав фото до обстрілу, чи лише після обстрілу? 🤔І у яке "ЗМІ" послав фото до обстрілу?
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14.05.2023 10:28 Відповісти
Тернопіль - це щоб більше не нянькались з Почаївом? щоб розгнівані тернополяни знесли нафіг всю ту базу сраних навідників?
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14.05.2023 11:02 Відповісти
Ну нарешті. Бінго. Ви , пані , єдина побачили те ,що таки лежало на поверхні.
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14.05.2023 12:00 Відповісти
глава Офиса Президента резидент фсб Андрей Ермак
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14.05.2023 11:46 Відповісти
 
 