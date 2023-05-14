Окупанти обстріляли село Старицю на Харківщині: двоє людей загинуло, - ОВА
Унаслідок обстрілу російськими військами Харківщини загинуло двоє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під ударом було с. Стариця Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.
В ОВА висловили співчуття рідним і близьким загиблих.
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Garry Dron #551574
показати весь коментар14.05.2023 21:13 Відповісти Мені подобається 0
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