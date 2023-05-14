УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
1 114 7

Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні Зеленський відвідає Францію

франція

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідає Париж, щоб провести робочу вечерю зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, що посилається на пресслужбу президента Франції.

"Цей обмін думками дасть їм змогу продовжити і поглибити довіру після їхньої зустрічі 8 лютого в Парижі та регулярних телефонних дзвінків одне одному відтоді", - заявили у пресслужбі французького лідера.

У заяві йдеться про те, що під час зустрічі Макрон підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів.

"Тому дискусія цього вечора буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на нагальні військові та гуманітарні потреби України. Два президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європу, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція", - заявили в Єлисейському палаці.

Читайте також: "Геополітично Росія вже програла війну", - Макрон

Нагадаємо, французькі ЗМІ писали сьогодні, що до кінця дня Зеленський прибуде до Франції. 

Зеленський (23653) Франція (3037) Макрон Емманюель (1448)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже осто... Скільки ж його може Бути ??? Кажуть, що цар зустрівся з папою Римським.
Наступний напевно лише сам Господь...
показати весь коментар
14.05.2023 21:36 Відповісти
Почти по классику

"Дурне поїхало в турне" (С)
показати весь коментар
14.05.2023 21:37 Відповісти
Интересно, что французские дети будут говорить завтра-послезавтра?
показати весь коментар
14.05.2023 21:37 Відповісти
провести робочу вечерю

Чи то смачного побажати, чи то наснаги до важкої праці?
показати весь коментар
14.05.2023 21:39 Відповісти
ермак будет в тех же кроссовках?
показати весь коментар
14.05.2023 21:39 Відповісти
Зєля вже був в Парижі. Якраз тоді і згорів Нотр-Дам.
показати весь коментар
14.05.2023 21:42 Відповісти
сгорел, потому что тогда ему ордена не дали.
показати весь коментар
14.05.2023 21:54 Відповісти
 
 