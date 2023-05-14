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Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе, - Зеленський в Аахені

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе.

"Зберегти таку Європу, яка цінує мир. Україна пропонує перемогу, яка обернеться миром - і не лише для нас. Україна пропонує перемогу не просто в одній цій війні, а над агресіями й анексіями, спаленням міст і депортаціями, над катастрофою геноциду де завгодно ще на Землі", - заявив він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені, передає Цензор.НЕТ.

"Це поле битви - доля Європи. Нинішня Росія пішла агресією не тільки проти нас як вільної держави, не тільки проти об'єднаної Європи як глобального символу миру і процвітання, це - війна Росії за минуле", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, "долаючи кілометри української території, Росія намагалася подолати роки європейської історії. Історії - нашої з вами, саме тих сімдесяти трьох років, коли тут вручається The Charlemagne Prize. Ми зіткнулися з агресором, що йде на будь-яку жорстокість і підлість, щоб стверджувати, що нібито історія не змінюється".

Росія, сказав він, "зі своєї волі стала на шлях зла. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати цей її шлях і шлях будь-яких таких самих агресорів, які, можливо, коли-небудь спробують повторити за Росією".

"Сьогодні я говорив лише про те, що потрібно для нашої спільної перемоги, а значить лише про те, що потрібно для сталого миру для всіх нас. Я мрію, щоб Європа стала переможцем! Я знаю, що українці можуть перемогти! Я закликаю всіх вас стати переможцями разом із українцями! Настав цей час! Саме зараз вирішується, яким буде завершення цієї війни і чи справді це остання агресія в Європі. Усе залежить від нашої з вами єдності, від нашої з вами швидкості, від нашої з вами налаштованості на перемогу", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському в Аахені вручили премію Карла Великого. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7316) Європа (1785) Зеленський (23653) премія (384)


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Топ коментарі
+20
Зеленський в *****... Пабідун світового маштабу!!!
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14.05.2023 19:47
+17
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14.05.2023 19:48
+14
І тут Остапа понєсло !
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14.05.2023 19:45
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І тут Остапа понєсло !
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14.05.2023 19:45 Відповісти
Ввійшов роль.🤣 Це як Менелай збирав військо піздити Трою. А єрмак у них Ахіллом буде🤪
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14.05.2023 20:23 Відповісти
Зеленський в *****... Пабідун світового маштабу!!!
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14.05.2023 19:47 Відповісти
І хто це все пише, невже подоляк.
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14.05.2023 19:48 Відповісти
Chat GPT
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14.05.2023 20:03 Відповісти
Схоже , що так , бо коли говорить Зеленський підготовлений текст , то дуже явно чується Подоляк , а коли говорить не підготовлений Зеленський , то дуже явно чується Зеленський.
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14.05.2023 20:32 Відповісти
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14.05.2023 19:48 Відповісти
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14.05.2023 19:49 Відповісти
Де це ти пропадав?
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14.05.2023 20:02 Відповісти
та трішки воюю.
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14.05.2023 20:12 Відповісти
Бажаю тобі удачі. Бережи себе. Війна і так вже забрала багатьох з форумчан.
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14.05.2023 20:19 Відповісти
дякую. але я сам вибрав свою долю.
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15.05.2023 06:29 Відповісти
Ну як завжди. Ні бе ні ме
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14.05.2023 19:51 Відповісти
Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе - Зеленський в Аахені Джерело: https://censor.net/ua/n3418341

В цьому реченні зворотний займенник "себе" вжитий замість:

А) України;

Б) Зеленського;

В) Європи.

Вкажіть вірну відповідь. Переможець отримає звання "Майстер Заголовку".
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14.05.2023 19:56 Відповісти
Не можемо: аахенський діалект.
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14.05.2023 20:26 Відповісти
🤣
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14.05.2023 20:48 Відповісти
Є@лан, який своєю тупизною допоміг ху#лу створити небезпеку для Європи тепер від імені громадян України пропонує зберегти Європу, бо вона от-от розвалиться і «піде на поклон Пуйлу». Найвеличнійвшивість так і фонтанує з піаніста
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14.05.2023 19:57 Відповісти
Найзеленіший Зяма-перемагатель всєя Галактики.
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14.05.2023 20:04 Відповісти
беріть вище, "месія" тьху нах...
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14.05.2023 20:09 Відповісти
"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной - я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - сказал артист в интервью Дмитрию Гордону, которое обнародовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник вечером.

На вопрос, как бы он договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.
https://ru.interfax.com.ua/news/election/555686.html
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14.05.2023 20:08 Відповісти
Короче шоу продовжується і коли закінчиться ХЗ.
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14.05.2023 20:14 Відповісти
Another hero - another mindless crime.
Behind the curtain, in the pantomime.
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14.05.2023 20:15 Відповісти
Наши знают и делают.
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14.05.2023 20:26 Відповісти
Повний аахен...
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14.05.2023 20:10 Відповісти
Как жалок шут на троне короля.
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14.05.2023 20:15 Відповісти
США говорят что сбитие Кинжала окупило все их инвестиции
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14.05.2023 20:14 Відповісти
Най поки гастролює. Поки.
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14.05.2023 20:23 Відповісти
он дебил-пропонователь
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14.05.2023 20:31 Відповісти
Чи забувся Володя, коли бажав подивитися в очко пуйлу і заставляв нашу армію не стріляти, Забувся як відподив наших військових із вигідних позицій, як скорочував армію і заморожував всі ракетні програми? А тепер, коли народ і армія поперли ворога - став патріотом і забувся, що то пуйло напало на Україну, а не 5-й Президент для свого збагачення?
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14.05.2023 20:34 Відповісти
ШОУ МАСТ ГОУ ОН.... зелене шоу зеленого гім*на
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14.05.2023 20:40 Відповісти
Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе

Кого саме "себе"?
Україну?
Європу?

Бідна моя мовонько...
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14.05.2023 21:14 Відповісти
Там вище в мене є ще варіант: "Зеленського".
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14.05.2023 22:47 Відповісти
пустые ни кому не нужные слова, для кого они?
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14.05.2023 21:43 Відповісти
А цей "цивілізований світ" точно хоче спасіння?
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14.05.2023 22:50 Відповісти
США и Вьетнам?
Китай и Вьетнам?
СССР и Афганистан?
США и Афганистан?
И кто дурачок?
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15.05.2023 02:41 Відповісти
верные слова. назло зрадоботам.
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15.05.2023 02:43 Відповісти
 
 