Окупанти обстріляли село Старицю на Харківщині: двоє людей загинуло, - ОВА

Унаслідок обстрілу російськими військами Харківщини загинуло двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під ударом було с. Стариця Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.

В ОВА висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

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