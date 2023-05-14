Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині. ФОТОрепортаж

14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

"Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів.

В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

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