Наслідки ракетного удару по Тернополю. ФОТО
Вночі росіяни атакували Україну, намагалися ударити ракетами по Тернополю.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. росіяни - це закомплексовані терористи", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи.
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Чому це
легітимнообраному голові держави.
от Ви ,в Києві знаходитесь під захистом бога ,чи ППО «Patriot» ?
Ви вірите в техніку, а відповідно в науку. Тоді, поясніть походження ДНК, будь ласка.
ну реально, віропітеки це гірше вати. воно реально тупо існує в світі де динозаври були сотні млн. років тому, але світу цьому - 7000 років.
ти хоч розумієш всю жалюгідність своїх висерів?
твій "бог" таке робив шо я Сталіна б назвав *********, проти Яхве. йди випий
галоперидолумиш.яку!
піщинку зрушиш "вірою"? А там написсано ж!
А гОру? Га? там же написсано!
а тепер подумай - а чо, нікого не ображають крики тупого печерного бидла? Рівність? - Ах астафь.тє
"віруючі" це ж за твоєю статєйкою - священна корівка? до речі - багато хто притягувався за нею?
йди подалі, позорище. "віруючий"? - доведи - беремо піщинку, ставимо її під стакан - і ти "вірою" в Кетцалькоатля, або що, вроді в Аллаха? - ну от - зсунеш її з місця? Я розумію шо Аллах чи Зевс зсуне всю будівлю в якій експеримент проводиться, прошу, не треба, краще хай твій ахах, чи що там - відверне хоч 1 снаряд орчні, що летить на солдатів Єрмака, котрий невблаганно наближає перемогу своїх солдатів.
ну, ти розумієш шо я б зараз картинку собаки прикріпив, котра на тебе дивиться....... трішки зневажливо.
тьху
я от думаю шо ти "тролив" так, тоді ок, ну, тупувато, але ок, але якщо віриш шо Всесвіту 7000 років(майже), то вибач, деякі діти в дитсадку опускають козлів шо їм таке вдовблюють.
ясно шо виросте щось нормальне з таких, а не то шо твоя мати виростила, Аллах їй суддя.
ну нахера?
я не можу просто таке тупо пропустити. і так, ну не троллять так то.
тобто погрози тіпа срані статєйки(ой, бореться з СБУ, Боканорв во прийшов вот)
не знаю, ти тупо видав себе як віропітек - я визвірився(цілком нормально відповів)
шо не так?
че це тіпа я погрожував статтею, "будто ми на параші"?
а, якщо хочеш, то цю статтю - "*бав" я в рот і в носа.(цитата), таваріщь мойор, нічіпайтєєєєє, ааааа(тікає)
шо ти базариш взагалі? шо, вже захватили Київ? ну, удачі.
ок. правда.... якось дивно, тобто всіх вчених потрібно знищити?
так шо я от майже зрівнюю віротекантропів і совків, але у совків хоч якась ідея є, а тут кретини верещать про Яхве чи що там у вас, Піссус? - то одна сотона(див. "канони") і тіпа - "вір у те що нам сказали, бо будеш "гарєть вєчна""
я повторю - раку тобі також і подивитись хочеться як ти побіжиш до попів, а не до лікарні.
які ж ви жалюгідні. хоча, жалю навіть не гідні, раби, біомаса Аллаха, чи шо там у вас, Аполон шолі?
ниці раби, біосміття
глава Офиса Президентарезидент фсб Андрей Ермак