УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини
2 000 10

Віялових відключень цього літа вдасться уникнути, - ДТЕК

електроенергія,електрика,світло,леп

Дефіцит, який прогнозується влітку, Україна перекриє завдяки імпорту електроенергії.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду. 

Він зазначив, що під час активної ремонтної кампанії наприкінці травня, в червні та липні дефіцит потужності має перекрити імпорт електроенергії, і це дозволить обійтися без віялових відключень.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Натомість наступна зима може бути проблемою, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей та міцності", – зазначив Сахарук.

Читайте: Частину "пунктів незламності" на Буковині закрили, бо нема проблем зі світлом

Він додав, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено 75% теплової генерації, а для відновлення енергетичної системи потрібно поновити 12 тис. км. ліній електропередач та майже 4 тис. розподільчих підстанцій.

Крім того, на всіх енергоблоках українських атомних станцій потрібно провести ремонтні роботи, бо енергоблоки активно працювали всю зиму.

За словами Сахарчука, 4 блоки вже у ремонті, іще один входить в ремонт на заміну палива та для того, щоб забезпечити нормальне стабільне функціонування системи наступного опалювального сезону.

ДТЕК запланувало провести ремонт 28 енергоблоків до наступної зими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні прогнозують нові відключення світла через дефіцит електроенергії

електроенергія (6175) ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Є велика підозра, що цей виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук -- не гірший п*здун за зелених шмарклів. Бодай 30% від усієї промисловості зара працює, а у рудого татарина -- дефіцит. Куди він її діває? Ладно вже, коли б сказав, що імпортуємо за гроші, то було б зрозуміло.
Попіаритися на телемарафоні та виставити себе героєм -- свята справа.
показати весь коментар
14.05.2023 17:05
+2
пілять. не кажіть гоп... просто закрийте пельку на цю тему!
показати весь коментар
14.05.2023 16:56
+2
Ну так з 1 червня ж ціни на електрику підіймаємо до економічно обґрунтованих..а потім й на опалення, воду, паливо..а там і на їжу
показати весь коментар
14.05.2023 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А осінню заправляйте генератори...купляйте аккумулятори
показати весь коментар
14.05.2023 16:46 Відповісти
Звільняйте не тих.
Нова молода генерація йде. Патріотична.
показати весь коментар
14.05.2023 16:48 Відповісти
Будете вимикати, як взимку? Відразу мікрорайонами на пару годин та через пару годин?))
показати весь коментар
14.05.2023 16:53 Відповісти
пілять. не кажіть гоп... просто закрийте пельку на цю тему!
показати весь коментар
14.05.2023 16:56 Відповісти
Є велика підозра, що цей виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук -- не гірший п*здун за зелених шмарклів. Бодай 30% від усієї промисловості зара працює, а у рудого татарина -- дефіцит. Куди він її діває? Ладно вже, коли б сказав, що імпортуємо за гроші, то було б зрозуміло.
Попіаритися на телемарафоні та виставити себе героєм -- свята справа.
показати весь коментар
14.05.2023 17:05 Відповісти
Ну так з 1 червня ж ціни на електрику підіймаємо до економічно обґрунтованих..а потім й на опалення, воду, паливо..а там і на їжу
показати весь коментар
14.05.2023 17:17 Відповісти
Та вы уже определитесь. А то не знаю, покупать генератор или нет, пока дёшево.
показати весь коментар
14.05.2023 17:22 Відповісти
Если не последние деньги, покупай. )
показати весь коментар
14.05.2023 17:45 Відповісти
спасибо, Ринат!
показати весь коментар
14.05.2023 17:26 Відповісти
 
 