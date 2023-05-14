Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні Зеленський відвідає Францію

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідає Париж, щоб провести робочу вечерю зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, що посилається на пресслужбу президента Франції.

"Цей обмін думками дасть їм змогу продовжити і поглибити довіру після їхньої зустрічі 8 лютого в Парижі та регулярних телефонних дзвінків одне одному відтоді", - заявили у пресслужбі французького лідера.

У заяві йдеться про те, що під час зустрічі Макрон підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів.

"Тому дискусія цього вечора буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на нагальні військові та гуманітарні потреби України. Два президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європу, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція", - заявили в Єлисейському палаці.

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Нагадаємо, французькі ЗМІ писали сьогодні, що до кінця дня Зеленський прибуде до Франції.