Зеленський прибув до Парижу ввечері 14 травня
Ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.
Він зазначив: "Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин".
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