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Зеленський прибув до Парижу ввечері 14 травня

зеленський

Ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі. 

Він зазначив: "Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні Зеленський відвідає Францію

Автор: 

Зеленський (23653) Париж (214) Франція (3037)


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Топ коментарі
+9
главно дело шоб ермак в тех же кроссовках, освящённых визитом к понтифику, посетил Елисейский дворец. От этого их аукционная стоимость возрастёт еще больше, а вырученные средства пойдут на БПЛА "Посейдон" для ЗСУ. Но это не точно.
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14.05.2023 22:15
+8
Щось згорить, або впаде.
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14.05.2023 22:16
+6
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14.05.2023 22:54
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главно дело шоб ермак в тех же кроссовках, освящённых визитом к понтифику, посетил Елисейский дворец. От этого их аукционная стоимость возрастёт еще больше, а вырученные средства пойдут на БПЛА "Посейдон" для ЗСУ. Но это не точно.
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14.05.2023 22:15 Відповісти
и "в кармане белый порошок"......
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14.05.2023 23:05 Відповісти
Наш пострєл вєздє успєл .
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14.05.2023 22:10 Відповісти
не спить людина
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14.05.2023 22:10 Відповісти
наш иосифвиссарионыч.
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14.05.2023 22:18 Відповісти
Щось згорить, або впаде.
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14.05.2023 22:16 Відповісти
Рояль?
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14.05.2023 22:26 Відповісти
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14.05.2023 22:19 Відповісти
Фото прикольное. Обычно такие в криминальной рубрике о задержании преступников😂
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14.05.2023 22:39 Відповісти
Це шпана з підворотні.
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14.05.2023 22:42 Відповісти
кроме профессиональных спичрайтеров может себе позволить и хороших катменов. Но лучше было бы справа не пропускать.
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14.05.2023 23:18 Відповісти
"Взагалі Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац (де проходила зустріч) спалахнути".
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14.05.2023 22:40 Відповісти
Або Ейфелева вежа впала б.
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14.05.2023 22:45 Відповісти
Молодець, дуже радий за нашого президента що за такий короткий термін вирішує стільки багато справ та побуває у сітлькох містах і зустрінеться з декількома європейськими лідерами
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14.05.2023 22:45 Відповісти
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14.05.2023 22:48 Відповісти
тонко. Можно сказать - как писк у комара.
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14.05.2023 23:19 Відповісти
Дело он делает полезное, но не стоит преувеличивать его личные заслуги.
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15.05.2023 09:33 Відповісти
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14.05.2023 22:47 Відповісти
Собор Паризької богоматері після останнього візиту ЗЄ встигли відремонтувати?
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14.05.2023 22:48 Відповісти
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14.05.2023 22:54 Відповісти
Дэньги давай!
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14.05.2023 23:21 Відповісти
ДБ
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14.05.2023 23:46 Відповісти
.... Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. нагадаю про ракету типо ШТОРМОВА ТIНЬ,Cнаряд 155,******** ВИНИЩУВАЧІВ F-16 чи Mirage F1C з другом
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14.05.2023 23:33 Відповісти
Хоть би побрився,стидно дивитись!
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14.05.2023 23:46 Відповісти
В заголовку - потрібно: Парижа. Перекладачам-друкарям Цензора - повторіть з Граматики УМ Закінчення українських іменників в родовому відмінку - для уникнення помилок.
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15.05.2023 00:05 Відповісти
Кокая разниця?
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15.05.2023 06:09 Відповісти
для цього є телефон,міг би просто подзвонити.
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15.05.2023 00:10 Відповісти
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15.05.2023 09:16 Відповісти
Во всех войнах 20 века, все главы стран сидели в своих государствах и руководили страной и не шлялись по другим странах, поведение Зеленского показывает, что не он руководит страной.
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15.05.2023 00:36 Відповісти
велика довiра ЗСУi люду да у Макрона хтось повинен забрати телефон шоб той не дзовим *****
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15.05.2023 12:49 Відповісти
ПарижА

ПарижА

ПарижА

Правте, школота!
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15.05.2023 01:53 Відповісти
 
 