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Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині. ФОТОрепортаж

14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

"Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів.

В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив ракетами по Харкову та Золочеву. Куп’янськ і Вовчанськ під обстрілами, - ОВА. ФОТО

Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині 01
Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині 02
Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині 03
Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині 04

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


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Щоб вам руки покорчило кацапські виродки,щоб вас било об суху дорогу і не переставало бити!
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14.05.2023 15:56 Відповісти
Так само виглядають будинки неподалік об'єкту поруч з Хмельницьким по якому вдарили 13 травня, але в ЗМІ вирішили обмежитися кількома розбитими шибками, вітринами та дахами. Схоже, вирішили швиденько все "зам'яти" та применшити масштаби того, що там відбулося, обмежившись "прильотом по об'єкту інфраструктури".
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14.05.2023 17:33 Відповісти
 
 