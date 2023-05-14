Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині. ФОТОрепортаж
14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
"Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів.
В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Люди не постраждали.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар14.05.2023 15:56 Відповісти Мені подобається 2
Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар14.05.2023 17:33 Відповісти Мені подобається 0
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