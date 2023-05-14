Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе, - Зеленський в Аахені

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе.

"Зберегти таку Європу, яка цінує мир. Україна пропонує перемогу, яка обернеться миром - і не лише для нас. Україна пропонує перемогу не просто в одній цій війні, а над агресіями й анексіями, спаленням міст і депортаціями, над катастрофою геноциду де завгодно ще на Землі", - заявив він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені, передає Цензор.НЕТ.

"Це поле битви - доля Європи. Нинішня Росія пішла агресією не тільки проти нас як вільної держави, не тільки проти об'єднаної Європи як глобального символу миру і процвітання, це - війна Росії за минуле", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, "долаючи кілометри української території, Росія намагалася подолати роки європейської історії. Історії - нашої з вами, саме тих сімдесяти трьох років, коли тут вручається The Charlemagne Prize. Ми зіткнулися з агресором, що йде на будь-яку жорстокість і підлість, щоб стверджувати, що нібито історія не змінюється".

Росія, сказав він, "зі своєї волі стала на шлях зла. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати цей її шлях і шлях будь-яких таких самих агресорів, які, можливо, коли-небудь спробують повторити за Росією".

"Сьогодні я говорив лише про те, що потрібно для нашої спільної перемоги, а значить лише про те, що потрібно для сталого миру для всіх нас. Я мрію, щоб Європа стала переможцем! Я знаю, що українці можуть перемогти! Я закликаю всіх вас стати переможцями разом із українцями! Настав цей час! Саме зараз вирішується, яким буде завершення цієї війни і чи справді це остання агресія в Європі. Усе залежить від нашої з вами єдності, від нашої з вами швидкості, від нашої з вами налаштованості на перемогу", - заявив Зеленський.

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