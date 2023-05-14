Зеленський прибув до Парижу ввечері 14 травня

Ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.

Він зазначив: "Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин".

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