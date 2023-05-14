Віялових відключень цього літа вдасться уникнути, - ДТЕК

Дефіцит, який прогнозується влітку, Україна перекриє завдяки імпорту електроенергії.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Він зазначив, що під час активної ремонтної кампанії наприкінці травня, в червні та липні дефіцит потужності має перекрити імпорт електроенергії, і це дозволить обійтися без віялових відключень.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Натомість наступна зима може бути проблемою, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей та міцності", – зазначив Сахарук.

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Він додав, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено 75% теплової генерації, а для відновлення енергетичної системи потрібно поновити 12 тис. км. ліній електропередач та майже 4 тис. розподільчих підстанцій.

Крім того, на всіх енергоблоках українських атомних станцій потрібно провести ремонтні роботи, бо енергоблоки активно працювали всю зиму.

За словами Сахарчука, 4 блоки вже у ремонті, іще один входить в ремонт на заміну палива та для того, щоб забезпечити нормальне стабільне функціонування системи наступного опалювального сезону.

ДТЕК запланувало провести ремонт 28 енергоблоків до наступної зими.

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